Без права на ошибку!

Фото из открытых источников

Пожалуй, нет сегодня страны, которая бы не пересматривала бюджет своего государства в связи с пандемией коронавируса.

Все государства получили очень серьезный удар. Среди них и "столпы" мировой экономики, такие, как Китай, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Италия, Франция, Германия, которые также вынуждены принимать очень серьезные решения.

Если классифицировать все те действия, которые были задействованы лидерами тех государств, где коронавирус нанес наибольший вред, то можно определить несколько основных направлений:

во-первых, государства хотели максимально защитить людей от заражения, и таким образом были внедрены и карантин, и ограничение движения; во-вторых, государства интенсивно финансировали свои учреждения здравоохранения, обеспечивая их необходимым медицинским оборудованием, защитным и тестирующим оборудованием, как для защиты врачей, так и с целью своевременного диагностирования и лечения больных.

Далее нужно было сохранить малый и средний бизнес, сделать превентивные шаги для того, чтобы массовая безработица было максимально низкой. Пандемия коронавируса заставила все страны подумать об антикризисных мерах по поддержке бизнеса, чтобы уберечь его от массового банкротства. Для этого было задействовано несколько инструментов: это и кредитные каникулы, когда малый и средний бизнес освобождались от уплаты на определенный период времени от кредитов и процентов по кредитам; это и налоговые льготы, и государственные гарантии, и поддержка уволенных работников. Также для спасения своих экономик мировые государства внедряли интенсивные программы по дополнительным нулевым кредитам, другие различные экстренные программы для поддержки малого и среднего бизнеса.

Фактически каждая крупная экономика использовала эти и другие инструменты, для того, чтобы максимально сохранить бизнес своих государств.

Тем не менее, мировой скачок безработицы стал беспрецедентным за весь период времени, начиная с "Великой депрессии" в США в начале XX века. В США безработица за последние три недели составила почти 17 миллионов человек.

В Европе ситуация не лучше. Количество безработных в отдельно взятой стране достигло рекордного уровня: от сотни тысяч до миллиона. Конечно же, превентивные шаги в конечном итоге значительно сглаживают негативные составляющие кризиса. Но вместе с тем сегодня мировые экономисты говорят о том, что в среднем экономики государства, где действуют карантинные мероприятия, за месяц теряют около 3%. То есть если карантин длится два месяца, то потери примерно равны 6%. Но это только прямое влияние на экономику государства от месячного карантина. Относительно последствий, от которых пострадают экономики государств в будущем, то они будут еще более плачевными.

Новости по теме: Кому-то кризис ужас, а для Украины – шанс!

Как Украина переживала кризисы в 1998 и 2008 годах?!

И в одном, и во втором кризисе мы потеряли около 20% экономики нашего государства. Потому очень странно сегодня читать прогнозы правительства нашей страны, которые заявляют, что экономика Украины сократится на 3,4% или на 6,5%. В реалиях нужно ожидать, что уменьшение ВВП нашей страны будет значительно большим.

Глядя на то, как действует в нынешнем кризисе мир, интересно было наблюдать за действиями властей Украины.

То, что проблемы с наполнением госбюджета в Украине возникли еще до эпидемии, а карантин их только усилил, мы знаем. Экспертов, которые могли бы четко очертить глубину падения экономики и объем необходимых для спасения ресурсов, в Украине не так много, но они есть. К сожалению, их нет в высших эшелонах власти.

Итак, очень интересно было оценивать то, что было принято на днях Верховной Радой Украины в виде документа относительно изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год под № 3279-д.

Так вот: в этих изменениях мы видим, что доходы бюджета нашей страны уменьшились на 119,7 млрд гривен, и практически доходы уменьшились по всем направлениям: по таким направлениям, как налог на прибыль, НДС импортное, сбор внутреннего НДС, таможенная пошлина на товары, которые поступают в Украину, так и тех, которые были заложены фантастическими: такими, как, например, в бюджете было еще в недавней версии около 12 млрд от приватизации.

Разумеется, имея полный провал всех предыдущих лет, ожидать какого-то прорыва в этом направлении не приходится.

