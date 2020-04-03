Что важнее для Украины: Земля или кредиты МВФ?

Результатом проведения по указанию МВФ земельной реформы в Аргентине стало тотальное обнищание сельского населения Фото из открытых источников

В соответствии с календарным планом платежей НБУ по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте, в этом году пиковые выплаты предусмотрены в первом квартале – 5,41 и в третьем – 5,23 млрд долларов.

По состоянию на конец февраля этого года золотовалютные резервы составляли около 27 млрд долларов, но если учесть, что на протяжении марта Национальный банк использовал для поддержки курса национальной валюты на межбанковском рынке свыше 1 млрд долларов, резервы постепенно уменьшаются. Не стоит забывать и о том, что недопоступления доходов общего фонда государственного бюджета за январь-ноябрь 2019 года составили 51 млрд грн.

С декабря прошлого года в Украине уже третий министр финансов – 30 марта парламент утвердил на этой должности Сергея Марченко. Это свидетельствует о крайне непростой ситуации с государственными финансами, которую усугубляет эпидемия коронавируса. Но могут ли быть единственной панацеей в сложных финансовых условиях внешние заимствования? Тем более, что это не подарки, а заемные средства, которые придется возвращать с процентами? Стоит ли ради этого поступаться или торговать национальными экономическими интересами?

Я много пишу о необходимости политики экономического протекционизма и защиты интересов национальных производителей как в промышленности, так и в аграрном секторе. Для украинских земледельцев земля является основным средством производства, поэтому принятие закона о введении рынка земель сельскохозяйственного назначения может привести к значительному перераспределению основных производственных фондов украинских аграриев в пользу крупных транснациональных агрокорпораций. Украинские фермеры просто не имеют необходимых финансовых ресурсов для того, чтобы конкурировать с международными корпорациями, или их представителями, которые формально будут иметь украинскую регистрацию, на открытом рынке земли. Проще говоря, собственность на производственные средства, или возможность доступа к ним – это приоритет украинских национальных интересов в экономике над интересами лоббистов других стран или внутренних крупных игроков.

Украинской экономике необходимо развивать среднее фермерство, а не предоставлять многомиллионные дотации из государственного бюджета, на одно предприятие Юрия Косюка. Развитие фермерства – это приоритет для создания новых рабочих мест в регионах. Продажа украинского необработанного сырья и распродажа земли – это простые решения, результатом которых будет сокращение производства, увеличение количества безработных и необходимость новых внешних заимствований. В Украине необходимо разработать и принять эффективный инвестиционный кодекс, который предоставит возможности для заработка иностранным инвесторам, но запретит выводить средства из Украины за бесценок и при этом не платить налогов. Государство должно стимулировать привлечение инвестиции в научный потенциал для развития наукоемких производств.

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При сильной, конкурентоспособной экономике механизмы внешнего кредитования и даже наличие внешнего долга не представляют угрозы для экономики. В Великобритании огромный внешний долг – более 300% к ВВП, или, несмотря на это страна успешно развивается и сейчас даже вступила в новый этап очередных торговых межгосударственных союзов.

Но долги бывают разными и использование этих средств разное, условия и проценты тоже разные. Думаю, мы все прекрасно видим и понимаем, что для Украины они не самые лучшие. Украина подписывает новые программы с МВФ для оплаты предыдущих долгов, фактически перекредитируется для того, чтобы не объявлять дефолт по своим внешним обязательствам и для латания огромных бюджетных дыр.

Зато Украина берет на себя обязательства проводить несвоевременные решения, поспешные, непродуманные – например, ввести рынок земли. Даже на своем внеочередном заседании в условиях карантина коронавируса парламент рассматривает этот вопрос. Вы же знаете, уважаемые читатели, что условия меморандумов с МВФ всегда секретные. Вы не можете почитать этот договор, только публичные отчеты и рекомендации на сайте. Следовательно, внешние заимствования берут, но если власть непрофессиональна и не может использовать их для развития, эти средства проедаются и ложатся финансовым бременем на будущее развитие страны.

Украина не имеет стратегии экономического развития – это так должно быть? Вместо стратегии – продажа ресурсов, земли и государственных активов. Этот путь не новый, классическим примером неуспешного сотрудничества с МВФ является Монголия. Кто интересуется этим вопросом, почитайте из открытых источников о результатах реализации программ МВФ в Монголии. Также очень поучительным является опыт проведения по указанию МВФ земельной реформы в Аргентине – результатом стало тотальное обнищание сельского населения, его переезд в городские фавелы и трущобы, распространение тяжелых заболеваний в селах от массового использования пестицидов и кровавые стычки аргентинцев с латифундистами.

Проводить сейчас, в период кризиса, недоверия, разочарования, вспышки эпидемии коронавируса, в речах тотально некомпетентной власти такие решения – это просто беспредел. Это наглая продажа основного актива страны за бесценок. Отсутствие плана развития украинского села при этом конечно приведет и к социальному кризису в регионах. Откуда тогда брать средства на ФАПы, больницы, школы и культурные центры? С одноразовой продажи по средней цене в 1000 долларов США за гектар? Это просто смешно и преступно.

Я не исключаю что в первый период стоит разрешить продажу земли, НО только на условиях после запуска развития инфраструктуры, развития среднего фермерства, кредитования семейных агропредприятий, стимулирования экспорта и переработки. Тогда по результатам полученных результатов следует вернуться к рассмотрению этого вопроса!

Невежество со стороны власти, и простые решения со стороны любых внешних партнеров приводит к бедности и потере экономического и политического суверенитета. Такое ли будущее нам нужно? Или мы таки способны на "украинское экономическое чудо"?

Екатерина Одарченко