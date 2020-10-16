Черная дыра поглотила звезду "как спагетти"

Активная черная дыра в представлении художника NASA

Идея о звезде, которую засасывает в черную дыру, как спагетти, звучит словно эпизод из научной фантастики. Но именно это наблюдали ученые — естественно, с помощью телескопов.

Об этом пишет Svenska Dagbladet.

Астрономы смогли понаблюдать, как черная дыра разорвала звезду. Звезда, как говорят ученые, превратилась в спагетти и потеряла половину своей массы.

С помощью телескопов Европейской южной обсерватории в Чили и другим астрономам удалось подробно изучить, что происходит, когда звезда слишком близко подходит к сверхмассивной черной дыре.

Согласно имеющимся теориям, все крупные объекты, приблизившиеся к черной дыре, подвергаются так называемой спагеттификации. Это происходит, когда объект пересекает горизонт событий — ту границу, где гравитация становится настолько сильной, что ничего — даже свет — не может вернуться обратно. В этом случае гравитация становится намного сильнее с одного конца объекта, чем с другого, из-за чего он вытягивается, словно спагетти.

"Когда какая-то незадачливая звезда приближается слишком близко к сверхмассивной черной дыре в центре галактики, невероятная сила притяжения словно разрывает ее на ленты", — рассказывает Томас Уеверс (Thomas Wevers), астроном британского Кембриджского университета.

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Когда эти "ленты" в процессе спагеттификации засасываются в черную дыру, высвобождается энергия. Звезда, или то, что от нее осталось, вспыхивает, и это могут зафиксировать астрономы.

Ученые называют этот феномен приливным разрушением.

"Идея о звезде, которую засасывает в черную дыру, звучит словно эпизод из научной фантастики, но именно это и происходит в действительности при приливном разрушении", — говорит Мэтт Николл (Matt Nicholl) из Университета Бирмингема.

Томас Уеверс, Мэтт Николл и их коллеги увидели, как на расстоянии "всего лишь" 215 миллионов световых лет вспыхнула звезда, чересчур близко приблизившаяся к сверхмассивной черной дыре в центре своей галактики.

Это не первый случай, когда ученые могли наблюдать спагеттификацию звезды, но сейчас они смогли в подробностях проанализировать свет, который от нее при этом исходил.

"Мы обнаружили, что звезда испускала высокоэнергетическую материю, которая заслонила нам обзор. Это происходит потому, что высвобождающаяся энергия выбрасывается наружу, когда дыра поглощает звезду", — говорит астроном Саманта Оатс (Samantha Oates), которая также работает в Университете Бирмингема.

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Расчеты свидетельствуют, что звезда была по размеру приблизительно как наше Солнце, и что она потеряла около половины своей массы в пользу черной дыры, чья масса в миллионы раз больше.

Исследование опубликовали в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Факты: Черные дыры

Черная дыра — это небесное тело, у которого настолько сильная гравитация, что ничто — ни свет, ни какое-либо другое излучение или материя — не могут оторваться от нее.

Предполагается, что черные дыры бывают разных размеров, формируясь, когда в конце своей жизни коллапсируют массивные звезды. Например, в центре нашей галактики Млечный путь находится сверхмассивная черная дыра.

Черные дыры окружены так называемым горизонтом событий — предполагаемой границей вокруг этих небесных тел — пересекая которую свет и материя больше не могут вернуться назад из-за силы притяжения.

Термин "черная дыра" родился в 1968 году благодаря американскому физику Джону Уилеру (John Wheeler).

Юхан Нильссон

Перевод: ИноСМИ