Но если мы берем в процентном понимании, то доходы бюджета в данном случае уменьшились на 11 процентов. То есть если мы говорим о двух месяцах карантина со средним уроном - 3% в месяц и соответственно - 6% за 2 месяца, то здесь есть определенный запас на большее падение.

Если же учитывать опыт 1998-го и 2008-го годов, где мы теряли около 20 процентов экономики, то понятно, что в ближайшее время Верховной Раде и Правительству придется снова заседать для того, чтобы делать очередной секвестр бюджета, и он будет ориентировочно еще на 100 млрд грн.

То есть надо внимательно смотреть, что сегодня "урезается" в нынешней версии закона

№ 3279-д от 13.04.2020 года о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" и что еще можно будет "урезать" в ближайшее время.

Кстати, это "урезание" на 100 млрд грн реально только в том случае, если государство действительно сможет обеспечить заимствованиями дефицит в 298,4 млрд грн, который, собственно, и запланирован этой версией бюджета.

Также в этой версии бюджета предполагается, что государственный долг нашей страны вырастет на 16% - от 2,05 млрд гривен до 2,39 млрд грн. То есть это существенный рост - ориентировочно 300 млн гривен.

Но если не будет поступлений от МВФ, а также других внешних и внутренних заимствований, то нужно понимать, что автоматически будет дополнительно урезаться нынешний бюджет, как минимум на уже упомянутые 100 млрд гривен. Или же нужно будет искать дополнительные пути дохода, которые в данной ситуации абсолютно нереальные.

Именно поэтому эта версия бюджета является очень теоретической. Она зависит от многих факторов.

Насколько сильно наша экономика пострадает от пандемии и ее последствий? Насколько нынешнее правительство в состоянии привлечь дополнительные деньги от внешних кредиторов?

И на первый, и на второй вопрос на сегодняшний день ответа нет. Поэтому все пути, о которых мы сейчас вспоминаем о наполнении бюджета, являются теоретическими. Нужно также упомянуть, что в МВФ обратилось уже 87 стран за помощью, что еще больше усложняет вопрос.

Итак, давайте еще раз взглянем на принятый закон и проанализируем, как изменилась государственная смета в условиях пандемии и экономического стресса.

В целом, забегая вперед, скажу, что для балансировки госбюджета финансирование сокращено почти с четырьмя десятками расходных статей.

Здесь важно анализировать (ГБ-2020) с двух точек зрения: с экономической и политической.

С экономической точки зрения! Мы видим, что сейчас действительно уделяется внимание медицинской отрасли, хотя есть свои интересные нюансы, о которых мы еще вспомним. Также определенное внимание и к наиболее уязвимой группе населения - пенсионерам, но насколько оно эффективно - вопрос сомнительный.

Однако мы не видим никаких практических шагов для поддержки малого и среднего бизнеса, которые дали бы возможность ему пройти этот сложный период. А ситуация складывается таким образом, что правительство решило так: если не будет внешних заимствований, на которые очень рассчитывает руководство нашего государства, тогда страна может и должна выжить за счет того бизнеса, который чудом удержится в этих критических условиях.

Итак, что мы имеем по бюджету.

Если же срочно необходимо было принятие закона о рынке земли, который сейчас уже на подписи у президента, и если, по идее, он действительно должен был бы срочно внедряться, хотя бы в той форме, которая уже есть, то Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра должна была бы получать полноценное финансирование. Не так ли?

Новости по теме: Бессмысленная реальность!



А что же мы имеем на самом деле?

А на самом деле мы имеем "урезание" средств на эту специальную службу, видим серьезное уменьшение финансирования Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра на 218,5 млн, в том числе на 192,7 млн грн – расходы, которые планировались на инвентаризацию земель и обновление картографической основы Государственного земельного кадастра, что особенно важно после открытия рынка земли. Хотя в этом году земельное агентство планировало объединить кадастры, завершить ортофотосъемку всей территории Украины и до 1 августа провести инвентаризацию всех земель сельскохозяйственного назначения.

