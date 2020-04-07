Черноморская стратегия Америки: Канал Эрдогана "Стамбул" открывает двери НАТО в Черное море?

Эсминец ВМС США USS Carney во время учений в Черном море U.S. Special Operations Command Europe / SSG Henry Gundacker

Турецкие власти своими действиями создают удачные возможности для черноморской стратегии Америки. Канал "Стамбул" способен подорвать конвенцию Монтре, вызвать полемику вокруг пересмотра конвенции и поэтому он по сути станет маршрутом в Черное море для НАТО. Что не нужно делать Анкаре и как исправить ситуацию?

Об этом пишет Cumhuriyet.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в заявлении по итогам видеоконференции с министрами иностранных дел стран-членов НАТО отметил, что решено "углублять партнерство с Украиной и Грузией еще сильнее" (02.04.2020).

Столтенберг объявил также содержание пакета мер поддержки этих двух стран: проведение учений, обеспечение доступа к большему количеству программ образования и подготовки НАТО, обмен данными РЛС с тем, чтобы лучше представлять, что происходит в воздушном пространстве региона…

Эти меры показывают, что США будут форсировать политику притеснения и окружения России (а на самом деле и Турции) в Черном море.

Приглашение НАТО со стороны Эрдогана

США после провала в Грузии в 2008 году в определенной мере приостановили реализацию своих целей относительно восточной части Черного моря, но при этом притаились в засаде, чтобы воспользоваться трещинами в региональных отношениях.

Важнейшей из таких трещин стало возникновение кризиса в отношениях Анкары и Москвы с уничтожением российского самолета 24 ноября 2015 года.

Тогда Эрдоган, дабы осложнить положение России, открыл поле игры для США и пригласил НАТО в Черное море: "Я сказал ему (Столтенбергу) в ходе визита: "Смотрите, вас совсем нет в Черном море. Черное море практически становится российским озером"" (11.05.2016).

США, воспользовавшись призывом Эрдогана, на саммите НАТО в Варшаве 8-9 июля 2016 года добились принятия решения о расширении присутствия альянса в Черном море! Впоследствии был опубликован документ под названием "НАТО: готовы к будущему", в котором было объявлено, что НАТО нарастит свое присутствие в Черном море.

А в апреле 2019 года НАТО определила Черное море в качестве "арены борьбы".

Партия справедливости и развития (ПСР) Турции настаивает на необходимости канала "Стамбул"

Интересно, что в эти дни на повестке дня снова возник проект Эрдогана по сооружению канала "Стамбул".

Мы много писали о том, что канал "Стамбул" способен подорвать конвенцию Монтрё, вызвать полемику вокруг пересмотра конвенции и поэтому канал "Стамбул" по сути станет маршрутом в Черное море для НАТО.

Мы также отмечали, что США много лет пытаются обойти конвенцию Монтрё, чтобы иметь возможность "неограниченного" захода в Черное море. Обращали внимание на то, что США стремятся окружить Черное море, в связи с чем в западной части региона Болгария и Румыния стали членами ЕС и НАТО, на востоке США пытаются сделать Грузию членом НАТО, а на севере — Украину членом ЕС и НАТО.



Однако власти Турции упорно не отказываются от проекта канала "Стамбул", который откроет США путь в Черное море. Да так, что в эти дни, когда бушует эпидемия коронавируса, 26 марта 2020 года был даже проведен первый тендер по каналу "Стамбул". Хотя некоторые связывают проведение этого тендера с отставкой турецкого министра транспорта 28 марта, тем не менее не нужно забывать, что Эрдоган лично анонсировал тендер не так давно, за две недели его проведения: "В ближайшее время по проекту канала "Стамбул" будет объявлен тендер" (08.03.2020).

Ход ПСР, связанный с Грузией

Черное море должно оставаться морем прибрежных стран, и США должны быть вдали от него. Это отвечает национальным интересам как России, так и Турции. Поскольку это так, конвенция Монтрё сохраняла свое существование и на протяжении холодной войны. Даже в те годы в вопросе Черного моря Анкара поддерживала аккуратные отношения с Москвой.

Несмотря на эту историческую реальность, правительство ПСР не воздерживается от попыток использовать Черное море в качестве карты в своих отношениях с Россией.

Похожая позиция наблюдалась не только в ходе кризиса, связанного с уничтожением самолета, но и во время идлибского кризиса. В 2016 году Эрдоган пригласил НАТО в Черное море, а в 2020 году Чавушоглу (Çavuşoğlu) призвал принять Грузию в состав НАТО!

На сессии "Будущее НАТО" в Давосе Чавушоглу сказал буквально следующее: "Я не понимаю, почему мы не пригласили Грузию (в НАТО). Наши западные друзья не соглашаются приглашать Грузию, якобы чтобы не провоцировать Россию. Грузия нуждается в нас, и нам нужен такой союзник по НАТО, как Грузия" (23.01.2020).

Что не нужно делать?

Черное море — не козырная карта, которую Турция может использовать против России, а Россия против Турции. Безопасность Черного моря входит в сферу общих интересов обеих стран. Попытки использовать Черное море в качестве козыря играют на руку США.

Поэтому Анкаре следует отбросить в сторону тактические ходы, которые создают удачные возможности для черноморской стратегии США, и разработать целостную стратегию.

В этой связи:

Анкара не должна поддерживать членство Грузии в НАТО. Анкара не должна поддерживать членство Украины в ЕС и НАТО. Анкара должна отменить проект канала "Стамбул", который вызовет споры вокруг конвенции Монтрё.

Более того, в условиях, когда в дни коронавирусной эпидемии стало еще очевиднее, что гегемония США идет на спад и система неолиберальной глобализации не работает, членство в НАТО принесет Грузии и Украине не безопасность, а вражду с регионом!

Мехмет Али Гюллер

Перевод: ИноСМИ