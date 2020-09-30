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Бортник: Кажется, критиков Фокина интересует лишь предвыборный пиар

Руслан Бортник
Руслан Бортник
Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин Гордон

Кажется, критиков первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина интересует лишь предвыборный пиар или разрушение переговорного процесса любой ценой. Такое мнение на своей странице в Facebook выразил политический консультант Руслан Бортник.

Приводим текст его сообщения дословно:

По ситуации с Фокиным
Требовать у дипломата, представляющего Украину в переговорном процессе повторения политических клише в стиле "российско-украинская война", "Крым чей?" и так далее - это просто уничтожать его эффективность и лишать его переговорного мандата. О чем он сможет говорить в Минске и кто его будет слушать после этого?
Да и вообще депутаты пришли не по адресу. Лучше попросите в Офиса Президента (у господина Ермака) Директивы (это такой документ - указание, рамка для переговоров), который утверждаются в Офисе и МЗС для участников переговорной группы. Там все написано! А если нет - о чем вообще эти переговоры и для чего мы тратимся на "командировочные в Париж.."?
Или депутатов интересует только предвыборный пиар и разрушение переговорного процесса по Донбассу любой ценой?

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