То есть это говорит о том, о чем мы и раньше говорили, что рынок земли готовится под абсолютно "мутную воду", где рыбу будут ловить только те, кто реально контролируют ситуацию и держат в своих руках земельный вопрос нашего государства.

Далее видим, что Министерство по делам ветеранов Украины, к сожалению, утрачивает почти 820 млн гривен, среди которых, конечно, была и теоретическая вещь - предоставление целевых льготных ипотечных кредитов. Но, вместе с тем, субвенция для местных бюджетов для работы с ветеранами также уменьшается на 150 млн грн. Поэтому цифра сокращения расходов по Министерству по делам ветеранов, в принципе, достаточно большая для такого небольшого министерства.

Минсоцполитики лишили 9,8 млрд грн расходов, на 8,2 млрд сократив расходы на субсидии и на 1,3 млрд грн - выплаты пособий и компенсаций льготникам.

Крупнейшие удары все же наносились по образованию и науке, Министерству регионального развития. Да и Министерству культуры тоже "повезло" не меньше, ведь его расходы сокращены более чем на 7,2 млрд грн. Финансирование ограничили практически по всем программам, которые курирует министерство: на 100% прекращено финансирование субвенций регионам на реконструкции и ремонты бассейнов и дворцов спорта, на развитие туризма и прочее. Практически вдвое сократилось финансирование Агентства по вопросам кино.

Кстати, очень интересные вещи произошли как раз в Министерстве регионального развития, и они имеют прямое отношение к осенним местным выборам.

Если сложим все расходы по различным статьям бюджета, по разным министерствам, то из региональной власти забрано данными изменениями в бюджет почти 16 млрд грн. Среди которых такие направления, как здравохранение, откуда перераспределено и забрано из местных бюджетов через субвенцию почти 1 млрд грн, из Министерства образования и науки забрано 3,5 млрд грн, из Министерства регионального развития забрано 9,9 млрд грн, но почему именно 9,9 млрд грн, объясню позже.

4,9 млрд грн появились в "специальном фонде", который и является основным бенефициаром бюджетной резни - Фонд борьбы с коронавирусом с объемом финансирования в 64 млрд грн. Кстати, почему 4,9 млрд грн из Государственного фонда регионального развития "перекочевало" в подчинение Фонда борьбы с коронавирусом, объяснение очень простое.

Вспомним, что за Закон о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" проголосовали фракция партии "Слуга народа", депутатские группы "За будущее" и "Доверие", а также три внефракционных депутата. То есть собственно, то, что мы видим, это и есть торги, где 4,9 млрд грн по понятным! причинам отправились в ручной режим Фонда борьбы с коронавирусом, доступ к средствам которого и будут иметь вышеупомянутые мажоритарщики.

Почему причины интенсивного урезания средств для местных бюджетов понятны? Потому что там власть чужая сегодняшней центральной власти, и усиливать ее до осени нет смысла.

Кстати, если я не ошибаюсь, то этот фонд был создан именно с целью быстрой работы с привлечением средств от международных финансовых организаций, но сейчас туда заложены средства из других урезанных статей бюджета.

Поэтому, если мы видим такое перераспределение, где почти 16 млрд забирается из местных бюджетов и передается центральным органам власти либо полностью отменяется, то мы четко понимаем, что это не что иное, как просто подготовка к местным выборам 2020 года с перекладыванием средств от местных органов к центральной власти с одновременным урезанием расходов.

Таким образом, собственно те, кто был избран в 2015 году или во время волн вновь созданных общин последующих лет, они до конца года будут иметь совершенно урезанное финансирование и очень мало рычагов влияния на развитие ситуации в своих регионах. Так, собственно, власть и готовится к местным выборам, "урезая" возможности тех, кто при власти на местах, и вместе с тем стимулируя своих людей, которые в ручном режиме через Фонд борьбы с коронавирусом смогут делать определенные программы в регионах. То есть в данной ситуации можем реально наблюдать то, что идет подготовка к местным выборам, спекулируя теми вопросами, которые реально должны быть на сегодняшний день в бюджете нашего государства. Не может физически Фонд, который только создается, освоить более 64 миллиарда гривен, когда за весь предыдущий месяц государство потратило на борьбу с коронавирусом менее 400 миллионов!

