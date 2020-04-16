Биолаборатории США: Америка использует Украину для разработки оружия массового поражения?

Фото из открытых источников

Недавно в СМИ всплыла информация, что на территории Украины работают биолаборатории, обслуживающие заказы США. Насколько это правдивая информация?

Об этом пишет Алексей Куракин на своей странице в Facebook.

Биолаборатории США – правда или фейк?

Интересно, что впервые широкой публике об этом стало известно … благодаря Центральной информационной системе федеральных закупок США. Эта система публикует информацию обо всех закупках США за счет федерального бюджета с 1979 года по наши дни.

В ноябре 2018 года Центральная информационная система опубликовала контракт между государственным агентством по снижению угрозы безопасности DTRA и компанией Black&Veatch. Благодаря этой публикации стало известно, что Black&Veatch получила подряд правительства США на 90 миллионов долларов на модернизацию биолабораторий США на территории Украины.

Как оказалось, 11 биолабораторий на территории Украины задействованы в американской оборонной программе "Биологическая программа совместного участия". Одновременно просочилась информация, что американское агентство DTRA проводит исследования по разработке биологического оружия в Грузии.

А еще в октябре 2013 года газета "2000" сделала специальный репортаж о биолаборатории около города Мерефа Харьковской области. Как выяснила "2000", биолаборатория функционирует на основании соглашения между украинским Минздравом и Минобороны США, заключенным … когда бы Вы думали? Конечно же, при Ющенко, в 2005 году, когда начали, не стесняясь, сливать суверенитет Украины в унитаз.

Извините, а с какой стати? А народ независимой Украины спросили – мы вообще хотим, чтобы на нашей Родине разрабатывали всякую бактериологическую заразу?! Мы же увидели на примере коронавируса COVID-19, что это все не шутки!

Но публикации публикациями, а где официальные объяснения украинской власти? Пусть президент Зеленский выйдет и расскажет украинцам, которые дали ему мандат на руководство страной, чем занимаются американские биолаборатории в нашей стране.

Но Зеленский и все высшие чиновники … как воды в рот набрали. Кстати, еще одно сходство с предыдущим президентом, показывающее, что Зеленский – это то же самое, что и Порошенко. Как и Порошенко, Зеленский по вопросу американских биолабораторий … героически молчит.

Единственный из украинских топ-политиков, кому хватило смелости публично потребовать от власти отчета по этому вопросу – это Виктор Медведчук (глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь").

Медведчук публично обратился к Зеленскому с требованием предоставить информацию – сколько лабораторий США работает, чем они занимаются и как государство Украина контролирует их деятельность?

В частности, Медведчук сообщил, что в нашей стране работает американская организация "Научно-технический центр в Украине" – этот центр финансирует проекты по разработке оружия массового поражения.

А главное, Медведчук единственный из всех, кто не побоялся прямо сказать, что появление американской организации "Научно-технический центр в Украине" и биолабораторий совпало с несколькими вспышками смертельных болезней.

2009 – Тернополь, 450 украинцев пострадали из-за вируса, вызывающего геморрагическую пневмонию.

2014 – вспышка холеры в Украине, заболели 300 человек.

2016 – в январе Харькове 20 военнослужащих погибли от вируса, похожего на грипп, через 2 месяца умерли еще 364 человека. И этот список можно продолжать.

Эй, ребята, не слишком ли много вирусов и эпидемий для украинского народа?!

Но впервые политик такого уровня открыто заявил, что США используют Украину для разработки бактериологического оружия.

И с помощью такого хода Медведчук поставил Зеленского и компанию "на растяжку" – либо президент публично отчитается о работе биолабораторий США. Либо … смело промолчит. Но в таком случае молчание Зеленского будет красноречивее любых слов.

Алексей Куракин