Бурмич: Украине нужна реальная борьба с коррупцией, а не ее имитация и истерия вокруг нее

Анатолий Бурмич Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Не успела власть подвести итоги провальных для "Слуги народа" местных выборов, а также скандального опроса президента по придуманным и неактуальным для украинского народа вопросам, как она же поспешила в истеричной манере ввергнуть нас всех в скандал вокруг вполне законного и логичного решения Конституционного суда по электронному декларированию.

Складывается впечатление, что декларирование активов или ошибки при таковом гораздо важнее, чем борьба непосредственно с незаконным и коррупционным приобретением таких активов чиновниками при принятии антинародных и вредных для государства решений. Получается, что "упакованный" чиновник потом оплатит штраф за неправильное декларирование около 50 тыс. гривен – и все, можно спать спокойно. Если это не так, то почему же столько истерик вокруг вполне законного решения КС? Все очень просто: нужно отвлечь внимание от главных коррупционных, воровских и антинародных решений той же власти, которые могут повлечь за собой банкротство Украины и полную потерю суверенитета.

Наша власть вместе с "неравнодушным" президентом, антикоррупционными органами как-то не заметили "драконовских" повышений тарифов на электричество, газ, отопление, горячую воду и другие услуги. Цена на электричество – самая высокая в Европе, хотя себестоимость того же электричества, которое вырабатывается на государственных АЭС, ГЭС, – самая низкая. Это несмотря на огромные хищения и головотяпство, которые также списываются на себестоимость. Где же вы, борцы с коррупцией, президент, "Слуги"?

А газ, который является собственностью украинского народа, через государственные структуры продается тому же народу втридорога? Где вы, власть, борцы с коррупцией, НАБУ, СБУ, полиция и другие?

Почему нам выдумывают какие-то формулы типа "Роттердам+", "Дюссельдорф", шьют политику, войну, когда цена состоит из себестоимости и 20-30% прибыли? Ведь все ресурсы наши, народные! Почему Антимонопольный комитет не может обнародовать реальную цену на энергоносители и тарифы? Почему власть и "принципиальные" антикоррупционные органы не заставят Антимонопольный комитет сделать это, провести соответствующие проверки?

Это не борьба с коррупцией, а ее имитация, "дымовая завеса", истерия, "пародия на реформы", "стратегии" – все что угодно, но не искоренение коррупции!

Думаю, что при нынешней власти этого не случится, потому что действующая власть антинародная в силу своей некомпетентности, трусости, зависимости от олигархов и "Лондонского обкома", а борьба с коррупцией ведется выборочно, потому что антикоррупционеры сформированы международными экспертами и тем же "Лондонским обкомом". И это все на фоне коронавирусной пандемии, обнищания народа, когда люди думают, что купить: лекарство или хлеб.

В этой ситуации внушают оптимизм хорошие результаты нашей партии "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ" на местных выборах, что свидетельствует о "выздоровлении" народа от вранья, популизма и манипуляций продажной власти.

Еще хочется пожелать нашим кандидатам в мэры Одессы, Николаева, Херсона и других городов победы. Для того чтобы показать, как действительно необходимо бороться с коррупцией и что такое интересы украинского народа.

Анатолий Бурмич