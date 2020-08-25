Чего ждать Украине до конца 2020 года

Национальный банк Украины rp.gov.ua

Украина отметила 29 лет своей независимости, и борьба за благополучие и экономический рост продолжается. Что должно стать приоритетом для развития страны в новом цикле?

Об этом пишет Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Нам - 29. Очередная годовщина независимости отмечается в сложное для Украины время. 2020-й с самого начала не походил на предыдущие. После двойных выборов президента Украины и парламента начало 2020 года было ознаменовано формированием новой власти и планов приоритетных реформ в стране. Однако уже в конце 1 квартала первоначальные планы были нарушены глобальной эпидемией коронавируса, которая заставила пересмотреть повестку дня жизни страны.

На мой взгляд, такой переломный период не дает времени на промедление и требует ускорения процессов реформирования страны для выхода на качественно новый уровень развития общества. Важным фактором успешности реформ является слаженная работа и взаимно поддерживающая политика всех ветвей власти.

Чего ждать Украине до конца 2020 года и какие шаги мы должны сделать, чтобы создать фундамент для устойчивого восстановления экономики?

1. Сотрудничество с МВФ будет продолжаться. Поддержка международных партнеров остается одним из наиболее весомых факторов макрофинансовой стабильности в Украине. Очевидно, базовый сценарий с получением двух траншей до конца текущего года - в сентябре и в декабре - является малореалистичным. Вероятнее всего, мы можем рассчитывать на получение одного транша в 4 квартале 2020 г. Вместе с тем, плановый пересмотр программы с МВФ, на мой взгляд, должен сопровождаться пересмотром концептуальных основ сотрудничества и его фокусировкой на поддержку национальных интересов Украины, а не только международных инвесторов. Приоритетом программы с МВФ должна быть поддержка реформ, направленных на обеспечение устойчивого экономического роста и повышение благосостояния граждан Украины.

2. Курс гривни до конца текущего года будет оставаться близким к нынешним значениям. Положительное сальдо текущего счета подтверждает отсутствие давления фундаментальных факторов на обесценение курса гривни, а соответственно, и на усиление инфляционного давления.

В то же время не может не вызывать беспокойства устойчивая тенденция к сокращению прямых инвестиций в реальный сектор украинской экономики. И влияние коронакризиса в данном контексте является лишь "вспомогательным". Тенденции к снижению инвестиций продолжаются уже 5 лет подряд и обусловлены рядом причин, включая недостаточный уровень правовой защищенности инвестиций и заканчивая отсутствием портфеля проектов, которые могут быть интересными внешним и внутренним инвесторам. Правительству совместно с Национальным банком нужно отработать план действий для привлечения инвестиций в реальную экономику с целью обеспечения ее роста и увеличения количества рабочих мест в стране.

3. Успешные размещения государственных ценных бумаг на внутреннем и внешнем рынках после завершения острой фазы карантинных мероприятий позволили правительству накопить достаточный объем средств в гривне и иностранной валюте для мягкого прохождения периода пиковых долговых выплат в 3 квартале 2020 года. В то же время это не снимает с повестки дня вопрос снижения стоимости обслуживания долга. Снижение долговой нагрузки с целью расширения фискального пространства для реализации мер по поддержке экономики должно быть общей задачей для правительства и Национального банка.

4. Банковская система является и будет оставаться стабильной. Вызывает восхищение то, что новый глава НБУ приоритетом своей деятельности ставит не только макрофинансовую стабильность, но и восстановление экономического роста. Высокие показатели ликвидности и капитализации банков свидетельствуют о значительном потенциале банковской системы в контексте финансовой поддержки экономики. Для активации этого потенциала и возобновления кредитования Национальный банк вместе с правительством должны обеспечить комплексный пересмотр монетарного инструментария и государственных программ для эффективного направления финансовых ресурсов в реальный сектор.

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Совет Национального банка активно работает над разработкой предложений правительству и Национальному банку по урегулированию актуальных проблем развития банковской системы и созданию надежного фундамента для ускорения экономического роста. За период с марта 2020 года Советом было предоставлено более 100 практических рекомендаций по совершенствованию государственной политики в монетарной и фискальной плоскостях. Значительная часть из них уже была учтена в решениях Национального банка, правительства и центральных органов власти. Нашим следующим шагом станет разработка и информирование Верховной Рады Украины об основных принципах денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу, которые на данный момент находятся на стадии общественного обсуждения и будут утверждены в финальной редакции до 15 сентября 2020 года.

Украинское общество требует не бесконечной политической борьбы, а единства государственной политики и слаженной работы ключевых органов власти в стране. Защита национальных экономических интересов и принятие решений, направленных на эффективное повышение качества жизни украинских граждан, должны стать главным объединяющим принципом для ответственных органов государственной власти и государственных деятелей.

Богдан Данилишин