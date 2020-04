Без паники: Как лидеры стран Африки коммуницируют c населением о коронавирусе

Анализ выступлений, речей и комментариев лидеров стран Африканского континента показал наличие разных подходов относительно донесения важности проблемы до людей и их успокоения относительно пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом пишет Александр Мишин на своей странице в Facebook.

Чаще всего президенты и главы правительств призывают своих соотечественников к дисциплине, спокойствию, солидарности, соблюдения правил гигиены, терпения, раскрывают фейки.

Местами оказывается реальный, а не показательный патернализм и попытки помочь людям в трудной ситуации, а иногда просто закручиваются гайки и продвигаются непопулярные решения.

Некоторые лидеры даже создают песни против коронавируса скорее от безысходности, а кто-то полностью полагается только на международную помощь в виде "плана Маршала" для континента.

Вот такие они разные элиты стран Африки, и кризис демонстрирует их истинные лица, раскрытые в их прямой речи относительно кризиса COVID-19:

- Абдельмаджид Теббун, президент Алжира:

"У нас достаточно возможностей преодолеть кризис. Запасов продовольствия на наших складах минимум на 5 месяцев. Причины для паники отсутствуют" (Middle East Monitor, 01.04.2020);

- Саадеддин Османи, премьер-министр Марокко:

"Фейковые новости – это главная причина паники среди населения. Дезинформация является такой же заразной, как вирус" (Reuters, 19.03.2020);

- Абдель-Фаттах ас-Сиси, президент Египта:

"От самого начала кризиса мы освещали ее, как и всегда с полной прозрачностью. Заявления правительства и Минздрава отражают реальность в которой мы живем. Для чего нам что-то скрывать от людей?" (Al-Jazeera, 22.03.2020);

- Абий Ахмед, премьер-министр Эфиопии:

"Дух сотрудничества между политическими силами страны будет очень правильным для наших граждан в эти времена, чтобы вывести Эфиопию на путь процветания" (Официальный Twitter-канал Абия Ахмеда, 05.04.2020);

- Йовери Мусевени, президент Уганды:

"Для борьбы с коронавирусом необходимо обеспечить сбалансированное питание, нужно употреблять больше продуктов, богатых на витамин С и бананов, содержащих фолиевую кислоту… самое Главное профилактика, она лучше, чем лечение" (New Vision, 18.03.2020)

- Идрис Деби, президент Республики Чад:

"Без паники, надо просто следовать обычным правилам гигиены… Давайте продемонстрируем гражданскую дисциплину. Вместе мы победим зло" (Alwihda, 19.03.2020);

- Мохамаду Бухари, президент Нигерии:

"Правительство будет руководствоваться двумя задачами при преодолении пандемии: защита жизни нигерийцев и лиц - резедентов, которые находятся в стране и сохранение средств к существованию для семей, чтобы они могли пережить это трудное время" (Daily Trust, 29.03.2020);

- Сирил Рамафоса, президент ЮАР:

"Нам нужно быть смелыми, терпеливыми, и перед всем проявлять солидарность и сочувствие друг к другу. Давайте не будем впадать в отчаяние, несмотря на те проблемы с которыми сталкивается наша страна сейчас, потому что мы единая нация, и мы безусловно одержим победу. Пусть Бог защитит наших людей" (The South African, 23.03.2020);

- Каис Саид, президент Туниса:

"Не должно быть места для страха или паники. Государство остается вместе с вами" (The Star, 21.03.2020);

- Питер Мутарика, президент Малави:

"Мы или сплотимся и победим коронавирус, или погибнем" (Nyasa Times, 05.04.2020);

- Махамаду Иссуфу, президент Нигера:

"Поддерживаю мнение генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша, что коронавирус может убить миллионы людей в Африке. Международное сообщество должно разработать "план Маршалла", чтобы помочь африканцам, которые столкнулись с беспрецедентным кризисом в сфере здравоохранения" (France 24, 03.04.2020);

- Джон Магуфули, президент Танзании:

"Мы не закрываем церкви и мечети, потому что именно там есть настоящее исцеление. Коронавирус является сатанинским, и он не может выжить в теле Христа, вирус будет там гореть… " (Zambia Reports);

- Муса Факи Махамат, президент комиссии Африканского Союза:

"Там где еще стреляют, оружие должно замолчать. Наша энергия необходима не для борьбы друг с другом, а с грозным врагом, каким является COVID-19" (сайт Африканского Союза, 23.03.2020);

- Риек Мачар, вице-президент Южного Судана:

"В стране с населением 11 млн. лиц имеется только 4 аппарата ИВЛ… Единственной вакциной от коронавируса остается социальная дистанция" (Al-Jazeera, 05.04.2020);

- Абдаллах Хамдук, премьер-министр Судана:

" Мы можем победить эту пандемию, которая является одной из крупнейших катастроф современности только с помощью солидарности суданцев и людей всего мира" (Radio Dabanga, 20.03.2020);

- Поль Бийя, президент Камеруна:

"Давайте вместе станем преградой для распространения вируса. Я рассчитываю на ваше чувство гражданского долга" (Journal du Cameroon, 17.03.2020);

- Патрис Талон, президент Бенина:

"Богатые страны вкладывают огромные средства в борьбу с коронавирусом, и даже печатают деньги, чтобы предотвратить неизбежный социально-экономический хаос. Для Бенина такие средства неприемлемы, потому что если мы их начнем принимать, то у нас начнется голод, гражданское противостояние и рост криминалитета" (AFP, 29.03.2020);

