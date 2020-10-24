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Чаплыга о блокировании YouTube-канал Медведчука: Это не "свобода слова" - это грязные методы борьбы и двойные стандарты

Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга

Политолог

Михаил Чаплыга

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Блокировка YouTube-канала главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Украины Виктора Медведчука - это грязные методы борьбы и двойные стандарты. 

Об этом сообщил политолог Михаил Чаплыга в Facebook

Вчера на сутки был заблокирован мой аккаунт за мое "нелестное" отношение к соросятам и их покровителям демократам в заморской метрополии.

А сегодня заблокировали ю-туб Медведчука. Простите, но я как-то иначе себе представлял "светлых эльфов" заокеанской демократии, спасающих нас от тоталитаризма, неся нам свет "свободы слова".

Напомню, что в 2014 году после захвата власти в Украине политиками, ориентировавшимися на США, против Медведчука Белый Дом ввел санкции. А позже, в 2017 году у Медведчука заблокировали его личный аккаунт на Фейсбуке, на котором было более 700 тысяч подписчиков, и страницу политика – на ней тоже было больше 700 тысяч. Вместе – под полтора миллиона. Больше, чем у любого украинского политика и в то время, и сейчас.

Сегодня у Медведчука заблокировали его канал на Ютюбе, видео на котором просмотрели 158 миллионов раз. Причем это самое большое число просмотров среди всех украинских политиков.

И все это "конечно" же не нарушение свободы слова (сарказм).

Простите, но это тотальная ядерная информационная бомбардировка по тому, кто всухую выигрывает на американских же ресурсах у проамериканских политиков.

Это не "свобода слова" - это грязные методы борьбы и двойные стандарты.

Михаил Чаплыга

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