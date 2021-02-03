Более наглого наступления на свободу слова, чем позволил себе Зеленский, не было за всю историю Украины

2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZіK Телеканал ZIK

Президент Владимир Зеленский подписал решение СНБО о введении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Что это означает?

Об этом пишет Максим Гольдарб на своей странице в Facebook.

Через полгода после продажи "НьюсВан" мои программы там закрыли, Вы это знаете. С 2019 я не появлялся ни разу ни на нем, ни на "Зик", ни на "112-м", поэтому меня нереально упрекнуть в заангажированном отношении к этим телеканалам. Точно так не имею никакого отношения к политсиле или политикам, за ними стоящими.

Я не смотрел эти каналы, мне неинтересен был их контент. Поэтому мое мнение достаточно объективное и непредвзятое:

1. Более наглого, кричаще неконституционного наступления на свободу слова, чем позволил себе Зеленский, не было за всю историю Украины. Даже лютый враг украинцев, Порошенко, со всеми его недонацистскими бандами себе такого не позволял. Кто забыл, напомню, что полгода назад по команде Зеленского был закрыт телеканал КРТ. Итого — 4 телеканала закрыто человеком, лгавшим нам о своей любви к свободе слова.

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2. Эти телеканалы смотрели минимум 10 млн украинцев, они им нравились, это их конституционное право выбирать, что смотреть, кого читать или слушать. И президент плюнул в лицо этим миллионам и растоптал их конституционное право.

3. Механизм закрытия каналов через решение СНБО - абсурден и безобразен по своей правовой природе: есть законом установленный порядок отзыва ТВ-лицензий; он не соблюдён, так как через него забрать их невозможно, не за что. Придумали тупое решение СНБО о якобы исходящей от этих ТВ угрозе нацбезопасности и закрепили его указом президента.

Это — целый букет преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору, среди них злоупотребление служебным положением, препятствование журналистской деятельности. Преступники — те, кто состряпал такое решение, и президент, его утвердивший.

4. За каденцию Зеленского его СНБО не вынес ни одного решения, запрещающего грабить и уничтожать украинцев: ни по негодяйским завышенным вдесятеро тарифам; ни против хозяев президента — олигархов, грабящих страну; ни против иностранного управления Украиной.

Такого нет и в помине; СНБО давно превратился в орган создания, а не решения внутренних проблем для страны.

5. Все обвинения окружения Зеленского об "имеющихся у них данных", что эти телеканалы "используются для иностранной пропаганды" и про "мутную историю" — чушь собачья, как, собственно, всё, что исходит в последнее время из офиса Зеленского.

Имеются данные — докажите в суде, потом применяйте санкции. Именно то, как Зеленский закрыл каналы, стопроцентно свидетельствует об отсутствии каких бы то ни было данных и законных оснований для этого! Уверен, что суды примут сторону телеканалов.

6. Спикер, не подписавший преступное решение СНБО, всё более уверенно, как бы молча и бесконфликтно, но очевидно и естественно, не прилагая особых усилий становится в глазах многих разумной, желаемой альтернативой беснующемуся, мечущемуся, растерянному, принимающему неадекватные решения, управляемому кем попало президенту.

7. Это решение Зеленского станет катализатором резкого усугубления ситуации в Украине в целом в этом году. Терпимая и искусственная безмятежность закончилась. Развитие событий представляется непредсказуемым: от мягкой смены власти до путча или народного восстания. Но то, что тема не канет в воду и не пройдёт бесследно, - архиочевидно.

Максим Гольдарб