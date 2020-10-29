Борьба с коррупцией по-украински

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Не секрет, что коррупция в Украине приобрела масштабы национальной катастрофы. Коррупционеры не просто разворовывают и разоряют страну – они еще и подрабатывают предательством в угоду геополитическим интересам других стран и грабительским интересам транснациональных компаний. Не всем коррупционерам и предателям дают иностранное гражданство, но те, кто удостоен, с удвоенной силой грабят и предают, предают и грабят.

Это все отражается на нашей жизни, ценах, тарифах, бюджете, рабочих местах. В этих условиях, конечно же, логично создать независимую от власти вертикаль органов, которые могли бы бороться с этим злом. Я полностью поддерживаю создание НАБУ, САП, ВАКС, НАПК.

Но давайте посмотрим, с чего начали наши борцы с коррупцией и те, кто за ними стоит. Полностью игнорируя украинскую Конституцию, создатели антикоррупционных органов пытаются бороться с коррупцией главными законами страны. Это как? И когда Конституционный суд принял вполне прозрачное и законное решение о неконституционности назначения главы НАБУ, а Окружной административный суд это решение поддержал, посмотрите, что началось в прессе и властных структурах. И вопрос презумпции невиновности тоже никто не отменял. В чем здесь не прав Конституционный суд?

А может надо прислушаться к мнению высшего судебного органа страны, внести изменения в законы об антикоррупционных органах, вернуть стране суверенитет и заняться действительно борьбой с коррупцией, а не ее имитацией. Конечно же, надо сделать их независимыми, но не от Украины, а от исполнительной ветви власти. В противном случае "высшей инстанцией истины" в нашей стране будет посольство США, руководитель английской МИ-6, Сорос или грантоеды. У меня конкретное предложение власти по выходу из этого кризиса.

Предлагаю принять закон "Об оппозиции", в котором следует указать, что глав антикоррупционных органов назначает оппозиция, вместо иностранных экспертов – эксперты от оппозиции. В этом случае суверенитет соблюден, независимость от власти тоже. И я гарантирую, что коррупции во властных структурах не будет. Этим мы вернем доверие граждан, наполним бюджет, создадим положительный инвестиционный климат.

Кстати, я разговаривал с представителями антикоррупционных органов, и они эту идею поддерживают. Господин Президент, руководители Верховной Рады, СНБО, вместо истерии обратите внимание на это предложение. Давайте действительно начнем бороться с коррупцией, а не заниматься ее имитацией, грабежом населения и уничтожением суверенитета!

Анатолий Бурмич