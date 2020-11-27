Бюджетный кризис в Украине: Как выбраться из экономической пропасти?

из открытых источников

На Украину надвигается бюджетный кризис: правительство едва находит средства, чтобы профинансировать основные бюджетные расходы. Эксперты указывают на критически большой дефицит госбюджета, который нечем компенсировать.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Еще весной этого года было понятно, что с государственными финансами Украине будет трудно. Ведь коронавирусный кризис внес свои коррективы в планирование на год. Поэтому принятый в 2019 году бюджет на 2020 год пришлось пересматривать в сторону уменьшения доходов и увеличения расходов. В итоге в апреле правительство установило дефицит госбюджета в размере 298 миллиардов гривен. До конца года нужно было найти дополнительное финансирование, чтобы перекрыть немалый дефицит. Впрочем, год заканчивается, а деньги правительству так и не удалось найти.

Что пошло не так с бюджетом?

"Я стою на бирже труда уже несколько месяцев. К этому времени выплаты по безработице получал вовремя: выплачивали частями два-три раза в месяц. В ноябре ни копейки не выплатили. Без денег уже ровно месяц. Не знаю, с чем это связано. Но это впервые так", - жалуется бывший госслужащий Олег Приймаченко.

Бывший исполняющий обязанности министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства, а ныне директор по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта знает, в чем именно проблема. По его словам, в государственной казне Украины сейчас катастрофически не хватает денег и правительство в ручном режиме пытается свести концы с концами, чтобы профинансировать защищенные статьи расходов госбюджета. Это - пенсии, зарплаты, социальные выплаты.

Кухта предполагает, что даже некоторые защищенные соцвыплаты сейчас не в приоритете. "У нас в начале ноября начался бюджетный кризис, когда казначейство и Министерство финансов были вынуждены останавливать определенные расходы, потому что денег не хватает. С 9 ноября была включена так называемая картотека, это когда выборочно отдельные расходы финансируют, а какие-то не финансируют", - прокомментировал DW Павел Кухта. Он констатирует, что официальной информации о проблемах с бюджетом от правительства нет, но косвенные показатели свидетельствуют, что "дыру" в государственном бюджете нечем покрывать.

Исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE Украина Дмитрий Боярчук указывает на то, что часть дефицита бюджета правительству таки удалось погасить за счет последнего транша Международного валютного фонда (МВФ). Зато минимум 100 миллиардов гривен правительству придется где-то искать в срочном порядке, чтобы выполнить все свои бюджетные обязательства. "За месяц найти где-то 100 миллиардов гривен - это задача почти нереальная, или эти деньги нам очень дорого обойдутся, если занимать их на внешних рынках. Правительству придется выбирать плохой вариант из худших", - уверен Боярчук.

Кризис в сотрудничестве с МВФ

Эксперты указывают на то, что причиной такой "бюджетной дыры" стало приостановление сотрудничества с МВФ. По условиям программы stand-by, в 2020 году Украина должна была получить от фонда три транша, из которых получила лишь один - 2,1 миллиарда долларов. Второй и третий транши по 700 миллионов долларов власти рассчитывали получить осенью. Однако этого так и не произошло, ведь из-за ряда проблемных вопросов фонд поставил сотрудничество с Киевом "на паузу".

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12 ноября глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко, находясь в Вашингтоне, встречался с главой миссии МВФ в Украине Иванной Владковой Голлар. После этого он сообщил, что даты приезда миссии фонда в Киев будут известны только после решения нескольких блоков вопросов: вокруг "антикоррупционного" решения Конституционного суда, которое, по словам Шевченко, вызывает наибольшее беспокойство фонда, по вопросам, связанным с проектом бюджета Украины на 2021 год, а также по блоку вопросов, который касается работы самого НБУ.

"Восстановление антикоррупционной реформы, перезапуск судебной реформы могут снять остроту наших отношений с МВФ и бюджетного кризиса соответственно", - считает Кухта. Однако удастся ли это сделать так быстро, чтобы закончить год без долгов, в частности по защищенным статьям бюджетных выплат? Эксперты считают, что нет.

Правительство излучает оптимизм

Но правительство, несмотря на все это, делает оптимистичные заявления и надеется на возобновление сотрудничества с МВФ. "До конца года бюджет будет полностью выполнен, и правительство в полной мере обеспечит все выплаты для людей", - сказал премьер во время последнего заседания правительства. Он напомнил, что по состоянию на 24 ноября Государственной налоговой службой было собрано 462,9 миллиарда гривен. Это – на один процент, или на 4,5 миллиарда гривен больше от годового плана - 458,3 миллиарда гривен.

26 ноября в Министерстве финансов Украины сообщили о завершении переговоров с МВФ относительно основных параметров проекта государственного бюджета на 2021 год. "Министерство финансов успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы Stand-by для Украины, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ и получения очередного транша", - сообщили в Минфине.

Министр финансов Сергей Марченко на брифинге тоже пытался всех успокоить. "Никакой катастрофы или какого-то апокалипсиса нет и не будет. Мы ситуацию контролируем. Мы знаем, как и каким образом справляться с вызовами, которые сейчас стоят перед Украиной. Ситуация действительно сложная. Вы прекрасно понимаете, что пандемия не является чем-то привычным, что можно предсказать и спрогнозировать", - заявил Марченко после заседания правительства вечером 26 ноября.

Также он добавил, что правительство рассматривало вопрос обращения к МВФ за emergency finance. "Речь идет о том, обращались ли мы за emergency finance. Это финансирование, когда у государства действительно есть проблема. Мы этот вопрос рассматривали в связи с действующей ситуацией", - сказал он. При этом Марченко отметил, что МВФ готов работать с Украиной по текущей программе. "У вас есть программа, и мы готовы в ней работать. Мы не рассматриваем для вас emergency finance", - процитировал Марченко ответ МВФ.

Какие варианты?

Как говорилось выше, бюджет на следующий год является лишь одним из блоков вопросов, которые беспокоят МВФ. Решения только этого вопроса недостаточно для разблокирования сотрудничества с фондом. А времени до конца года остается уже крайне мало.

Поэтому, для перекрытия текущего дефицита бюджета, правительству сейчас придется перекредитовываться на внутреннем рынке из-за выпуска облигаций государственного внутреннего займа (ОВГЗ) и предлагать по ним очень выгодные проценты, которые в последующие годы придется все равно выплачивать.

Банки уже не очень хотят покупать ОВГЗ из-за нехватки свободных средств. Однако и здесь есть выход - эмиссия гривни. Украинское законодательство запрещает Национальному банку прямо занимать деньги правительству. Но, как напоминают эксперты, есть схема, которая время от времени в Украине применяется: банки берут у НБУ кредит рефинансирования с напечатанных денег, а за него покупают облигации. К этому варианту экономисты относятся критически. "Эмиссия - это падение гривни, отток инвестиций. Лучше уж жить с бюджетным кризисом, чем печатать деньги", - считает Павел Кухта.

Зато Дмитрий Боярчук считает, что правительству ничего не остается, как "перекидывать" долги на следующий год и ждать денег от МВФ. "Это очень не популярно, потому что люди начнут протестовать из-за долгов, а это - падение рейтингов", - считает экономист. По его словам, чтобы сократить долговые обязательства в этом году, правительство уже сейчас будет отказываться от финансирования капитальных расходов на строительство и дороги. Под угрозой могут оказаться расходы на жилье для внутренне перемещенных лиц, защиту окружающей среды и даже некоторые медицинские программы.

Лилия Ржеутская