Больше пенсии: Как власть планирует облагать налогом недвижимость украинцев

из открытых источников

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев подготовил для граждан "подарок под елочку" - новый принцип налогообложения недвижимости. Он написал на Фейсбуке пост, где изложил свое видение очередной реформы.

Идея нардепа заключается в том, чтобы существенно повысить верхнюю планку величины налога на жилую недвижимость. Нынешний порядок администрирования налога по квадратным метрам напоминает ему средневековый налог "на окна". Мол, чем больше окон в здании (а следовательно, соответственно, чем больше его метраж), тем и выше налог.

ZIK разбирался с тем, что предлагает Гетманцев, и чем могут обернуться подобные предложения.

Нет - Средневековью

Депутат предлагает, чтобы налог платили, исходя не из площади недвижимости, а из показателя стоимости жилья. Сейчас в Налоговом кодексе прописано, что ставки налога на недвижимость устанавливают местные власти, но они не могут превышать 1,5% от размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января отчетного года, за каждый квадратный метр жилья. По состоянию на 1 января 2021 года минимальная зарплата составит 6000 грн. А 1,5% от этой суммы – 90 грн.

При этом сейчас владельцы небольшого жилья, то есть квартиры до 60 квадратных метров и дома до 120-ти, от налогообложения освобождаются. Дополнительная плата взимается, начиная соответственно с 61-го и 121-го "квадрата" соответственно.

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Но если установить максимальную ставку налога на уровне не выше 0,2% от оценочной стоимости жилья, как это предлагает сделать Гетманцев, картина в корне меняется. И не в лучшую для населения сторону.

Есть, правда, определенные категории граждан, которых нардеп предлагает освободить от уплаты налога. Это – пенсионеры, инвалиды, ветераны войны и труда, несовершеннолетние и недееспособные лица. Однако такая льгота предоставляется лишь в том случае, если в их собственности находится только один объект недвижимости, оценочная стоимость которого не превышает определенные показатели. Для квартир в городах-"миллионниках" – это 300 минимальных зарплат (1,4 млн грн), а для остальных – 100 "минималок" (472,3 тыс. грн).

Но такая дешевая недвижимость составляет незначительный сегмент рынка. Если говорить о Киеве, то топ продаж включает квартиры стоимостью 1 200 - 1 500 долларов за кв. м. и площадью от 50 м, а это, как правило, "двушки". То есть в гривневом эквиваленте самая востребованная столичная недвижимость стартует от 1,2-1,5 млн и доходит до 2-2,5 млн в зависимости от района города.

Но вернемся к городам-"миллионникам" и, в частности, к Киеву. Представим, что в центре столицы, в так называемой сталинке, которая превышает 1,4 млн грн, живут пенсионеры. Предположим также, что их однокомнатная квартира, которая, тем не менее, находится в престижном районе города, оценена в полтора миллиона гривен. Сколько налога должны уплатить за нее владельцы? 3 000 гривен в год. Что может быть даже больше пенсии каждого из них.

Законом предусматриваются максимальные ставки налога, которые мы и берем для исчислений. Хотя местные власти могут устанавливать размер налогов по своему усмотрению. Между прочим, инициатива Гетманцева еще и предусматривает лишение местной власти права предоставлять льготы по уплате налога на недвижимость.

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Заплатят все

А теперь второе обстоятельство - назовем его "украинское коррупционное". Сегодня базой для исчисления налога на недвижимость является общая площадь объекта, и все расчеты ведутся на основании данных из Госреестра вещных прав на недвижимое имущество. Но поскольку Гетманцев предлагает базой налогообложения сделать оценочную стоимость недвижимости, ее будет устанавливать оценщик.

Они нужны для сделки по покупке/продаже недвижимости. Однако иногда специалисты этой отрасли даже не выезжают на объект, проводя оценку жилья "на глаз". С такими людьми несложно "договориться", так и в случае начисления налога цена недвижимости может быть сильно занижена, если владелец хорошо "попросит".

Поэтому есть коррупционный риск, так что не факт, что Гетманцев с помощью своей инициативы сможет существенно наполнить бюджет.

К тому же перечень недвижимости, с которой взимаются налоги, может быть существенно расширен. В частности, он предлагает брать деньги и с тех, кто владеет не всей квартирой, а только ее долей, а также хочет обложить налогом недвижимость, которая уже построена и может использоваться по назначению, но не введена в эксплуатацию и не зарегистрирована в соответствии с законом.

