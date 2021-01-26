Бей своих, чтобы чужие боялись: Как Байден остановил "проект века"

Компрессорная станция компании TransCanada для нефтепровода Keystone XL в Небраске, США AP Photo / Nati Harnik

Есть в восточной военной стратегии такой прием как максимальное устрашение врага, например путем обезглавливания пленников на виду у войска противника. Одно из первых решений президента США Джо Байдена - это обезглавливание... союзника.

Об этом пишет Алексей Кущ на своей странице в Facebook.

В данном случае - Канады. Ужаснуться должны россияне, венесуэльцы и саудиты.

Американцы пока не смогли остановить "Северный поток-2", но уже остановили строительство американо-канадского нефтепровода Keystone XL из провинции Альберта (Канада) в Техас (США), по которому должна была пойти канадская нефть для переработки на американский нефтеперерабатывающих заводах.

Данный проект несколько лет назад стал той компенсацией, которую Трамп предложил Трюдо взамен на уступки Канады по новому формату североамериканского торгового партнерства. Поставки канадской нефти освобождались от импортных пошлин. Для Канады это был инфраструктурный "проект века".

Американо-канадский проект Keystone XL предполагал строительство нефтепровода протяженностью 1,9 тысячи километров и мощностью более 800 тысяч баррелей в день из провинции Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива Фото из открытых источников

Канадцы поверили американцам, причем настолько, что проект кредитовал крупнейший банк Royal Bank of Canada и сама провинция Альберта потратила из своего бюджета 1,5 млрд долл. и предоставила госгарантий на 6 млрд долл.

Теперь этот проект заморожен к ужасу канадцев. Следующий шаг Байдена - запрет на добычу сланцевой нефти в США. С одной стороны - все эти решения являются частью программы Байдена по декарбонизации экономики. А с другой - они реально направлены против техасских компаний, спонсоров Трампа и республиканцев.

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Сейчас Канада раздумывает о санкциях против... США. Миллиарды долларов выброшены на ветер. Причем Байден позвонил Трюдо лишь спустя несколько дней после подписанного указа.

В своих статьях я прогнозировал, что США при администрации Байдена будут постепенно сворачивать индустрию сланцевой добычи, лишая ее государственной поддержки, попутно реинкарнируя американские энергетические интересы на Ближнем Востоке и в Венесуэле, превращаясь опять из нетто-экспортера в нетто-импортера нефти.

Теперь эти прогнозы постепенно сбываются. И конфликт Вашингтона и Оттавы лишь эпизод - канадцы "поймут и простят".

Параллельно все это приведет к усилению зависимости Европы от импорта углеводородов из РФ и росту цен на них на мировых рынках. Хорошие новости для россиян и не очень для нас.

Но все это и наглядный пример для нас - насколько сложен и не линеен мир, который необходимо анализировать и тренды которого крайне важно эффективно прогнозировать. А не просто устраивать туземные пляски на некоторых телевизионных каналах по поводу избрания "Большого Белого Отца"...

Алексей Кущ