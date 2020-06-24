Что случилось у берегов Ливии, или Как два члена НАТО оказались на грани вооруженного конфликта

Армия США ТАСС

Что случилось у берегов Ливии - до сих пор остается загадкой. Причину конфликта между турецким фрегатом и французским военным кораблем, который чуть не перешел в вооруженное столкновение, будет расследовать НАТО. Почему члены альянса ведут себя не как союзники, а как враги?

Об этом пишет Milliyet.

Стычка турецкого фрегата и французского военного корабля в Восточном Средиземноморье вызвала как новый всплеск напряженности между Анкарой и Парижем, так и серьезные опасения в НАТО, в которую входят обе стороны.

Это не первый спор между Турцией и Францией. Выступления французской стороны против военных действии Турции в Сирии в последнее время, а также активная поддержка Францией греческой администрации Кипра и Греции в связи с событиями в Восточном Средиземноморье, не говоря уже об известной позиции Парижа относительно так называемого "геноцида армян" и членства Турции в ЕС в недавнем прошлом, все время сохраняли напряженность между Анкарой и Парижем.

Однако инцидент, произошедший у берегов Ливии в Восточном Средиземноморье на прошлой неделе, привнес в это напряжение гораздо более серьезное измерение. Как утверждает Франция, турецкий фрегат преследовал французский военный корабль, участвующий в миссии НАТО, который попытался проверить грузовое судно, якобы перевозившее оружие в Ливию. Турция же решительно опровергла эти утверждения. Тем временем Франция, перенеся инцидент на площадку НАТО, попыталась оказать на Турцию давление на этой платформе. В этой непростой ситуации НАТО решила начать расследование инцидента.

Какие результаты даст расследование и насколько оно ослабит напряженность — это станет понятно в ближайшие дни. Однако то, что два члена НАТО оказались на грани вооруженного конфликта, является поистине серьезным событием.

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Это не первый и не единственный случай, который заставляет сказать о НАТО: "Что это за альянс?"

Время от времени члены этой организации могут иметь разные взгляды на определенные вопросы. Это естественное следствие демократической структуры НАТО. Зачастую, несмотря на разные интересы и мнения, консенсуса удается достичь.

Однако в последнее время расхождение Турции с некоторыми ее союзниками скатывается в плоскость ссоры и даже создает риск конфликта.

До последнего инцидента с Францией в Восточном Средиземноморье между Турцией и Грецией имела место взаимная демонстрация силы в воздухе и на море, происходили события, создававшие опасность конфликта, пусть и ограниченного. Воздушные "стычки" в Эгейском море являются частым явлением.

В последнее время с Грецией разгорелся "словесный поединок", напряженность возросла. Язык и стиль, которые используются, создают впечатление, что речь идет не о двух союзниках, а о двух враждебных странах…

Полезно проанализировать причину споров, которые продолжались в течение некоторого времени с Францией, и особенно разногласий, наблюдаемых в последнее время. В конце концов, Франция — страна, с которой у Турции очень давние отношения и дружба.

В основе нынешней напряженности лежит противостояние, возникающее из-за различий интересов. Франция желает самоутвердиться как страна, которая, как и раньше, обладает влиянием и ролью в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке (прежде всего в регионе Сирия — Ливан). С точки зрения Парижа, это геостратегическое поле деятельности Франции, которое охватывает и Африку.

Турция в результате дипломатических и военных ходов, предпринятых в последнее время, начала заставлять ощущать свое присутствие и роль в обширном регионе, от Ближнего Востока до Восточного Средиземноморья и Северной Африки. Теперь после всех этих выпадов Париж считает Анкару конкурентом. И Анкара считает Париж таковым, разумеется…

Вопрос заключается в том, как Турции следует избегать споров, конфликтов в отношениях с теми союзными странами, с которыми она конкурирует. Разумеется, это касается и стран на противоположной стороне.

Примеры Франции и Греции показывают, что эти страны не считаются с тем фактом, что есть "новая Турция", не желают обеспечить согласие и баланс между своими интересами и интересами Анкары, и даже стремятся "указать Турции на место". Также следует признать, что и Анкара, защищая свои новые интересы и зоны влияния, идет на риск противостояния и трений, в результате чего достижение компромисса осложняется.

Таким образом, путь подавить нынешние разногласия и напряженность лежит через выверку интересов путем диалога между союзниками-конкурентами и разработку реалистичной политики на этой основе.

Сами Коэн

Перевод: ИноСМИ