- Аласан Уаттара, президент Кот д’Ивуара:

"В борьбе против COVID-19 нашим главным врагом будет недисциплинированность и несоблюдение профилактических предписаний" (Reuters, 23.03.2020);

- Ухуру Кениатта, президент Кении:

"Мы не можем забывать о необходимости обратиться к Богу. Мы, как нация должны сначала поблагодарить его за благословения, которые он даровал нам. А сейчас мы обращаемся к Богу за наставлением, делимся нашими страхами и опасениями и ищем от него постоянной защиты" (The Star, 16.03.2020);

- Феликс Чесикеди, президент ДР Конго:

"Коронавирусу не нужен паспорт, виза или избирательная карточка чтобы распространяться нашим домом. Мы оказываемся на войне с невидимым врагом" (France 24, 24.03.2020);

- Мэкки Саль, президент Сенегала:

"Исключительная ситуация, связана с COVID-19 не позволяет провести традиционный военный парад [к 60 годовщине провозглашения независимости]. Поэтому прошу посмотреть цифровой парад, что сопровождается поздравлениями от сенегальцев в середине страны и из диаспор. С днем рождения! Пусть живет Сенегал! #kebetu" (Официальный Twitter президента Сенегала, 04.04.2020);

- Мохаммад ульд Газвани, президент Мавритании:

"Мавританское государство высвободит 7 млрд франков КФА чтобы оплатить счета за воду и электроэнергию в течение следующих двух месяцев для всего населения. Это делается, чтобы поддержать людей, которые не могут заниматься обычными для них занятиями"(Benin web TV, 30.03.2020);

- Ибрагим Бубакар Кейта, президент Мали:

"Проведение парламентских выборов [несмотря на пандемию коронавируса] это ключевая рекомендация для поиска ненасильственного варианта решения малийского кризиса. Правительство сделает все от него зависящее чтобы принять точные меры по защите населения" (North Africa Post, 26.03.2020);

- Андри Радзуэлина, президент Мадагаскара:

"Боритесь с коронавирусом, чтобы поддержать жизнеспособность Мадагаскара. Государство приобретет 5 миллионов масок, чтобы раздать их населению" (Официальный Twitter президента Мадагаскара, 03.04.2020);

- Джулиус Маада Био, президент Сьерра-Леоне:

"12-месячный карантин – это не повод для повышения цен, сокрытие товаров или участия в актах беззакония" (Bloomberg, 24.03.2020);

- Мсвати III, король Есватини:

"Пасхальные богослужения откладывается, празднование дня рождения короля отменяется. Бюджет предназначеный на празднование дня рождения короля направляется на борьбу с коронавирусом" (Пресс-служба короля, 17.03.2020);

- Поль Кагаме, президент Руанды:

"Соответствующие учреждения работают над планом социальной защиты, чтобы поддержать наиболее уязвимых членов нашего общества. Нам необходимо с этим поторопится. Правительство продолжит делать все возможное, чтобы поддержать руандцев в это сложное время" (The East African, 29.03.2020);

- Али Бонго Ондимба, президент Габона:

"Дорогие соотечественники, как вы видите борьба против COVID-19 не является индивидуальной борьбой. Это даже не государственная борьба. Это наша общая борьба сегодня, завтра, и в последующие месяцы… все вместе мы преодолеем это тяжелое испытание, что разрушает наше общество. Торжественно призываю всех к солидарности габонськой нации" (RFI, 19.03.2020);

- Джордж Веа, президент Либерии:

"Это могла бы быть твоя мама, это может быть твой папа, братья или сестры. Давайте вместе бороться с этой грязной болезнью. Мы живем в мире полном неопределенности, все в нем в опасности, но все возможно" (песня "Let Us Stand Together and Fight Coronavirus" записана при участии президента);

- Хаге Гейнгоб, президент Намибии:

"В период кризиса правительство сделает все от него зависящее для защиты экономического суверенитета страны и достоинства ее граждан" (Namibian, 23.03.2020);

- Эмерсон Мнангагва, президент Зимбабве:

"Мы должны быть ответственными… Мы не имеем возможности терять время, и должны действовать сейчас…Наша экономика выживет и восстановится. Мы выберемся из этого сильной и здоровой нацией. 21 дневный карантин – это не наказание, а способ спасти жизнь" (Официальный Twitter президента Зимбабве, 30.03.2020);

- Фор Гнассингбе, президент Республики Того:

"Объявлен трехмесячное чрезвычайное положение и комендантский час, которые должны остановить распространение COVID-19, удостоверяющие тяжесть ситуации в которую мы сейчас попали" (DispatchLIVE, 05.04.2020);

- Рок Каборе, президент Буркина-Фасо:

"Информирую национальную и международную общественность, что Буркина-Фасо никоим образом не принимает участия в любом проекте тестирования вакцины против коронавируса на своей территории… Будьте разборчивы и не распространяйте фейки" (Koaci, 04.04.2020);

- Жуан Лоренсо, президент Анголы

"Ситуация требует… жертв от всех граждан чьи права на профессиональную деятельность и социальную жизнь будут ограничены" (France 24, 25.03.2020)

Берегите себя и свое сознание. Читайте надежные источники. Солидаризируйтесь и верьте в светлое будущее Африки и Украины!

Александр Мишин