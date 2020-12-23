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Чаплыга: Президента впору поздравлять с новым рекордом со знаком минус

Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга

Политолог

Владимир Зеленский Telegram Офиса президента
Оригинал размещен на странице Михаила Чаплыги в Facebook.
 
Товарища Зеленского впору поздравлять с новым рекордом! Правда, со знаком минус… Смотрю опрос КМИС совместно с "Деминициативами".
 
Вы в курсе, что у нас Зеленский победитель в номинации "Политик года"? Ну как победитель… 14,5% назвали Зеленского "политиком года", а вдвое больше – 28,0 % – главным неудачником.
 
Как такое может быть? Все просто! На президентских выборах избиратели поделились на две антагонистические группы. Одни "уверовали в чудо" в виде прихода Голобородько в образе Зеленского и "слуг народа" (ха-ха три раза!), а другие, наоборот, замкнулись в "секте седого Петра".
 
Спустя полтора года мы видим, что миллионы тех, кто отдали голос за Зеленского, в жестком политическом шоке. Поэтому в два раза больше – 28,0% – назвали Зеленского главным неудачником 2020 года.
 
Да у них там все рекордсмены! Нынешний премьер Шмыгаль – аж (присядьте) 0,1% считают его политиком года, зато 1,8% – главным неудачником. В 18 раз больше! Бывший премьер Гончарук – 0,4% против 4,4% – в 11 раз больше считают неудачником его!
 
У Порошенко целых 9,2% за. Впору бы порадоваться, но антирейтинг не пускает – 13,8%. То есть, по итогу, минус 4,6%.
 
А есть кто "на позитиве"? Да! Дмитрий Разумков – 2,3% назвали "политиком года", только 0,2% считают его неудачником. Искренне рад за Дмитрия.
 
Держатся Юлия Тимошенко – 5,4% против 2,3% и Юрий Бойко – 5,4% на 1,3%. Однозначно в плюсе Виктор Медведчук – 6,9% назвали его политиком года, против только 2,5%. Т.е. Медведчук с балансом 4,4% в твердом плюсе.
 
Мы живем в расколотой стране! Вот что говорит эта картина… Политик года Зеленский – это одновременно и главный неудачник. Порошенко, который на втором месте, гораздо больше считают "неудачником года".
 
Огромная часть общества их просто не воспринимает. Получается сенсационный вывод: если считать баланс за и против, то выходит, что на первом месте... Медведчук.
 
При этом Бойко, Тимошенко и Разумков – так держать! Если баланс номинаций "политик года"/"неудача года" – в плюсе, значит, есть перспективы расти. Значит, есть шансы в будущем стать "политиком года" для всей Украины.
 
Михаил Чаплыга
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