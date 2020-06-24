"Что вы здесь мне шьете": Стенограмма пленума ЦК КПСС 1957 года, когда Хрущев отстаивал свою власть

Члены Президиума Верховного Совета СССР– слева направо: Л. Каганович, М. Первухин, Н. Булганин, Н. Хрущев, К. Ворошилов. (Второй ряд) – Г. Жуков, А. Кучер The LIFE Picture Collection/Getty Images

Наиболее откровенная и интересная стенограмма пленума ЦК КПСС 1957 года позволяет увидеть реальные личности в условиях реальной борьбы за власть, когда все висит на волоске. Генсек Никита Хрущев еще не консолидировал власть, и группа товарищей решила упразднить должность первого секретаря партии и перевести Хрущева на сельское хозяйство.

Об этом пишет Дмитрий Некрасов на своей странице в Facebook.

Прочел тут невероятно интересный документ – полную стенограмму июньского пленума ЦК КПСС 1957 года. Это едва ли не самый откровенная и интересная к прочтению из подобных стенограмм.

В последующий период при Брежневе и т.д. на подобных мероприятиях был сплошной официоз, "удои растут", "напряженная международная обстановка", "уважаемый Леонид Ильич" в общем последние страницы романа Сорокина "Тридцатая любовь Марины". В предшествующий период (ну по крайней мере с начала 1930-х), даже когда еще шла внутрипартийная борьба и кого-то обличали, то все равно была единая режиссура, обличаемых громили, а они каялись. А если вдруг и пытались защищаться, то их тупо закрикивали и не давали нормально говорить.

Главное отличие пленума 1957 года в том, что пленум собрали спонтанно в условиях реальной борьбы за власть, когда все висит на волоске. Единой режиссуры не было (или были встречные режиссуры). Ситуация балансировала на грани. Если не в факте победы Хрущева, то в организационных решениях по общей структуре управления партией точно. Поэтому заметно меньше заученных докладов, живая дискуссия ругань, откровенное обсуждение экономических и иных проблем страны.

Кто не помнит напоминаю, что к 1957 году Хрущев еще не окончательно консолидировал власть, и группа товарищей из которых самые заметные Маленков, Молотов, Каганович, Булганин, Ворошилов решила упразднить должность первого секретаря партии и перевести Хрущева на сельское хозяйство. В президиуме ЦК у "антипартийной группы" против Хрущева было 7 голосов из 11, но Хрущев заявил, что подобный вопрос может решать только пленум (в чем был формально прав). На пленуме благодаря поддержке Жукова и "глав регионов" Хрущев получил большинство параллельно расколов составленную против него коалицию. И, не без труда, выгнал/понизил в должностях своих оппонентов.

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На пленуме было порядка 300 человек, каковые представляли из себя руководителей республик/обкомов/крайкомов, аппарат ЦК, министров, некоторых маршалов, некоторых руководителей крупных заводов и далее по мелочи. Т.е. все фактическое руководство страны в одном зале в течение 8 дней с утра до вечера ругалось.

Ряд наблюдений:

Стилистика.

Стилистически примерно 40%, текста состоит из ругани и взаимных обвинений. "Ты обозвал меня земляным червяком тогда-то" " А ты меня тогда-то"; "А вот Хрущев до 6 утра и невменяемости бухал в бане с премьером Финляндии!", "Нет это товарищ Хрущев приносил свое здоровье в жертву интересам советского государства ради хороших отношений с Финляндией"; "А ты то, Молотов, не помнишь как над тобой Сталин издевался за то, что ты напился и лишнего послам наболтал?"; "Ты расстрельные списки подписывал! – А ты не подписывал? – Я ни одного!! Чтож ты брешешь зараза"; "Шепилов ты кто такой?" (это прям дословно, жаль что "в натуре" не добавили); "что вы тут мне шьете" (тоже дословно). "А Булганин артисткам квартиры раздает, а потом к ним ездит"; "А Маленков фальшивый снимок себя со Сталиным и Мао в Правде опубликовал"; "а ты меня в 55 году троцкистом назвал – да не было такого"; "Молотов – барин, Хрущев зазнался, Шепилов – стиляга"; "Ворошилов что-то ляпнул иранскому послу"; "Хрущев сморозил глупость перед французскими журналистами" и т.д. и т.п.

Процентов 20 текста это прямое наследие сталинской стилистики: "я как старый большевик должен разоружиться перед партией", "антипартийная группа"; "левый/правый уклон" и в том же духе.

Ну и оставшиеся 40% это типичный бессодержательный бред: план выполняется, удои растут, весь советский народ, цитаты Ленина, Маркса и предыдущих решений пленумов и съездов.

