Человечество вступило в эпоху пандемий и глобальных бедствий, - исследование американских специалистов

Государственная служба статистики отказалась публиковать данные об умерших во время карантина, связанного с распространением COVID-19 Александр Коряков/Коммерсантъ

Ведущие западные эксперты в области инфекционных заболеваний прогнозируют, что в ближайшем будущем массовые эпидемии будут происходить все чаще. И пандемия COVID-19 далеко не последняя в этом тревожном списке. Можно ли избежать подобного рода бедствий?

Об этом пишет Vice.

Эксперты предупреждают, что пандемия COVID-19 может оказаться всего лишь одним эпизодом в целой серии массовых вспышек вирусных заболеваний, которые будут происходить все чаще, поскольку сейчас человечество вступает в "эпоху пандемий".

Энтони Фаучи (Anthony Fauci), ведущий американский иммунолог и директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний, а также Дэвид Моренс (David Morens), эпидемиолог из этого института, прогнозируют, что в ближайшем будущем массовые вспышки заболеваний и эпидемии будут происходить все чаще, поскольку численность населения стран растет, сообщества расширяются, а лесов становится все меньше.

В своей работе, опубликованной в августе в научном журнале Cell, Фаучи и Моренс отмечают, что "минувшее десятилетие характеризуется беспрецедентным ростом числа пандемий" — включая свиной групп, вирус Зика и лихорадку Эбола. Фаучи и Моренс пишут, что "COVID-19, впервые зафиксированный в 2019 году, — это всего лишь очередной пример непредвиденной, новой и разрушительной пандемии".

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"На основании накопленного за последнее время опыта можно прийти к выводу, что мы вступили в эпоху пандемий, — утверждают эксперты. — Причины этой новой и опасной ситуации являются разноплановыми, сложными и заслуживают серьезного исследования".

Фаучи и Моренс объясняют, что, хотя новые инфекционные заболевания угрожали людям со времен неолитической революции, произошедшей около 12 тысяч лет назад, когда охотники и собиратели поселились в деревнях, занялись земледелием и начали разводить скот, последние десять лет ученые наблюдали резкий рост числа вспышек новых коронавирусных инфекций.

Большинство этих вирусов являются — и прежде были — зоонозными инфекциями: их возбудители первоначально паразитируют в организме млекопитающих (но не людей), а потом передаются людям в процессе так называемой "смены хозяина". И наиболее значимые факторы, способствующие такой смене хозяина, непосредственным образом связаны с поведением человека.

Рост численности населения, перенаселение, передвижения людей и другие действия, которые либо "нарушают состояние окружающей среды, либо оборачиваются возникновением новых, созданных человеком экологических ниш", способствуют возникновению и передаче инфекционных заболеваний. Это является настоящей проблемой для нашего вида, который переживает период глобализации и роста своей численности. Фаучи и Моренс делают акцент на том, что "чем более многочисленным наш вид становится и чем больше мы путешествуем, тем больше возможностей для распространения мы даем новым заболеваниям".

Факторы окружающей среды, такие как хранение пресной воды, расчистка земель и рынки, где продается птица и другие потенциально заразные животные, тоже повышают риск вспышек вирусных заболеваний, и это является еще одним подтверждением аргумента Фаучи и Моренса о том, что "деятельность человека и привычный уклад жизни людей стали основными факторами вспышек заболеваний".

Эксперты пришли к выводу, что, если люди не изменят свой привычный уклад, велика вероятность того, что "COVID-19 станет лишь одним из целого шквала смертельных вспышек коронавирусных и других инфекций".

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Джеймс Джилкерсон (James Gilkerson), профессор ветеринарной микробиологии в Мельбурнском университете, выразил сходное мнение.

В своем интервью Vice он объяснил, что, "хотя мы всегда сталкивались с эпидемиями, именно резкий рост уровня мобильности населения привел к увеличению риска. В совокупности с разрушением природной среды и тем, что люди все активнее расширяют свое пространство для жизни на планете, эти три фактора вместе повышают вероятность будущих пандемий".

По словам профессора Джилкерсона, он надеется, что страны смогут извлечь уроки из опыта борьбы с пандемией COVID-19 касательно того, каким образом можно минимизировать распространение заболеваний в будущем, а также разработают антибиотики, противовирусные препараты и вакцины, чтобы снизить риски.

Однако Фаучи и Моренс предупреждают, что, пока человечество как вид существенным образом не изменит своего поведения, эпидемии смертоносных заболеваний, таких как COVID-19, практически наверняка будут возникать и впредь".

"По мере роста и многообразия человеческих сообществ мы создаем бесконечное разнообразие возможностей для генетически нестабильных возбудителей инфекций, занимающих те незаполненные экологические ниши, которые мы продолжаем создавать, — пишут Фаучи и Моренс. — В этой ситуации нет ничего нового, за исключением того, что сегодня мы живем в мире, где господствует человек и где наши все более радикальные попытки изменить окружающую среду порождают все более радикальные ответные удары природы".

"Нет никаких причин полагать, что [спасающие жизни лекарства и вакцины] сами по себе помогут нам справиться с угрозой более частых и более смертоносных вспышек инфекционных заболеваний, — добавляют они. — Пандемия COVID-19 стала еще одним напоминанием, что в мире, где господствует человек и где деятельность человека представляет собой агрессивные, несбалансированные и пагубные взаимодействия с природой, мы будем все чаще провоцировать вспышки новых заболеваний".

"В обозримом будущем эта угроза будет сохраняться".

Гавин Батлер

Перевод: ИноСМИ