Также очень важно здесь упомянуть и о еще нескольких элементах, которые, опять же, в подчинении у Министерства образования и науки. Очень хорошо годами работала такая специальная институция, как Малая академия наук Украины, которая имеет статус национального центра. Так вот, в новой версии бюджета у МАНУ забирается 35 млн 200 тыс грн. Сумма вроде не большая, но очень важная для молодого интеллектуального поколения нашего государства.

А в то же время из Аппарата Верховной Рады Украины, Государственного управления делами, Офиса Генерального прокурора и других ведомств "снимают" менее 5% финансирования. И искренне можем поздравить областные государственные администрации по всей стране, на функционирование которых в госбюджете планируется добавить 722,5 млн грн. Кроме того, после пересмотра госбюджета выросло на миллиард финансирование Государственной судебной администрации, МВД, пограничников. Вместе с тем, Национальная академия медицинских наук Украины теряет более 70 млн грн. ГДЕ ЛОГИКА?

Что еще интересно в данном бюджете?

Интересно то, что отдельными словами прописано, что определенная компенсация малому и среднему бизнесу при возникновении безработицы или риска безработицы для ее работников. На самом же деле в бюджете мы пока этого не видим, и это означает, что будет регулироваться этот финансовый вопрос, опять же, "в ручном" режиме по принципу: "Если и дадим, то только тому, кому нужно!"

Вместе с тем, есть очень интересная фраза о том, что разрешается партиям отказываться от финансирования на поквартальной основе. Но мы хорошо помним громкие заявления правящей партии о том, что после принятия первых изменений в бюджет и рассмотрения последующих изменений правящая партия откажется от государственного финансирования. Насколько мы владеем ситуацией, на сегодняшний день эта партия и другие не подали ни одного заявления об отказе от финансирования ни на поквартальной основе, ни на годичной.

Поэтому народные депутаты Украины должны были бы написать заявления о том, что они отказываются от государственного финансирования, и таким образом сэкономить почти 500 млн грн для бюджета государства.

Итак, если суммировать то, что произошло 13 апреля 2020 года в стенах Верховной Рады Украины, то мы видим следующее:

Изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год мало схожи с теми антикризисными мерами, к которым прибегают ведущие страны планеты; Если большинство стран рассчитывают на собственные силы, то наше правительство рассчитывает иключно на внешние заимствования; Собственно, уменьшение финансирования отдельных статей есть не что иное как перевод в ручной режим управления главными денежными потоками, где очень трудно будет уследить за теми руками…; Мы наблюдаем, что из-за изменения ГБ-2020 правящая партия готовится к местным выборам, забирая фонды и из местных советов, перенаправляя из местного управления в центральные органы власти; Обидно, что не учтены до конца риски самого кризиса и посткризисного периода. Поэтому мы предполагаем, что ориентировочно через месяц надо будет делать снова секвестр государственного бюджета не менее чем на 100 млрд грн, а ряд статей будут недофинансированы или же не профинансированы вовсе.

Таким образом, мы видим, что есть политические игрища. Руководство государства так и не научилось ими должным образом управлять. Мы плавно погружаемся в очередной огромный финансовый кризис.

Я очень хорошо помню слова премьер-министра Украины в 2008 году, когда она, находясь на этой высокой должности, четко говорила, что кризис нас не заденет! А кризис нас уже коснулся и заденет очень сильно.

И на данном этапе нужны совсем другие шаги, а не те, которые были проголосованы 13 апреля 2020 года в ВРУ. Украинскому Правительству не стоит пытаться "изобрести велосипед".

Вместо этого оно должно использовать опыт других стран и предпринятые ими шаги, разработать быстрый, решительный ответ на кризис, где реальная поддержка малому и среднему бизнесу должна быть быстро реализована.

Хотя время уже потеряно, и очень возможно, что уже очень скоро те, кто при власти, сегодня уже действительно не будут иметь не только права, но и возможности на ошибку!

Виталий Скоцик