При этом первые два дня, когда еще не совсем понятно кто победит и чем дело кончится, преобладает ругательная стилистика, и заседание больше похоже на воровскую сходку, ну или там казачий сход, а никак не на совещание руководства сверхдержавы. Прям очень примитивно и малокультурно.

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Потом, когда уже понятно кто одержал верх, на первый план выходит "сталинская" стилистика: одни громят, другие каются и разоружаются перед партией.

Под конец все сводится докладам Хрущева об успехах, бравурным рапортам о том, что удои растут, гектары распахиваются, и советские люди в едином порыве что-то там делают. Я не случайно вспомнил "Тридцатую любовь Марины", до Сорокина произведение с подобным постмодернистским приемом уже было написано самой жизнью.

Вторая вещь обращающая на себя внимание это невероятно неэффективная организация работы пленума. ВСЕ высшее руководство страны в течении 8 !!! дней с утра до вечера, в общем-то обсуждает всего 4 темы.

1. Собственно борьба за власть.

Кого выгнать из ЦК, как реформировать руководящие органы партии, сохранять ли пост 1 секретаря, как не допустить возврата к культу личности и сохранить "коллективное руководство партией". Данная тема конечно может занять любое время, но в прямом обсуждении этим вопросам уделено минимум времени, тема обсуждалась через обсуждение позиций участников борьбы по другим конкретным вопросам. (Что тоже довольно нелогично).

2. Сельское хозяйство

Этой теме уделено больше всего времени. В теме есть ряд совершенно конкретных не связанных между собой вопросов:

правильно развивать целину или надо интенсифицировать производство в традиционных районах;

соотношение самостоятельных решений колхозов и центрального планирования (кто решает, что сажать, куда везти);

объем материального стимулирования труда колхозников (что свыше плана Хрущев разрешил продавать колхозам самим по свободным ценам и деньги тратить по своему усмотрению, именно с копирования данного решения Ден Сяопин начал китайские экономические реформы);

конкретные приоритеты в развитии конкретных культур и отраслей (кукуруза, молочное животноводство и т.д.).

В общем развилки и аргументы по все этим позициям понятны. Но во-первых, никто их в реальности четко не формулирует, а во-вторых их не обсуждают по отдельности!!!! Вообще не отделяют одну от другой.

Все в кучу и сводится либо к речи о том, что советское сельское хозяйство идет правильным путем либо неправильным путем. Все. И выступая и ругаясь не разделяют совершенно разные вопросы, а все валят в одну кучу.

Это просто уму не постижимо. Десятки часов разговора о сельском хозяйстве, тысячи цифр и каких-то отдельных, иногда весьма разумных, хозяйственных аргументов, но никто даже не предлагает отделить один вопрос от другого!!! И никаких решений, кроме метавывода о том, что советское сельское хозяйство развивается хорошо.

3. Доля ответственности видных деятелей партии за участие в сталинских репрессиях.

Это тоже невероятно неэффективно организованно. На пленуме более 100 уникальных выступающих, ключевые фигуры выступают по много раз. Один из примеров к которому постоянно возвращаются – роль Маленкова в "ленинградском деле" и организации "внутрипартийной тюрьмы". За 8 дней к этому вопросу возвращаются раз 30 и даже документы какие-то приводят.

Как это могло бы быть разумно организовано? Выделяется отдельный вопрос повестки. Есть докладчик который последовательно предъявляет документы, на которые Маленков последовательно дает комментарии. Хотя бы для того, чтобы участники пленума могли составить свое мнение, а в идеале проголосовать о признании личной ответственности конкретно Маленкова конкретно за это.

Как это выглядит в реальности? Десятки отдельных докладчиков, в своих выступлениях обо всем и ни о чем одновременно, задают вопросы/обвиняют Маленкова в этом эпизоде. Маленков либо отвечает что все не правда, либо ему даже отвечать не дают (хотя есть фактура и его участие несомненно). Каждый раз по итогу все сводится к взаимным обзывательствам и голословным обвинениям. Никаких выводов не фиксируется

То же самое и по расстрелу военных в 1938 году и про уничтожение большинства делегатов 17 съезда партии. К ним много раз возвращаются но по итогу все забалтывается и ответственный не называется. Жуков с Хрущевым говорят, как Молотов с Кагановичем расстрельные списки подписывали, те в свою очередь обвиняют в таких же подписях Хрущева с Жуковым, бумажками трясут. Но ни каких выводов, никакой фиксации фактов, прямого признания ответственности конкретных лиц по конкретным эпизодам.

4. Внешняя политика.

Ну во-первых предстает какая-то дикая картина того, что в общем у страны последние годы не было единой внешней политики, а были разные политики разных членов президиума.

