COVID-19 накануне праздников: Антирекорды и отсроченный локдаун

Самостоятельное использование экспресс-тестов на выявление инфекции COVID-19 может быть вредным для вашего здоровья и здоровья окружающих

Об этом пишет Валерий Клочок на своей странице в Facebook .

Лишь в среду 9 декабря был предыдущий антирекорд по показателю смертей – 276 случаев, а в четверг 10 декабря был антирекорд относительно госпитализаций – в больницу положили 2 993 больных (статистика за предыдущие дни соответственно). То есть негативная тенденция относительно сложных случаев сохраняется.

Что для примера сделали в Италии.

Согласно новому DPCM, подписанному 3 декабря, в период от 4 декабря до 15 января будут действовать вот эти правила для всех регионов:

запрещены поездки между регионами с 21 декабря до 6 января; между муниципалитетами в регионе 25, 26 декабря и 1 января (допускаются с присутствием декларации только передвижения, мотивированные подтвержденными рабочими потребностями, ситуациями необходимости или по причинам здоровья);

во время застолья рекомендацией является обедать и ужинать только с сожителями;

Национальный комендантский час будет действовать с 22:00 до 5:00; на Новый год будет действовать с 22:00 до 7:00 (допускаются с присутствием декларации только передвижения, мотивированные подтвержденными рабочими потребностями, ситуациями необходимости или по причинам здоровья);

Месса в канун Рождества в церковных структурах должна начаться заранее с учетом того, что человек должен вернуться домой к 22:00;

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Рестораны, бары и пиццерии в желтых зонах Италии будут оставаться открытыми только с 05:00 утра до 18:00 вечера даже на Рождество, Святого Стефана, на Новый год и на Епифанию (условием является максимум 4 человека за столом, если не проживают вместе);

В оранжевых и красных зонах все заведения питания остаются закрытыми. Исключением является сервис "доставка еды на дом" с 05:00 утра до 22:00 вечера;

31 декабря с 18:00 вечера до 7:00 утра 1 января - рестораны в отелях будут закрыты по всей Италии и разрешена лишь доставка еды в номер;

Торговые центры будут работать только в будние дни до 20 декабря (суббота и воскресенье закрыты), но не будут работать в рождественские дни;

Что касается розничных магазинов, то с 4 декабря до 6 января им будет разрешено быть открытыми до 21:00 вечера, но в праздничные и предпраздничные дни магазины должны быть закрыты на рынках и в торговых центрах (за исключением аптек, парааптек, табачных магазинов и газетных киосков).

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Тем, кто прибудет в Италию из-за рубежа в период с 21 декабря по 6 января, придется пройти обязательный карантин;

Круизные поездки приостановлены с 21 декабря по 6 января;

Горнолыжные комплексы будут закрыты с 4 декабря по 6 января, хотя отели в горах будут оставаться доступными во время праздников;

остаются закрытыми дискотеки, спортзалы, бассейны, SPA-центры;