COVID-19 против Первого сентября: Как в условиях карантина будет проходить новый учебный год?

1 сентября в традиционном смысле в Украине под вопросом Фото из открытых источников

Новый учебный год в Украине начнется уже через две недели, но как будут работать школы во время карантина точно никто сказать не может. Рекомендации из МОН и Минздрава есть, однако смогут ли школы их выполнить?

Об этом пишет Deutsche Welle.

Как начинать новый учебный год в школах после многомесячного карантина, который ввели еще весной, в Украине точно не знает никто. Хотя премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверяет, что 1 сентября школьники будут учиться, как обычно, но родители каждое утро просматривают статистику заболеваний по COVID-19 и надеются, что их регион не попадет в "красную" зону распространения эпидемии и дети таки пойдут в школу. Учителя, устав от вынужденного сидения дома с марта, хотят как можно быстрее выйти на работу, но все же проходят на всякий случай онлайн-курсы по организации дистанционного образования, а директора школ активно запасаются бесконтактными термометрами, медицинскими масками, санитайзерами и ломают голову, как развести учеников, чтобы на переменах они не пересекались между собой.

Рекомендации Минздрава и "красные" зоны

Ведь именно это рекомендовало учебным заведениям и министерству образования и науки (МОН) и министерство здравоохранения (Минздрав). По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, руководителям школ министерство охраны здоровья (Минздрав) предлагает разработать различные маршруты для учащихся, чтобы исключить их скопления, сместить начало уроков для разных возрастных групп, открыть аварийные выходы, предусмотреть обучение в школах в две смены для того, чтобы предотвратить занесение вируса в образовательное учреждение.

"На переменах дети должны быть в масках. А учителя в маске должны быть и на уроке", - сказал Ляшко, выступая во время августовской онлайн-конференции для медработников. При этом он отметил, что возможно Минздрав пересмотрит эту рекомендацию, поскольку для педагога важно, чтобы дети видели его эмоции и мимику. Поэтому, возможно учителям маски на уроках заменят прозрачными защитными щитками. Везде в школах должны стоять санитайзеры или жидкое мыло и бумажные полотенца.

"Температурный скрининг будет в основном у взрослых", - сказал Ляшко. Он объяснил это тем, что, по статистике, из 94 тысяч заболевших COVID-19 в Украине лишь 7 процентов это дети от 0 до 19 лет. "Мы рекомендуем не допускать к работе работников образовательного учреждения с температурой более 37.2 ⁰С", - сказал Ляшко.

Главный санитарный врач Украины отмечает, что подобные рекомендации по организации образовательного процесса в условиях карантина есть и в других странах, ведь они разработаны на основе рекомендаций ВОЗ и ЮНИСЕФ. Все эти рекомендации актуальны лишь при условии, что регион или населенный пункт, не находится в "красной" зоне распространения эпидемии COVID-19.

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По условиям адаптивного карантина, который внедрило украинское правительство, украинские регионы по количеству больных коронавирусом делятся на четыре зоны: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". Если регион находится в "красной" зоне, то образовательные учреждения там не будут открываться для обучения. Во всех остальных зонах учебные заведения будут работать, но с определенными ограничениями и по установленным правилам, в соответствии с рекомендациями Минздрава. Решение об открытии школ "красной" зоны буду пересматривать не ранее, чем за 14 дней с момента объявления региона "красной" зоной.

Местные власти позаботились, но…

Все заботы об обеспечении школ средствами индивидуальной защиты, дезинфекторами, термометрами и информационной литературой министерство образования и науки Украины переложило на органы местного самоуправления.

Кое-где в регионах пока не хватает средств на это, но в основном местные власти заранее позаботились об обеспечении школ необходимыми средствами защиты в условиях эпидемии. "Город выделил 33 миллиона гривен в этих условиях коронавируса. Если будет подниматься количество заболеваний в некоторых школах, нами разработан поэтапный план, что мы будем делать при таких условиях", - говорит городской председатель Киева Виталий Кличко.

Директора киевских школ подтверждают, что готовы выполнять рекомендации Минздрава относительно температурного скрининга, тщательной уборки и дезинфекции помещений. "Да, местные власти Киева все закупили. У нас есть все необходимое, для того, чтобы принять детей 1 сентября", - сказал DW директор Киевской инженерной гимназии Дмитрий Рудей.

Вроде бы все в порядке, если бы не одно "но". Эта школа находится в одном из самых густонаселенном микрорайоне столицы, где в одном классе учится до 40 детей и не хватает свободных мест для разделения детей на потоки. Поэтому, как быть с выполнением этой рекомендации, в этом микрорайоне городские власти еще не решили. "Мы не исключаем, что будем переходить на две смены, больных детей изолировать, но учебный процесс не должен останавливаться", - считает Виталий Кличко.

Вопросы без ответов

В МОН требуют от директоров школ разработать и утвердить на педсовете временный порядок организации учебного года, учитывая индивидуальные особенности школы, при этом не превращать школу в "стерильные больницы", где ученикам все будут запрещать. Во Львове об этом уже думает не одну неделю директор лицея "Львовского". Он отмечает, что особенности его школы позволяют на переменах развести классы. Можно временно проводить некоторые уроки на природе, поскольку лицей находится недалеко от парка.

Однако проконтролировать, чтобы все дети носили маски во время перерывов, по его мнению, педагогам не под силу. "Можно многое прописать в Киеве и разослать к исполнению, но как это реализовать на практике? Как второклассника проконтролировать, чтобы он был на перемене в маске, не терял ее, не поднимал с пола?"- спрашивает Андрей Закалюк.

Он уже думает над расписанием для того, чтобы уроки начинались для разных классов в разное время. Впрочем пока с этим также сложно. "Как составить график работы учителей, чтобы один учитель-предметник смог успеть в разные классы? Как долго должен оставаться в школе учитель, если у него первый и последний урок? И главное, как и кто будет оплачивать работу учителей в две смены?" - отмечает директор лицея "Львовский". Ответов на эти вопросы, по его словам, пока что нет ни в районных, ни в львовском городском отделе образования, ни в МОН.

Закалюк рассказал, что пока его школа пытается наладить сотрудничество с родителями, чтобы они были ответственными и не приводили в учебное заведение детей с признаками болезни, самостоятельно рассказали детям о культуре поведения и особенностях гигиены в условиях адаптивного карантина.

Тем временем на всякий случай все учителя лицея "Львовский" прошли курсы по эффективному внедрению дистанционного обучения во время карантина, а в школе провели интернет, чтобы учителя могли проводить онлайн-уроки, если Львовская область попадет в "красную" зону.

Лилия Ржеутская