Во-вторых, та же проблема логично организованной дискуссии, что и с сельским хозяйством. Понятно, что обсуждается принципиальное стратегическое решение: СССР стремится к разрядке, торговле и мирному сосуществованию с капстранами, или же СССР продолжает проводить жесткую линию и не идет на уступки империалистам. Но никто вопрос в такой логике не ставит (Хрущев однажды пытается но крайне невнятно).

Вместо этого идет ругань по куче конкретных вопросов: признание ФРГ, вывод войск из Австрии, Югославия, Египет, Финляндия, Венгрия. Обсуждаются не только важные, но и локальные мелкие решения с кучей взаимных упреков членов президиума в конкретных мелких ошибках. Какие выводы – вообще не ясно.

Ну очевидно же что каждый конкретный вопрос разумно обсуждать после принятия решения об общей внешнеполитической доктрине. Если этот вопрос так сформулировать и по нему в общем виде принять решение, то коллективное обсуждение десятков мелких вопросов не нужно. Это вообще уровень МИДа.

В общем я плохо понимаю как эти люди управляли целой страной. Важнейший навык любого руководителя разумным образом организовать совещание и обсуждение вопросов. Не видно даже ничьей попытки это сделать.

Ну и на последок пару слов по конкретным персоналиям.

Я удивился, но достойнее всего в этом дурдоме держал себя … Ворошилов. Не меняет показаний, не валит на других участников "группы", и даже не отмежевывается от них. Даже когда уже однозначно ясно кто победил и многие выступающие требуют от Ворошилова осудить и решительно отмежеваться он отвечает "вы думаете я вас тут боюсь?" "мозги прочистите", высказывает критику в отношении Хрущева, а последнюю речь завершает тем, что я вот такой и "судите меня как хотите". При этом минимум личных выпадов против кого бы то ни было. На фоне остальных просто исполин. (правда ни слова о содержательных экономических проблемах и собственно стране). Кстати Ворошилов по результатам единственный кто не пострадал (почти).

Микоян тоже корректен, минимум личных нападок, грамотная речь, максимум экономических рассуждений о конкретных вопросах развития страны, а не о том, кто нынче земляной червяк.

Булганин просто какая-то редкостная сволочь. За время пленума трижды меняет линию поведения, сначала еще пытается защищаться, потом всех своих подельников сдает, тут же называет их "мразями" и другими похожими словами, кается подлизывается и вообще оставляет необычайно неприятное ощущение.

Я бы никогда не осудил его за подобное поведение при Сталине. Когда твоя жизнь и жизнь семьи висит на волоске, я бы сам как угодно извивался чтобы спастись. Но здесь такой угрозы не было. Главный лейтмотив пленума это желание людей, которые три десятка лет ежедневно думали о том, что в любой момент любого из них могут пытать и расстрелять, ни при каких обстоятельствах не вернуться в это состояние. От поведения на пленуме максимум зависело отправят ли Булганина сразу на пенсию, или дадут еще три года порулить чем-то незначительным. (Как показала история от поведения на Пленуме вообще ничего не зависело: всех фигурантов кроме Ворошилова ждала одинаковая судьба). Развилка власть /достойное поведение совсем иная, чем жизнь/достойное поведение.

Каганович – не многим лучше Булганина.

Молотов. По началу активно боролся и держался весьма достойно, пытался не только защищаться но больше говорить о содержательных вопросах развития страны и делал это весьма аргументировано (он конечно охранитель и реакционер, я с ним полностью не согласен содержательно, но позицию он излагал грамотно и удар держал). Но потом все равно вынужден был каяться и разоружаться перед партией. Что мешало держать свою линию до конца не ясно.

Маленков – удивительно невнятный тип. Ведь он наследник Сталина, он первое лицо в 1954 году, он тут главный конкурент Хрущева за власть. Защищается невнятно и не активно, отмалчивается, а потом кается. Все сдал вообще без боя.

Жуков странное впечатление. Вроде держится достойно редко опускается до ругани, говорит очень часто и по делу, но почти все реплики одно-два простых предложения. И стилистически и содержательно крайне примитивная лапидарная речь. Сложно поверить что тот же человек писал "Воспоминания и размышления".

Хрущев я наверно отдельный пост напишу. Из неожиданного не лишен самокритики, признает ошибки. Реплика про Булганина "Он такой же маршал, как я генерал. Давайте не обижайте маршалов".

Фурцева, Брежнев, Суслов, Конев – удои растут а международная обстановка напряженная. Музыкальная шкатулка, или "органчик" ноль оригинальных мыслей одни ритуальные фразы. Громыко и Косыгин – сильно улучшенная версия той же шкатулки, с более сложными конструкциями, образами и речью.

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Иными словами перечисленные в последнем абзаце "не раскрылись", а стенограмма данного пленума тем и отличается от многих других, что позволяет увидеть некоторые реальные личности в реальной кризисной ситуации.

Дмитрий Некрасов