Также Гетманцев предлагает облагать налогом недвижимость объединений инвалидов и их предприятий, религиозных организаций, здания дошкольных и общеобразовательных учебных заведений, детских санаториев, детско-юношеских спортивных школ, центров олимпийской подготовки и центров развития физкультуры и спорта инвалидов и тому подобное.

Операция "Дискриминация"

Собственно, даже упоминавшееся выше налогообложение недвижимости, начиная с 61-го квадратного метра, уже является дискриминационным. Потому что в статье 21 Конституции Украины сказано, что права и свободы человека являются незыблемыми и неотчуждаемыми.

А ч. 1 и ч. 2 статьи 24 Конституции говорят о том, что граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом; не может быть привилегий или ограничений по признакам социального происхождения, имущественного положения или другим признакам. Здесь же мы имеем как раз дискриминацию по имущественному признаку.

Еще одна проблема в том, что предлагается ввести двойное, если не тройное налогообложение. Потому что мы уже уплатили все налоги, когда заработали свои деньги, на которые впоследствии купили квартиру. Но этого государству недостаточно, оно продолжает лезть в наш кошелек, когда мы совершаем акт купли-продажи.

Ведь когда заключается такой акт, сопутствующие расходы при этом состоят из:

налога с доходов физических лиц – 5% от стоимости недвижимости;

военного сбора – 1,5%;

госпошлины – 1%;

сбора в Пенсионный фонд – 1%;

услуг нотариуса, которые оплачиваются по договоренности.

Но теперь получается, что государство хочет обложить налогом владельцев квартир в третий раз, вводя ежегодный налог на недвижимость.

Есть еще нюанс, который касается нежилого фонда, - его Гетманцев также хочет облагать налогом. Очевидно, автор идеи исходит из того, что кто-то может снимать нежилое помещение под, например, столярный цех, автомастерскую, пекарню и тому подобное, то есть получать с помощью такой недвижимости дополнительную выгоду.

Но если люди занимаются бизнесом легально, они платят с прибыли налоги. Заставить платить их еще раз - и несправедливо, и незаконно.

И - ремарка напоследок. По состоянию на сейчас строительная отрасль в Украине - одна из немногих, которая еще реально работает и развивается. То же самое касается и рынка недвижимости. Если цель Гетманцева - убить эти две области, то он - на правильном пути.

Недаром по интернету ходит интересная статистика. Речь идет о том, что в течение 2019 года иностранцы купили в Польше 8,5 тысяч квартир, причем 37,6% от этих покупок совершили украинцы. Цифры, которые говорят сами за себя: "голосование гривной" за лучшие условия жизни продолжается.

Катастрофические последствия

Вполне вероятно, что реализация инициативы Гетманцева действительно простимулирует эмиграцию из Украины. Уже сейчас стоимость квартиры в Киеве сопоставима со стоимостью жилья в Польше и других странах Восточной Европы, появившихся из бывших стран "социалистического лагеря".

Кроме этого, цены на недвижимость в Украине не собираются останавливаться на уже "достигнутом" - намечена тенденция к росту стоимости жилья в Украине. Одно из старейших агентств недвижимости в мире, Knight Frank Group, опубликовало список городов с самым высоким темпом роста цен на жилье в 2020 году, и Киев занял в нем 11 место с показателем в 11,2%. В других регионах страны ситуация похожая. Причем растет не только "вторичка", но и "первичка" из-за большого количества импортных стройматериалов, которые активно дорожают из-за роста курса доллара.

Однако дело не только в долларе. Дополнительная фискальная нагрузка на строительную отрасль окажет значительное влияние на формирование стоимости квадратного метра жилья. Проще говоря, цены на квартиры существенно вырастут, ведь изменения в законодательстве и увеличение налогов всегда ложатся на плечи потребителя.

Но вопрос в том, сможет ли строительная отрасль реализовать свои дорогие квартиры. Особенно на фоне того, что доходы граждан не растут так же активно, как цены на жилье. А также на фоне постоянного подорожания коммунальных услуг. (В последние дни 2020 года самыми обсуждаемыми новостями были рост стоимости газа для населения, а также ликвидация льготного тарифа на электроэнергию за первые 100 кВт.ч.)

Даниил Гетманцев дает Кабмину год на то, чтобы подготовиться к будущим изменениям и провести оценку имеющегося массива жилья. Собственно, единственная хорошая новость и заключается в отсрочке новаций Гетманцева. Кто и где будет через год (в том числе и сам депутат) – сказать сложно. Вполне вероятно, что план повысить налог на недвижимость провалится, а строители и владельцы квартир вздохнут с облегчением.

Конечно – только до следующего всплеска активности наших законотворцев.

Наталья Лебедь