Борьба местной элиты против центральной власти набирает обороты

Мэр Киева Виталий Кличко и мэр Днепра Борис Филатов Фото из открытых источников

Сейчас происходит следующее: конфликт местных властей, скажем так, "местечковых патронов" с центральными органами государственной власти.

Об этом пишет Алексей Якубин на своей странице в Facebook.

Почему и как это увидеть?

Объясню, хотя цифры говорят сами за себя: статистика заболеваемости растет изо дня в день - чуть ли не ежедневно мы получаем информацию от Министерства здравоохранения, что страна побила очередной антирекорд. Естественно, в министра Степанова летят все камни, что, мол, адаптивный карантин не работает. Но, взглянув на ситуацию с другой стороны, становится понятно, что в заболеваемости виноват вовсе не министр. Степанов как раз делает свою работу правильно. Особенно учитывая состояние системы здравоохранения, которую даже сложно было назвать "системой". МОЗ выбрал поэтапный выход из карантина, чтобы сохранить баланс между здоровьем и социально-экономической активностью.

Но против министра, МОЗа и всего карантина в целом пошли отдельные региональные власти: многие мэры, местные депутаты и губернаторы не просто наотрез отрицают необходимость карантина, но и всячески стараются нивелировать значимость вирусной угрозы. Они выбрали для себя наиболее выгодную стратегию - ограничиться призывами к соблюдению мер физического дистанцирования, и постепенно преуменьшать значимость угрозы коронавируса.

Новости по теме: Антирекорд по заболеваемости COVID-19: Распространение коронавируса прогрессирует во Львовской области

Потому что местные выборы в этому году, и потому что им нужна поддержка на этих выборах. А как обеспечить эту поддержку, если жесткий карантин сократит выручку в некоторых отраслях бизнеса на более чем 70%? Откуда тогда брать поддержку, если люди будут винить власть в своем упадке, и тем самым откажутся от голосования за нынешних руководителей. Своя рубашка, конечно, ближе к телу, потому часто вопреки здравому смыслу и здоровью украинцев местные власти перебрасывают пинг-понг ответственности.

Карантин карантином, а битву за власть никто не отменял...

Алексей Якубин