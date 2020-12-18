"Брексит без сделки": Катастрофа прямо по курсу

Великобритания вступила в ЕС в 1973 году EPA-EFE

Британия и ЕС так и не могут договориться по спорным вопросам насчет выхода Лондона из ЕС. Спорят о квотах на вылов рыбы, а до крайнего срока остались две недели. Неужели дух компромисса, которым европейцы так гордятся перед другими, откажет им на этот раз? Неужели "Брексит без сделки" все же случится?

Об этом пишет The Guardian.

Борис Джонсон после разговора с Урсулой фон дер Ляйен заявил, что ситуация с переговорами по Брекситу "очень серьезная", хотя главный переговорщик от ЕС усилил надежды на достижение соглашения по Брекситу, убедив Европарламент перенести крайний срок заключения сделки на воскресенье.

В заявлении, опубликованном после состоявшегося в четверг вечером короткого телефонного разговора с председателем Еврокомиссии, премьер-министр Джонсон повторил свое утверждение о том, что соглашение, "вполне вероятно", не будет достигнуто. (Имеется в виду соглашение, на каких условиях Британия выйдет из ЕС, важное по той причине, что без соглашения в отношении товаров из Британии начинают действовать те же правила, что в отношении товаров стран, не являющихся членами ЕС. Это может привести к скачку пошлин, недопоставке продуктов и т.д. – Ред.) Что же касается вопроса о рыбном промысле, то он будет рассматриваться отдельно.

Согласно заявлению Даунинг-стрит, Джонсон сказал фон дер Ляйен, что Британия "не может допустить такой ситуации, когда она станет единственной в мире суверенной страной, неспособной контролировать доступ к своим водам в течение длительного времени, и будет вынуждена соблюдать квоты на вылов рыбы, которые поставят ее рыболовецкую отрасль в очень невыгодное положение".

В заявлении утверждается, что Джонсон назвал позицию ЕС на переговорах о доступе к территориальным водам Британии "просто неразумной", и сказал, что ее следует "существенно изменить", если Евросоюз хочет заключить соглашение.

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"Премьер-министр повторил, что времени осталось мало, – отмечается в заявлении. – Он сказал, что, если соглашение не будет достигнуто, Британия и ЕС расстанутся как друзья, и Соединенное Королевство будет торговать с Евросоюзом примерно на тех же условиях, что и с Австралией".

Глава британской делегации на переговорах Дэвид Фрост (David Frost) в четверг вечером написал в Твиттере: "Ситуация на переговорах с ЕС сегодня складывается очень серьезная. Продвижение вперед блокируется, а время, между тем, истекает".

Доступ ЕС к водам Британии остается спорным вопросом. Однако Мишель Барнье (Michel Barnier), четыре года ведущий переговоры от имени ЕС, во время брифинга для лидеров политических фракций Европарламента выразил надежду, что сделку все же можно заключить в кратчайшие сроки.

Барнье предостерег о недопустимости установления конечных сроков, в которые переговорщики могут не уложиться. Причиной такого предупреждения стало заявление немецкого лидера правоцентристской Европейской народной партии Манфреда Вебера (Manfred Weber), сказавшего, что, если сделка о торговле и безопасности будет заключена в пятницу, голосование по ней можно будет провести только в конце месяца.

Барнье сказал, что заключить соглашение в срок за 24 часа, если удастся преодолеть оставшиеся трудности, связанные с доступом ЕС к рыбопромысловым районам Британии, "трудно, но возможно", однако отметил, что скорее всего, на это уйдет несколько дней.

"По вопросу рыбных промыслов остается еще много работы", – сказал Барнье.

В последующем заявлении лидеры парламентских фракций, за исключением "зеленых", которые отказались голосовать за, объяснив это нехваткой времени для тщательного изучения документа, сказали, что проголосуют 28 декабря, если к полуночи воскресенья по брюссельскому времени соглашение будет заключено.

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Фон дер Ляйен в своем заявлении по результатам беседы с Джонсоном также более позитивно оценила состояние переговорного процесса.

Она сказала: "Мы приветствуем существенный прогресс по многим вопросам. Однако нам предстоит еще преодолеть серьезные разногласия, в частности, по рыболовству. Преодолеть их будет очень непросто. Завтра переговоры продолжатся".

Во время брифинга для глав фракций Европарламента Барнье сказал, что в предстоящие дни предстоит проделать немалый путь, и пообещал, что парламент получит текст соглашения сразу, как только Джонсон и фон дер Ляйен его подпишут.

Бывший премьер-министр Румынии Дачиан Чолош (Dacian Cioloş) заявил, что Брексит без соглашения будет иметь серьезные последствия, и поэтому парламент должен действовать гибко. Он спросил: "Можем ли мы блокировать соглашение ради нескольких дней?" Сроки устанавливали, а потом срывали на всем протяжении переговоров по Брекситу.

Выступая в комитете палаты общин по Брекситу, министр кабинета Майкл Гоув (Michael Gove) заявил, что по его мнению, наиболее вероятным исходом остается выход без соглашения.

"К сожалению, велики шансы на то, что заключить соглашение нам не удастся, их больше 50%", – сказал он.

Члены ЕС все же могут временно применять соглашение до 31 декабря, если Европарламент не проголосует по нему.

Затем депутаты Европарламента проведут дебаты и в январе проголосуют. Но Еврокомиссия против продолжения процесса, если парламент в оставшиеся две недели не скажет свое слово.

Барнье заявил евродепутатам, что поскольку все стороны против так называемого "временного" применения соглашения, то отказ парламента провести голосование в случае достижения договоренности по сделке приведет к тому, что после 31 декабря останется несколько недель, когда никакого соглашения не будет. Это увеличивает шансы на то, что сделка будет достигнута в предстоящие 72 часа.

По его словам, проблема рыбных промыслов остается самой сложной. Фрост отметил, что поскольку Британия уже приняла решение по вопросу будущих стандартов, теперь очередь ЕС идти на компромисс со своими требования по рыболовству.

Барнье в ответ заявил, что ЕС уже сделал свой шаг, признав, что после переходного периода Британия сможет в одностороннем порядке закрывать свои воды.

Он добавил, что Британия вернет себе значительную часть рыбы, которую в настоящее время европейские рыболовецкие суда вылавливают в британских морях, но это все равно будет не 60%, которых добивается Лондон.

Продолжаются также дебаты о доступе ЕС к зоне на расстоянии 6-12 морских миль от британского побережья. Даунинг-стрит настаивает, что это должна быть исключительная зона, которой смогут пользоваться только британские суда.

Барнье написал в Твиттере: "Большой прогресс, но последние препятствия остаются. Мы подпишем только такую сделку, которая обеспечивает соблюдение интересов и принципов ЕС".

Договоренности достигнуты и по ряду других вопросов, включая право одной стороны в случае нарушения соглашения второй стороной в какой-то области принимать меры не в этой, а в другой области.

Барнье сказал евродепутатам, что Британия преодолела серьезное препятствие "расширительного положения", согласно которому можно будет в одностороннем порядке применять пошлины, если появятся доказательства, что из-за расхождений в нормах и правилах одна из сторон несет убытки.

По его словам, дискуссия о государственной помощи продолжается, и многие вопросы уже решены. Однако ЕС хочет, чтобы в случае появления свидетельств того, что новый внутренний орган принудительного исполнения не соблюдает общие принципы контроля субсидий, европейские компании обращались в британские суды.

Дэниел Боффи, Лайза О'Кэрролл

Перевод: ИноСМИ