COVID-19 накануне праздников: Антирекорды и отсроченный локдаун
В Украине очередной антирекорд госпитализированных и умерших. Второй за неделю максимум смертельных случаев от COVID: 285 в сутки.
Об этом пишет Валерий Клочок на своей странице в Facebook.
Лишь в среду 9 декабря был предыдущий антирекорд по показателю смертей – 276 случаев, а в четверг 10 декабря был антирекорд относительно госпитализаций – в больницу положили 2 993 больных (статистика за предыдущие дни соответственно). То есть негативная тенденция относительно сложных случаев сохраняется.
Но локдаун с 8 января!
Что для примера сделали в Италии.
Министр здравоохранения Роберто Сперанца подписал новый указ, который меняет "цвет" некоторых регионов.
Согласно новому DPCM, подписанному 3 декабря, в период от 4 декабря до 15 января будут действовать вот эти правила для всех регионов:
запрещены поездки между регионами с 21 декабря до 6 января; между муниципалитетами в регионе 25, 26 декабря и 1 января (допускаются с присутствием декларации только передвижения, мотивированные подтвержденными рабочими потребностями, ситуациями необходимости или по причинам здоровья);
во время застолья рекомендацией является обедать и ужинать только с сожителями;
Национальный комендантский час будет действовать с 22:00 до 5:00; на Новый год будет действовать с 22:00 до 7:00 (допускаются с присутствием декларации только передвижения, мотивированные подтвержденными рабочими потребностями, ситуациями необходимости или по причинам здоровья);
Месса в канун Рождества в церковных структурах должна начаться заранее с учетом того, что человек должен вернуться домой к 22:00;
Рестораны, бары и пиццерии в желтых зонах Италии будут оставаться открытыми только с 05:00 утра до 18:00 вечера даже на Рождество, Святого Стефана, на Новый год и на Епифанию (условием является максимум 4 человека за столом, если не проживают вместе);
В оранжевых и красных зонах все заведения питания остаются закрытыми. Исключением является сервис "доставка еды на дом" с 05:00 утра до 22:00 вечера;
31 декабря с 18:00 вечера до 7:00 утра 1 января - рестораны в отелях будут закрыты по всей Италии и разрешена лишь доставка еды в номер;
Торговые центры будут работать только в будние дни до 20 декабря (суббота и воскресенье закрыты), но не будут работать в рождественские дни;
Что касается розничных магазинов, то с 4 декабря до 6 января им будет разрешено быть открытыми до 21:00 вечера, но в праздничные и предпраздничные дни магазины должны быть закрыты на рынках и в торговых центрах (за исключением аптек, парааптек, табачных магазинов и газетных киосков).
Тем, кто прибудет в Италию из-за рубежа в период с 21 декабря по 6 января, придется пройти обязательный карантин;
Круизные поездки приостановлены с 21 декабря по 6 января;
Горнолыжные комплексы будут закрыты с 4 декабря по 6 января, хотя отели в горах будут оставаться доступными во время праздников;
закрыты будут театры, кинотеатры, выставки и музеи;
Возвращение в школы старшеклассников, начиная с 7 января, в процентах 75%. Ученики начальной и средней школы будут посещать школы в 100% количестве.
Валерий Клочок