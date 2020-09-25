Бюро экономической безопасности: Обычная смена "вывесок" или создание нового законного госоргана?

Григорий Мамка Фото из открытых источников

Еще не закончилась чехарда с НАБУ и САП, а Украина напрашивается на очередную проблему – Бюро экономической безопасности (БЭБ), создаваемый монобольшинством новый государственный правоохранительный орган. 3 сентября законопроект о БЭБ №3087-д принят в первом чтении благодаря голосованию за него "Слуги народа" и "Голоса".

Об этом заявил народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь", заместитель председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Григорий Мамка.

Приводим текст его заявления дословно:

Глобально цель создания БЭБ должна была бы быть следующая: создание новой службы со сбалансированным акцентом не только на расследовании, но и на мощной аналитике экономических процессов в стране и мире, и превентивных мерах реагирования, ответственного за расследование экономических преступлений против государства для замены нынешней Налоговой милиции и консолидации всех полномочий по борьбе с финансовыми преступлениями против Государства в одном агентстве, избегая при этом дублирования функций. Вопреки ожиданиям БЭБ в предложенном варианте законопроекта не забирает на себя полностью все финансовые и экономические преступления, которыми ранее занималась налоговая милиция, СБУ и Нацполиция. Мягко говоря, не хватает в законопроекте и четко выписанных правил взаимодействия Бюро с другими структурами (например, Госфинмониторинг и Государственная аудиторская служба).

В течение 14 дней согласно действующему законодательству в законопроект разрешено было вносить правки. Итак, 17 сентября срок истек и профильный комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики (председатель – н. д. Гетьманцев) приступил к работе над правками. При чем сразу следует подчеркнуть, что довольно специфически приступил. Полный список предоставленных правок пока никому из депутатов не предоставлен. Лично я, как заместитель Комитета по вопросам правоохранительной деятельности вообще не понимаю, почему профильным комитетом по данному законопроекту, которым создается новый правоохранительный орган – не привлечен наш комитет.

Но подобная странная логика перестает таковой быть, когда более внимательно присмотреться к проекту закона.

БЭБ по замыслу авторов должен быть государственным правоохранительным органом, на который возлагаются задачи по предупреждению, выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию уголовных правонарушений, отнесенных законом к его подследственности. Таким образом, за БЭБ хотят фактически закрепить на уровне отдельного законодательного акта специальный правовой статус. Там самым тщательным образом законотворцы нарушают нормы Конституции и действующего законодательства.

Под государственными органами, которые имеют специальный статус, понимаются органы, создание которых прямо (или косвенно) предусмотрены в Конституции Украины и которые формально не отнесены ни к одной из ветвей единой государственной власти. Статья 85 Конституции Украины содержит правовые основания создания таких государственных органов и к таким государственным органам можно, в частности, отнести: НБУ, ЦИК, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, СБУ. В сфере исполнительной власти к таким органам относятся: Антимонопольный комитет Украины, Фонд государственного имущества Украины и Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины, создание которых также предусмотрено Конституцией Украины. При этом, Конституция Украины, как известно, не предусматривает существования в государственном механизме) других государственных органов со специальным статусом. Об этом неоднократно подчеркивало и главное научно-экспертное управление ВР Украины. Характерной чертой указанных выше органов, которые квалифицируются как центральные органы со специальным статусом, является то, что они НЕ ВХОДЯТ в систему центральных органов исполнительной власти, ключевые кадровые функции в отношении которых осуществляет исключительно Кабинет Министров Украины. Поэтому чтобы БЭБ стал государственным правоохранительным органом - следует менять Конституцию Украины. Иначе - это антиконституционная норма.

Как нардеп я внес соответствующие правки в законопроект где определяется, что "БЭБ является центральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоохранительную деятельность, создается и подчиняется Кабинету Министров Украины с целью предотвращения, предупреждения, выявления, прекращения, расследования и раскрытия уголовных правонарушений, отнесенных законом к его компетенции".

Казалось что подобный "законодательный" шаг монобольшинства – это могло быть обычное юридическое невежество. Но-нет. Предоставляя вновь создаваемому Бюро такой специальный правовой статус, фактически его переводят под полный контроль ... Президента Украины. Это, в частности, удостоверяет порядок назначения и увольнения директора БЭБ Президентом Украины и проведения конкурсного отбора на должность директора (ст. 13 проекта), порядок формирования Совета общественного контроля (ст. 31 проекта), контроль за деятельностью БЭБ (ч. ч. 3, 4 ст. 32 проекта), и тому подобное. Это нарушает уже другое положение Конституции - статью 106, которая содержит исчерпывающий перечень полномочий Президента Украины, и в которой соответствующие полномочия отсутствуют.

Другой момент. Одним законопроектом авторы пытаются и установить правовой статус БЭБ и внести изменения в УПК, чтобы определить его подследственность. Но напомню, что только 19 мая 2020 года вступил в силу Закон №619, которым четко устанавливается, что "изменения в законодательство Украины об уголовной и административной ответственности могут вноситься исключительно отдельными законами О внесении изменений в этот кодекс и/или в уголовное процессуальное законодательство Украины, и/или в законодательство Украины Об административных правонарушениях". И этого касается также предоставленные мной правки к Законопроекту о БЭБ.

Кажется, такого уровня пренебрежения действующего законодательства, как при нынешней власти, независимая Украина еще не знала. Очень хочется надеяться, что во время работы над правками хватит ума представителям Слуги народа их учесть и в конце концов проголосовать за Законопроект, который не будет изначально таким, что противоречит нормам действующего законодательства. Иначе - неизбежным является обращение в Конституционный Суд Украины и признание полномочия Президента в отношении БЭБ неконституционными. Об этом лучше задуматься уже сейчас, чтобы не наступить на те же грабли, что и с НАБУ.