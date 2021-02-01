COVID-19 и деньги, или Пандемическое мошенничество как оно есть

Россияне проходят мимо надписи на окне уличного кафе - "Это конец", Невский проспект, Санкт-Петербург EPA-EFE

Некоторые страны используют пандемию коронавирусной инфекции в своих политических интересах. Сделав ее новым механизмом управления массами через изоляционные меры, а также новым способом сверхбыстрого обогащения богатых.

Об этом пишет Андрей Волянский на своей странице в Facebook.

COVID-19. Деньги

США - самая пострадавшая от COVID-19 страна в мире. 450 тысяч летальных исходов непосредственно связано с коронавирусной инфекцией и еще какое-то количество добавленных летальных исходов произошло из-за неоказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком и другой патологией. Третий гребень волны летальных исходов пока только нарастает и уже очевидно, что человеческие потери США составят более полумиллиона человек.

Но и Евросоюз уже потерял 500 тысяч жизней. И Великобритания - 100 тысяч. Почему никто не говорит о том, что США и часть стран ЕС провалили противопандемические мероприятия, потеряв на сегодняшний день более миллиона человек? Только у меня возникает ощущение, что потери запрограммированы? Что существует некий план и за массовыми смертями ДОЛЖНА последовать спасительная массовая вакцинация, после чего пандемия будет побеждена? Но при этом миллионы пожилых людей принесены в жертву?

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А при чем здесь деньги? В пятницу Джо Байден и министр финансов США Дженет Йеллен обратились к Конгрессу с требованием утвердить пакет помощи экономики США размером в 1,9 триллиона долларов. Для тех, кто не знает - в 2020 году на те же цели было выделено около 4 триллионов долларов. Почему нельзя просто выделить деньги без каких-либо особых требований? Потому что их нет. 6 триллионов долларов - огромная сумма, сопоставимая с годовым ВВП США (20 триллионов). Их негде взять, но их можно напечатать. Но это же грозит гиперинфляцией? Не совсем. Пока, по итогам 2020 года инфляция доллара составила лишь около 1,5%. За счет так называемого "инфляционного навеса", лишние деньги не сразу приводят к обесцениванию, особенно, если они попадают большей частью не к населению и не в экономику, а на искусственно разогретый фондовый рынок.

Многие страны мира привязали свои валютные запасы к доллару, благодаря чему их резервы также обесцениваются, но, в свою очередь, тоже замедляют инфляцию доллара. Евросоюзу экономически не выгодно укрепление пары евро/доллар в течение 2020 года с 1,08 до 1,21 и зеркальные меры со стороны Европы вполне ожидаемы. При том, что в 2020 ЕС уже выделял сам себе беспрецендентную макропомощь около двух триллионов евро. Чем это грозит миру? Новым финансовым кризисом, бремя которого ляжет, как обычно, на самых слабых. Новым механизмом управления массами через изоляционные мероприятия. Ну и, понятное дело, новым способом сверхбыстрого обогащения самых богатых.

Другие страны мира с недоумением наблюдают за происходящим. Какая пандемия? Какие триллионы? В 1,3-миллиардной Африке 90 тысяч летальных исходов, связанных с COVID (половина приходится на ЮАР). Средний возраст африканцев - 20 лет. Они так много теряют жизней из-за болезней и голода, что проблемы стран "золотого миллиарда" с пандемией кажутся детскими играми.

В странах Азии с населением 4,7 миллиарда два мощных лидера. Китай, первым пострадавший во время первой волны, выбрал стратегию жесткого эпидемиологического контроля и до сих пор не превысил 5 тысяч летальных исходов. Если в течение 2021 года будет привито 50-60% населения Китая - уникальный успех недопущения волны в страну будет зафиксирован. Индия (150 тысяч смертей) много тестирует (200 миллионов тестов на 10 миллионов инфицированных), производит вакцины и довольно мягко проходит пандемию.

Особняком стоит Латинская Америка. 650 миллионов человек - 600 тысяч смертей. Остается только развести руками - все болезни богатых стран налицо, но при этом нет никакой возможности повлиять на игры всемирных олигархов.

Сможет ли Китай противопоставить какую-то экономическую стратегию противостояния "пандемическому жульничеству"? Посмотрим.

Андрей Волянский