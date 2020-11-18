Чиновники Украины тайком от народа воспользуются вакциной из РФ

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Единственное, что делают американцы в Украине, это используют нищих людей для бесплатной апробации, США проводят свои эксперименты над украинцами, сказал в комментарии Nation News бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

Об этом пишет Nation News.

Украинская власть проигнорировала призывы обратиться к России за помощью в борьбе COVID-19. Там не захотели вести переговоры с Москвой, зато уже провели переговоры с Вашингтоном.

Накануне состоялся телефонный разговор руководителей Минздрава Украины и США Максима Степанова и Алекса Азара. Как сообщили в Киеве после переговоров, Вашингтон посодействует Киеву в налаживании коммуникации с компаниями Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и Novavax для ускорения подписания контракта на поставки вакцины от коронавируса COVID-19.

Министр здравоохранения и социальных услуг США заверил, что получение вакцины Украиной является приоритетом и для правительства США.

В комментарии Nation News бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявил, что Зеленский, как гарант Конституции, должен предоставить гражданину страны право по выбору вакцины.

"Все, что должны сделать власти Украины, это признать вакцину для использования на территории страны. А уже гражданин будет решать, какую ему выбрать вакцину: российскую, американскую или немецкую", - сказал он.

Американцы только обещают, но предпринимать никаких серьезных действий по отношению к Украине не будут, подчеркнул бывший украинский депутат.

"У США своих проблем море. Америка не бросит свои проблемы, которые являются катастрофическими, и не начнет спасать Украину. Им это зачем? Единственное, что делают американцы в Украине, это используют нищих людей для бесплатной апробации. США в Украине проводят свои эксперименты. Что касается вакцины, то если она действительно будет действенной, США дадут ее Украине в последнюю очередь", — отметил экс-политик.

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Страна сегодня находится под внешним управлением. У власти на Украине поставлены либо идиоты, либо враги народа, сказал Олейник. Им сказали в посольстве США, что нельзя использовать вакцину из РФ, там так и поступили. Даже несмотря на то, что это наносит вред украинскому народу.

"Президент России Владимир Путин, когда к нему обратился руководитель политического совета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук, сказал, что вакцину Украине дадут, нужно только обращение правительства. Но я уверен, что сам Зеленский и чиновники воспользуются российской вакциной. Закупят ее в Израиле, например, и в тайне от народа используют. Это как с газом, они пользуются российским газом, а говорят, что топливо получают из Европы", - заключил бывший депутат.

Ранее сообщалось, что глава Украины Владимир Зеленский придерживается той точки зрения, что чем меньше останется жителей на Украине, тем проще их будет ограбить и передать землю под контроль Запада.

Евгения Барановская