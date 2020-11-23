Нехватка медиков в Украине: Лечить больных COVID-19 некому?

Сергей Карпухин/ТАСС

В разгар эпидемии COVID-19 нагрузка на украинские больницы продолжает расти. В то же время вопрос нехватки врачей так и не удалось решить. И перспективы, судя по всему, далеко не радужные.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Ирина К. из небольшого городка в Черниговской области месяц назад уволилась с должности фельдшера экстренной медицинской помощи. Женщина, попросившая не называть ее фамилию, рассказывает, что к этому шагу ее вынудила ситуация с зарплатой. "Людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 я видела, а доплаты - нет", - жалуется медик. По ее словам, она не получала обещанных правительством денег за работу в условиях эпидемии и после безуспешных попыток выяснить ситуацию покинула работу после 30 лет медицинского стажа.

Она говорит о чрезвычайной нагрузке, которая сейчас легла на плечи медиков. "На 15 тысяч населения у нас работает два семейных врача и два педиатра, - говорит в беседе с DW Ирина К. - В поликлинике ежедневно очереди, больные выстаивают по 3-5 часов". В переполненной местной больнице всеми больными COVID-19 занимаются только один врач-инфекционист и один терапевт, говорит дальше женщина. Теперь уже бывшая фельдшер утверждает, что несмотря на такую невероятную нагрузку медработникам приходится иметь дело еще и с задержкой зарплат.

Инфекционные отделения - врачи на грани выгорания

Не удивительно, что многие не выдерживают и, как Ирина К., бросают работу. По данным Минздрава, на сегодня недоукомплектовано 24,7 тысяч врачебных должностей, при этом дефицит в сельских медучреждениях составляет около восьми тысяч человек.

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О том, что это означает на практике, рассказала по просьбе DW руководитель Центра первичной медицинской помощи в городе Вараш Ровенской области Жанна Мирончук: "Рук не хватает. Каждый второй с пневмонией. Лечим дома, поскольку госпитализировать, к сожалению, не можем. В городской больнице нет мест. Моральное напряжение сейчас очень высокое, врачи срываются, грозят увольнением".

По данным Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), средняя загруженность одной "ковидной" команды составляет 26 пациентов, при этом в некоторых учреждениях врач за одно дежурство может помогать целым ста пациентам. "Такая нагрузка на врачей приводит к значительной усталости и выгоранию", - соглашаются в НСЗУ.

Надежда на студентов, интернов и преподавателей

Сразу укомплектовать необходимым персоналом пока не удается и первый в Украине временный госпиталь для больных COVID-19. Его развернула в Львове больница скорой в здании соседнего медицинского колледжа последипломного образования. Ранее в местной облгосадминистрации заявляли, что рассматривают вариант привлекать в "ковидные" отделения студентов старших курсов, врачей-интернов, а также врачей других специальностей. Кстати, ранее и министр здравоохранения Максим Степанов не исключал возможности привлечения старшекурсников и врачей-интернов.

Подобные планы, однако, вызывают немало вопросов у специалистов. По мнению директора Львовского медицинского колледжа Леси Вовк, в этом случае речь может идти исключительно о добровольном согласии студентов. По ее словам, более 40 студентов их учреждения уже работают младшими медицинскими работниками, однако в "ковидные" отделения пока идти не соглашаются.

Кроме того, Вовк указала на финансовую сторону дела: кто будет обеспечивать таких добровольных помощников, например, средствами противоинфекционной защиты, если они не в штате? "Для этого нужно иметь дополнительное финансирование", - говорит Вовк.

Обращать внимание нужно не столько на студентов, сколько на практикующих врачей и преподавателей, отмечает в свою очередь председатель Всеукраинской ассоциации инфекционистов, заведующий кафедрой Тернопольского национального медицинского университета Михаил Андрейчин. "У нас не задействованы все возможности практической медицины и возможности медицинских университетов. Работники клинических кафедр до сих пор не привлечены к практической работе, хотя уже есть поправка к закону, которая это позволяет", - удивляется собеседник DW.

В "ковидные" бригады-педиатров и хирургов

Приобщаться к борьбе с COVID-19 врачам-интернам и научно-педагогическим работникам разрешили еще в июле. В конце октября Минздрав отдельным постановлением также расширил перечень специальностей врачей, которые могут входить в стационарные бригады. Если раньше речь шла об обязательном присутствии инфекциониста и анестезиолога, то отныне требования упростили и в некоторых случаях возможны привлечения дополнительных бригад без анестезиолога. К лечению больных COVID-19 разрешено допускать врачей внутренней медицины, хирургов, педиатров, а также врачей-интернов.

"Это особая категория - больные COVID-19. Болезнь эта сложная, склонная к осложнениям, - замечает Андрейчик. - К тому же, больных надо обслуживать, соблюдая максимальные меры безопасности". Председатель Всеукраинской ассоциации инфекционистов соглашается с тем, что протокол об оказании медицинской помощи при коронавирусной болезни можно изучить за день. "Но чтобы наладить лечение, конечно, надо значительно больше времени", - говорит Андрейчик и добавляет: "Думаю, что лучше было бы, чтобы на первых порах помогали советами и участием инфекционисты".

Но именно квалифицированных инфекционистов в Украине как раз мало. Причиной такой ситуации собеседник DW называет реорганизацию учреждений по причине предыдущих этапов медицинской реформы. "Врачебный труд не ценят, и средняя зарплата врачей ниже, чем в других отраслях", - перечисляет проблемы медиков Андрейчик. Кроме того, по данным Минздрава, в дефиците в Украине также эпидемиологи, вирусологи и лаборанты.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко при этом анонсировал новую систему поощрения врачей. По его словам, медики, которые согласятся присоединиться к борьбе с COVID-19, смогут сохранить основное рабочее место и временно по контракту перейти в "ковидные" отделения. Но получат ли врачи за такую временную работу зарплату, не говоря уже об обещанных украинским правительством доплатах и надбавках за работу с коронавирусными больными? В Национальной службе здоровья Украины на днях признали, что им не хватает почти 5,6 миллиарда гривен на оплату медучреждениям, которые имеют договоры на лечение пациентов с COVID-19.

Ольга Журавлева