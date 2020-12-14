Что читается между строк новых "российских санкций"?

Из открытых источников

Российские санкции против "слуг народа" означают: мира "от команды Зеленского" как переговорщиков уже не приходится ждать. Теперь этот намек с привкусом официальности…

На днях народные депутаты от "Слуги народа" опубликовали на своих страницах в соцсетях "переможные" посты о том, что РФ ввела против них персональные санкции. Так и хочется спросить: а чему вы, собственно, радуетесь? Можете ли вы прочесть реальный посыл, который четко прочитывается между строк?

А он предельно прост. Россия посылает однозначный сигнал о том, что поставила большой и жирный крест на "слугах народа" и на всей команде президента Зеленского в вопросе мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

В отличие от Порошенко, которому Москва пыталась верить 4 года, в этом случае ей хватило всего лишь полтора, чтобы понять, что достижение мира на Донбассе - вовсе не первоочередная цель для нынешней властной команды на Печерских холмах.

Год с момента подписания парижского коммюнике, бесчисленные заседания Трехсторонней группы по урегулированию конфликта на Донбассе, а на выходе – ноль конкретики. Просто потому, что до многих фантазеров в окружении главы нашего государства до сих пор не доходит: все переговаривающиеся стороны – серьезные люди. Требующие выполнения договоренностей. В срок, который обозначен и согласован.

Альтернатива, увы, только одна – потеря Донбасса для Украины, что неприемлемо для любого здравомыслящего человека.

Если Зеленский действительно хочет вернуть Донбасс или хотя бы начать этот процесс, он должен осознать: никакие новшества и экспериментальные фантазийные полеты не смогут реализоваться на практике без согласия всех участников переговоров, а в особых случаях – только РФ.

На переговорах подобного уровня нужны четкие гарантии и, главное, выполнение своих обещаний, а не игра в "слово даю – слово забираю", а в уже подписанном главное – это выполнение обязательств.

И в обмене пленными, и в реальной реинтеграции, и в восстановлении экономики многострадального региона без реального возврата Донбасса по дорожной карте минского процесса и парижского коммюнике не обойтись.

Владимир Кацман