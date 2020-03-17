Что нанесет украинцам больше вреда - вирус или отсутствие средств к существованию?

Протестующие собрались возле стен парламента, чтобы потребовать от украинских законодателей пойти на карантин EPA-EFE

После принятых парламентом законов, при полном коллапсе фискальных органов, большинство налогоплательщиков свернут уплату налогов на значительный срок, будет провал по коммунальным платежам, бюджет в катастрофической ситуации уже сейчас. Как лечить, как помогать всем людям старше 60, кто находится в зоне риска?

Об этом пишет Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Я с уважением отношусь к введению карантина государством, понимаю логику и обеспокоенность властей, и не считаю возможным это критиковать на сегодняшний день, такие решения следует исполнять. Карантин значит карантин, поддерживаю.

Но есть вопрос к обсуждению. Давайте посмотрим таблицу смертности от коронавируса в Италии, одном из центров распространения эпидемии, известную на сегодня - люди до 30 лет не умирают от заражения вообще, смертность от заражения в возрасте до 50 лет - единичные случаи, основная смертность - люди старше 70 лет. Пожилым людям в зоне риска необходима максимальная изоляция, максимальная помощь, но надо ли для этого парализовывать свою экономику? Давайте проанализируем опыт европейских стран, я уверен, для Украины является не вполне продуманным решением полностью останавливать общественный транспорт и все торговые центры, сворачивать всю деловую активность, нам необходимы разумные ограничения, но не полная самоблокада.

Таблица смертности от коронавируса в Италии Facebook

Ни в одной стране Европы и Америки не закрыты полностью метро и общественный транспорт - но количество пассажиров ограничено, людей обязывают защищать органы дыхания. Вот это действительно важный аспект.

По заявлениям руководства Германии и Франции, несмотря на все меры защиты, коронавирусом переболеет в любом случае около 70 % граждан. Карантин позволяет ограничить темпы распространения вируса, но не исключить его полностью. Поэтому блокаду всей общественной жизни внедряют очень аккуратно, продуманно.

Да, во многих европейских странах очень жесткие условия, которые запрещают массовые мероприятия и скопления людей. Но везде есть свой опыт и анализ. Например, в Великобритании не закрыты ни школы, ни садики, ни рестораны, ни кафе, ни торговые центры, хотя людей активно информируют об угрозе и полное есть обеспечение всеми средствами защиты, работает помощь малоимущим, рекомендовано не выходить на улицу. В США также издана директива, но она не носит обязательный характер для всех, многие гостиницы, рестораны закрываются, но многие продолжают работать, работают и торговые центры, хотя многие магазины закрываются. Принята стратегия помощи в изоляции и обеспечении всем необходимым групп риска - людей старше 60 лет. Но если им приказать сидеть дома без движения, и не обеспечивать лекарствами, помощью, питанием, смертность у них возрастет и без коронавируса. Государство не останавливает экономику, чтобы иметь ресурсы для борьбы с вирусом.

Давайте посмотрим правде в глаза:

Жесткий карантин в различных странах исполняется и снижает смертность в том числе и в результате выделения государством ресурсов на обеспечение граждан питанием, лекарствами, средствами гигиены. А если этого нет?

Сегодня мы сами схлопываем всю свою экономику, не имея ресурсов для исполнения тех жестких чрезвычайных мер, которые заложили в бюджет. А у нас нет никаких источников внешнего кредитования, бюджет на грани дефолта, и это тоже огромный риск.

И после принятых парламентом законов, при полном коллапсе фискальных органов, большинство налогоплательщиков свернут уплату налогов на значительный срок, будет провал по коммунальным платежам, бюджет в катастрофической ситуации уже сейчас. Как лечить, как помогать всем людям старше 60, кто находится в зоне риска?

Кто в Украине будет сидеть дома, если нет денег на самообеспечение?

Мне кажется, вопросы ограничения экономической активности требуют глубокого анализа и пересмотра.

Юрий Бутусов