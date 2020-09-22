Царь-танк: Как была создана крупнейшая в мире боевая машина

Царь-танк (Танк Лебеденко) на испытаниях, 1915 год wikipedia.org

Необычная машина под названием "Царь-танк", которую спроектировал инженер Николай Лебеденко имела два огромных колеса высотой с двухэтажный дом, которые приводились в движение двигателями "Майбах", по всей видимости, снятыми со сбитого дирижабля.

Об этом пишет Wirtualna Polska.

Кто сделал первый танк?

Боевым дебютом танков считается 15 сентября 1916 года, когда британцы впервые в истории использовали такого рода машины в ходе битвы на Сомме. Это был "Марк I" — неповоротливый огромный "бункер" на гусеничном ходу. Несмотря на свои недостатки, он радикальным образом изменил методику ведения военных действий и позволил покончить с бессмысленными тянущимися годами позиционными войнами.

Хотя "Марк I" вошел в историю как первый танк, использованный на поле боя, а созданный несколькими месяцами позднее французский "Рено ФТ-17" уже имел все характеристики такого танка, каким мы представляем его сейчас, работы по созданию боевой бронированной машины начались гораздо раньше.

Первые проекты таких машин рисовал еще Леонардо да Винчи, но задокументированных попыток испробовать его идеи на практике пришлось подождать еще несколько веков. Одной из первых был проект американского полковника Дэвидсона (Royal Davidson), который в 1895 году решил установить на трехколесном автомобиле братьев Дьюри бронированный лист и пулемет.

Новые идеи времен бель эпок

Множество новинок в сфере причинения вреда ближнему принесла начавшаяся несколькими годами позднее вторая Англо-бурская война. Жившим на юге Африки бурам, потомкам голландских и немецких поселенцев, чрезвычайно не повезло: на территориях, где они стремились создать собственное независимое государство, в конце XIX века обнаружили богатые месторождения алмазов. В роли аргументов в дискуссии на тему их разработки британская монархия использовала тогда несколько важных инноваций: десантников, концентрационные лагеря и бронированные автомобили.

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Могло бы показаться, что от бронированного автомобиля до танка всего один шаг. Уже в 1911 году австрийский инженер Гюнтер Берстин (Günther Burstyn) представил проект машины, которая очень напоминала современные танки. Однако (с новаторами такое случается часто) его сочли чудаком, который тратит время на бессмысленные бесполезные проекты. Так Австро-Венгрия похоронила свой шанс стать первой танковой державой в мире.

Разработку бронированных машин вели также в царской России. Именно там появился проект, который затмил все другие военные диковинки той эпохи благодаря своему масштабу и нестандартному подходу к проблеме.

Бронированный дом с двигателем от дирижабля

Машину под названием "Царь-танк", также известную как "Нетопырь", спроектировал инженер Николай Лебеденко, который работал на одном из частных предприятий, обслуживавших военное ведомство. Конструктор, отталкиваясь при создании своего детища от внешнего вида современной ему пушки, создал сначала деревянную модель, которая приводилась в движение при помощи механизма от граммофона.

Модель продемонстрировали царю Николаю II, который заинтересовался проектом и дал "зеленый свет" на создание прототипа. Необычная машина имела два огромных колеса высотой с двухэтажный дом (их диаметр составлял 9 метров), которые приводились в движение двигателями "Майбах", по всей видимости, снятыми со сбитого дирижабля.

Основная часть корпуса находилась примерно в пяти метрах над землей, по ее бокам располагались огневые позиции, а в центральной части — поворотная башня с двумя пулеметами и двумя пушками. В задней части конструкции было установлено небольшое (относительно двух других) третье колесо. Длина танка составляла 17, а ширина — 12 метров, а сверху он напоминал летучую мышь с расправленными крыльями, чем и заслужил свое неофициальное название. Планировалось также сделать нижнюю башню, расположенную под днищем корпуса.

Однако ощетинившаяся выглядывающими из каждого уголка конструкции дулами машина, которую можно увидеть на некоторых визуализациях в интернете, это лишь смелые фантазии их авторов: ее никогда не существовало. Неизвестно даже, какого калибра пушки предполагалось использовать: в ходе испытаний на башне их не было, поскольку артиллерийский департамент выдавал настоящие вооружения лишь тогда, когда, по его мнению, изделие было готов к практическому использованию.

Теоретически танк должен был обладать неплохими характеристиками, в частности, планировалось, что он сможет двигаться со скоростью 17 километров в час. Можно было себе вообразить, как гигантские колеса разрушают все преграды на своем пути и преодолевают укрепления врага. С полным оснащением машина весила примерно 60 тонн, обслуживал ее экипаж из десяти человек.

Мечты об оружии, которое позволит победить в войне

Лебеденко был полон энтузиазма. Как вспоминает работавший с ним инженер Александр Микулин, конструктор уверял, что спроектированная им машина сможет пробиться через позиции врага и позволить одержать победу над Германией за одну ночь. В 1917 году "монстра" начали испытывать. Гигантский танк двинулся вперед, сломал дерево и застрял в земле своим задним третьим колесом. Оказалось, что двух двигателей мощностью 240 лошадиных сил для приведения в движение такого колосса мало.

Тогда появились фантастические концепции, касающиеся того, как прорвать фронт в ключевом месте: на самом важном отрезке предлагалось выложить перед танком металлические листы, по которым он мог бы пройти. Абсурдность таких идей может сравниться по масштабу с масштабом технических проблем, возникавших при создании машины, но Лебеденко старался спасти свою конструкцию всеми доступными способами.

Нетопырь решили переделать, установив более мощные двигатели, однако, в тот момент уже успели дебютировать "Марк I" и "Рено ФТ-17", поэтому становилось понятно, что впечатляющий проект оказался тупиковым путем развития бронированной техники. Даже если бы этот танк был способен ездить, долго на поле боя ему было не продержаться, ведь он представлял собой идеальную мишень для артиллерии врага. В свою очередь, проблему с мобильностью на пересеченной местности удалось решить не при помощи огромных колес, а при помощи гусениц. В 1923 году прототип списали в утиль.

Единственный в своем роде

След Николая Лебеденко прерывается после октябрьской революции. Что стало с конструктором, остается загадкой. Его коллега Александр Микулин сделал в следующие годы карьеру и стал уважаемым специалистом по авиационным двигателям.

С сегодняшней перспективы задумка Лебеденко кажется совершенно неудачной, но следует учитывать, что в его время это была просто одна из множества концепций по созданию бронированной техники. Похожий проект разрабатывался также в Великобритании, где собирались сделать машину на трех колесах высотой в 15 метров. Ее строительством должны были заняться верфи военно-морского флота, однако, от проекта в итоге отказались.

К идее создания танков грандиозного размера вернулись во время Второй мировой войны немцы, однако, в их случае все ограничилось только планами. Царь-танк остался единственной машиной подобных габаритов, которая существовала не только на чертежных досках, но и в виде действующей модели.

Лукаш Михалик

Перевод: ИноСМИ