Что будет в Украине после Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в защитной маске в качестве профилактической меры против коронавирусной инфекции COVID-19 принял участие во внеочередной сессии парламента в Киеве, 30 марта 2020 года EPA-EFE

Украинское общество находится в так называемой традиционной культуре, для которой характерно архаическое сознание, где всегда есть запрос на иррациональное чудо. Владимир Зеленский - это типичный бунт общества.

Об этом пишет Андрей Головачев на своей странице в Facebook.

Как закончит Зеленский? И что будет после него?

Ровно год назад я написал пост, в котором спрогнозировал судьбу Зеленского и пообещал, что каждый год, 2 апреля, я буду повторять этот пост для проверки прогноза

Итак, вот мой прогноз по Зеленскому ровно год назад.

"Не знаю, осознает Зеленский или нет, но 31 марта в 20.00, когда он и его команда открывали шампанское, он пережил высшую точку своего успеха. Ничего лучшего в его политической биографии уже не будет. Отныне популярность Шоумена будет только падать и закончит он, как и все его предшественники, либо скверно, либо... очень скверно. Впрочем, есть и третий вариант: Зеленский закончит(-ся) трагически.

"Украина, ты оху...ла", написал один из самых элитных и высокооплачиваемых порохоботов, когда объявили результаты первого тура. Сказано грубовато, но, по существу, верно. Выбор Зеленского президентом - это типичная иррациональная реакция архаичного общества на кризис, о чем я писал уже неоднократно.

Украинское общество, как и 300 лет назад, по-прежнему находиться в так называемой традиционной культуре, для которой характерно архаичное сознание. Архаизация или традиционный тип нравственности означает что в своем поведении и особенно в критический период украинское общество ориентируется на:

традиции, обычаи, повторение некогда заданного образа жизни;

религиозные догмы и мифологизированные представления в сознании;

канонизированных авторитетов, мифологических героев и т.д.

Архаизация общества также означает, что люди отвечают на вызовы истории, в частности на попытки реформ, не на языке диалога, но на языке насилия, бунтом, попытками сломить источники угроз, прежде всего государство, а также попытками уйти от угроз прямым бегством от власти государства, игнорированием попыток власти изменить массовое поведение.

В архаизированном обществе всегда есть запрос на иррациональное чудо. Зеленский - это типичный бунт общества, праздник непослушания, это архаический поиск "чудо-героя", который в одиночку порешает все проблемы общества.

С Надей Савченко вышла промашка, не беда! попробуем со "слугой народа".

Украинское общество и государство уже несколько лет находяться в жесточайшем кризисе, причина которого, как я уже писал, заключается в разложении и гниении постсоветской элиты. Самые омерзительные представители этой номенклатуры - Порошенко и Тимошенко, трупный запах от которых слышен за километры.

Решить эти проблемы общество могло бы только через модернизацию социальных институтов, что предлагает делать Запад. Для этого необходимо:

создавать политические партии и реальный парламентаризм;

разделять власти;

отделять силовые структуры от политического влияния;

обеспечить гражданский контроль над силовыми структурами;

создавать независимый суд и обеспечить верховенство права;

ликвидировать экономические монополии и олигархат;

вводить реальное местное самоуправление и т.д.

Но такие задачи не под силу одному человеку, как бы он не старался. Это под силу только всему обществу, если оно созрело для понимания этого и готово лично включиться в созидание.

Но украинское общество по прежнему архаично и не только не способно создавать инновации, оно даже не способно внятно артикулировать свои проблемы. Все, что может сейчас украинское общество - это избрать на должность Президента шоумена. И все!

Президентство Зеленского будет печальным, потому что он не смог совладать со своей гордыней и решился поиграть на архаичных чувствах общества. В лучшем случае Зеленский постепенно встроится в клановую систему, создаст свой собственный клан - с ним охотно поделятся, - кое как с коррупционными скандалами досидит срок и смотается на ПМЖ, как и все другие, весьма небедным, но всеми презираемым президентом.

Если же Зеленский неосторожно войдет в роль Голобородько, " поверит", что он на самом деле мессия и что он призван провести реформы и побороть коррупцию, то судьба его будет трагична. Система его переломает и выплюнет, потому что ему совершенно не на кого опираться. Хорошо, если еще живым останется.

Впрочем, мне Зеленский представляется весьма прагматичным человеком, с болезненными амбициями, с комплексом бонапартизма, который не страдает романтизмом и скорее узурпирует власть, чем попытается строить демократию.

А что же будет после Зеленского? В зависимости от результатов его "деятельности", ему на смену придет либо условный Порошенко (только light версия, конечно, потому что нынешний Порошенко - это клинический монстр), либо условный Аваков с Белецким (но уже hard версия).

P.S. Пост будет повторятся каждый год, 2 апреля, для проверки прогноза".

Андрей Головачев