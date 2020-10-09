Цифровизация украинской бюрократии: Безбумажное государство уже через год?

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Эстонию часто называют цифровым лидером в Европе. 99 процентов государственных услуг там доступны онлайн. Шансы цифровизации украинской бюрократии оценил Флориан Маркус из консультационного центра e-estonia.

Об этом пишет Deutsche Welle.

DW: На днях президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинцам безбумажное государство, в частности, что с сентября 2021 года ни одно официальное учреждение не потребует от них бумажных документов, чтобы предоставить ту или иную услугу. Звучит фантастически, но реально ли это?

Флориан Маркус (Florian Marcus): Вопрос, что именно понимать под безбумажным государством. Если речь идет о том, что никто не хочет иметь дело с бумагами во всей бюрократической системе, то это может означать и то, что те, кто не хочет пользоваться цифровыми услугами, окажутся "за бортом". В Эстонии 99 процентов государственных услуг доступны онлайн, но так же и оффлайн. То есть люди могут все равно идти в учреждение с бумагами, если им так больше нравится. Другое дело, что мало кто это делает. Если Украина стремится стать полностью цифровой, то это, вероятно, будет длиться дольше чем один-два года. В Эстонии так же не каждый процесс проходит без бумаг. К примеру, в судебной системе некоторые процессы по крайней мере частично ведутся. В то же время важнейшие государственные базы данных существуют исключительно в цифровом форме, то есть никаких данных на бумаге. Но это продолжалось здесь много лет. С другой стороны, я вижу, что в Украине есть сильная политическая воля продвинуть дигитализацию действительно вперед. Возможно ли это сделать за год, должны выяснить сами украинцы.

Сколько стоит такая цифровизация? В конце концов, в Эстонии живет лишь 1,3 миллиона человек, тогда как в Украине - в несколько десятков раз больше.

Позитивом здесь в том, что Украина, имея больше населения, в абсолютных цифрах имеет больший бюджет. То есть финансирование здесь проблемой стать не должно. У меня, в любом случае, нет впечатления, что на этом экономят. Там действительно выделяют большие суммы, чтобы продвинуть дигитализацию вперед. Назвать какую-то общую сумму, сколько и когда было потрачено на переход в цифровой формат, нельзя даже в Эстонии. Но не стоит забывать, что дигитализация также быстро окупается. То есть, если в ближайшие один-два года государство уйдет в минус, то в течение пяти-десяти лет все эти расходы полностью вернутся.

Поход в госучреждения ассоциируется у многих украинцев с очередями, требованиями иметь с собой оригиналы документов и тому подобное. Как Украина, так и Эстония были раньше в составе СССР и имели много общего. Как менялась ситуация в Эстонии? Как поход в госучреждение выглядит там сейчас?

Раньше в Эстонии люди так же должны были иметь при себе все документы в оригинале. Существовало и бумажное свидетельство о рождении, которого сегодня в стране нет вообще - как пример. Это означает, что эстонцы не имеют никакой бумаги, которая доказывала бы, что они были рождены в определенном роддоме - существует только цифровая запись об этом, привязанная к цифровому удостоверению личности. Это означает, что этот физический документ нужно специально заказывать, если он нужен за рубежом, к примеру, если эстонский студент хочет учиться по обмену в Германии.

На практике это также означает, что очереди в любом госучреждении сегодня бывают крайне редко. Я живу в стране пять лет и ни разу не должен был даже идти в какое-то учреждение и, соответственно, не видел ни одной очереди. Из-за того, что 96 процентов налоговых деклараций подаются онлайн, то и очереди в налоговой службе до крайнего срока подачи на 96 процентов короче, чем были когда-то. От дигитализации выиграют обе группы: те, кто решает вопросы онлайн имеют удобный электронный сервис, а те, кто делает это оффлайн, должны значительно меньше ждать в учреждениях.

Насколько велика опасность того, что часть общества в результате дигитализации окажется "за бортом" из-за нежелания или неумения пользоваться электронными услугами?

Так может случиться, если намеренно не думать обо всем обществе. В Эстонии еще в 1990-е годы чрезвычайно много инвестировали в образование как в школах, так и в обществе в целом. Второй важный момент - это сделать платформы цифровых государственных услуг настолько удобными для пользования, насколько это возможно. Многие думают, что дигитализация - это виртуальная копия оффлайн-процесса. То есть, если я на бумаге буду указывать свое имя, фамилию и адрес в налоговой декларации на бумаге, то должен делать то же самое и в электронной форме. Это совершенно ошибочный подход. Дигитализация дает возможность выстроить любой процесс полностью по-новому.

Когда ты начинаешь заполнять налоговую декларацию в Эстонии онлайн, то система тебе просто показывает предварительный расчет, в котором учтены твои заработки, уплаченные налоги, какие-то другие взносы, и сколько тебе в конце концов должны вернуть денег или сколько ты должен доплатить сам. Если ты со всем соглашаешься, то стоит лишь кликнуть "да" - и декларация подана. Если платформа построена достаточно удобно для пользователя, то не имеет значения ни возраст, ни уровень образования, чтобы побудить людей пользоваться услугой.

Какую опасность таит в себе дигитализация, если учесть, что в Украине таких всеобщих программ обучения населения цифровым технологиям не было?

Мне кажется, что не делать эту предыдущую работу - большая ошибка. Ведь государство так или иначе инвестирует большие суммы в дигитализацию. Если в конце концов только треть населения пользуется цифровыми услугами, то и сбережения как для государства, так и для населения на две трети меньше возможных. Тем не менее, я не думаю, что это приведет к двухклассовости общества. Во-первых, результат предоставления услуги оффлайн и онлайн один и тот же - подана декларация или зарегистрировано авто. Во-вторых, принятие тех или иных изменений населением требует времени.

В Эстонии с 2005 года, то есть уже 15 лет, существует возможность голосовать на выборах онлайн. В начале лишь несколько тысяч человек ею пользовалась. Сейчас почти половина голосующих делает это онлайн. То есть это развитие происходит очень естественно, люди рассказывают из года в год друг другу о своем опыте, и он таким образом распространяется.

С другой стороны, ІТ-навыки населения сами по себе улучшаются. С каждым годом людей, которые умеют пользоваться смартфоном, становится все больше лишь по той причине, что старшие поколения уходят, а младшие взрослеют. Другой вопрос - каждый ли может себе позволить смартфон или компьютер. Здесь государство может помочь, создавая общественный доступ к технике в библиотеках, церквях, госучреждениях. В Эстонии это так и происходит.

Даниил Билык