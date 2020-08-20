Британия направит свой флот в Черное море для подготовки ВМС Украины к противостоянию российской угрозе

Эсминец Королевских ВМС Великобритании "DUNCAN" в порту Одессы, 24 июля 2017 Пресс-центр Командования ВМС ВС Украины

Великобритания продолжает вмешиваться в региональную политику в районе Черного моря. Лондон объявил еще об одной милитаристской инициативе, направленной на подготовку ВМС Украины. Украинских моряков будут обучать тому, как противостоять российской угрозе на море.

Об этом пишет GOV.UK.

Великобритания возглавит программу "Инициатива по морской подготовке" для Военно-морских сил Украины. Эта инициатива будет способствовать повышению их способности бороться с угрозами в Черном море, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Ben Wallace).

Во время визита к украинским партнерам в Киеве, Уоллес подтвердил, что Великобритания осенью направит корабли Королевских ВМС в регион, где они проведут совместные учения с ВМС Украины.

"Я рад во второй раз посетить Украину со времени моего назначения на должность министра обороны. "Инициатива по морской подготовке" является очередным шагом к дальнейшему развитию отношений Британии и Украины в сфере обороны.

Это является примером расширения нашего сотрудничества с Вооруженными силами Украины в последние годы. Мы уже провели подготовку тысяч украинских военных по широкому перечню навыков: от основ первой медицинской помощи до оперативного планирования, что помогало им защищать территориальную целостность своей страны от поддерживаемых Россией сил.

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"Инициатива по морской подготовке" сделает возможным еще более тесное сотрудничество между НАТО с вооруженными силами стран мира и позволит увеличить преимущества полученного Украиной статуса Партнера расширенных возможностей НАТО", — заявил Уоллес.

Уоллес в ходе визита также обсудил с министром обороны Украины Андреем Тараном и главкомом ВСУ Русланом Хомчаком вопросы региональной безопасности. Кроме двусторонних переговоров министр обороны Британии отдал дань уважения украинским военнослужащим, которые погибли в боях с момента начала конфликта на востоке Украины в 2014 году, и возложил цветы к монументу возле Зала памяти защитников Украины.

Министерство обороны Великобритании увеличивает свою поддержку ВСУ, координируя международную учебную инициативу в сфере военно-морских сил, которая со следующего месяца начнет действовать при участии экспертов Королевских ВМС и стран-партнеров.

Курсы будут проводить военнослужащие Королевских ВМС, а также их коллеги из Швеции, Канады и Дании по таким дисциплинам, как: навигация, оперативное планирование, подготовка военных водолазов, наблюдения за морской обстановкой, пожаротушение и ремонт повреждений. Ожидается, что в ближайшее время к этой инициативе присоединятся еще больше стран.

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Украина потеряла значительную часть своих Военно-морских сил во время незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году, и с тех пор продолжает сталкиваться с ростом количества угроз в Черном и Азовском морях. В ответ Украина восстанавливает ВМС для защиты своих экономических интересов и свободы судоходства. "Инициатива по морской подготовке" будет способствовать этим усилиям, позволяя ВМС защищать порядок, основанный на международных нормах и европейской безопасности в регионе, от чего зависит и собственная безопасность Великобритании.

"Инициатива по морской подготовки" предполагает передачу знаний, умений и опыта международных партнеров ВМС Украины, что поможет им защититься от любой агрессии и сдерживать противников. В то же время она позволит ВМС Украины еще теснее сотрудничать с международными партнерами для защиты Черноморского региона. Примером этого станет визит кораблей Королевских ВМС в Украину позднее в этом году.

Новая инициатива будет следовать за восстановлением деятельности операции Orbital, учебной миссии Великобритании на Украине, которая ранее приостановила активные тренинги из-за пандемии коронавируса. Со времени начала миссии в 2015 году, британские подразделения подготовили более 18 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины. Эти усилия имели результат в условиях, когда Украина страдает от российской агрессии и угроз для ее суверенитета. В прошлом году министр обороны принял решение продлить миссию Orbital до 2023 года.

Миссия Orbital

Британская миссия Orbital и "Инициатива по морской подготовке" будут дополнены усиленной поддержкой со стороны США в вопросах безопасности. Это будет способствовать расширению возможностей Украины и ее осведомленности о ситуации на море для более эффективной защиты от российской агрессии. Великобритания продолжает призывать всех союзников и партнеров усилить поддержку Украины.

Реформа сектора обороны Украины

Ярким свидетельством усиления оборонных отношений между Британией и Украиной стала поддержка Соединенным Королевством проведения Украиной жизненно важных реформ в секторе обороны и безопасности. Для содействия в этом процессе на Украину был назначен специальный советник по вопросам обороны, вместе с которым также активно работал и представитель Великобритании в консультативном совете по вопросам военной реформы, генерал сэр Гордон Мессенджер (Gordon Messenger).