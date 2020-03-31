Бессмысленная реальность!

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К сожалению, все то, что происходит в нашей стране, начиная от поведения наших же сограждан, которые на днях устроили такой "яркий" выход из терминала аэропорта Борисполь, отказавшись от обсервации, хотя прекрасно понимали, что многие из них могут быть носителями инфекции, и до того, что вчера происходило в ВРУ, начиная от их "дискуссий", "уровня общения", "взвешенности" их языка, тех консультаций, которые проводились нынешней властной элитой, вчера и сегодня по закону о запрете реприватизации национализированных банков, о рынке земли, относительно пакета поддержки экономики и граждан нашего государства во время начала кризиса (потому что это только начало кризиса), можно сказать обо всем одной фразой - БЕССМЫСЛЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ.

Бессмысленная реальность, которая ведет к тому, что украинское государство в очередной раз возглавит мировые рейтинги по негативным показателям, где мы частенько лидируем. А вот относительно рейтингов по хорошим показателям, то мы лидеры также, только с конца, где-то там снизу: последние или предпоследние.

Мы имеем сегодня абсолютный риск получить первенство по количеству негативных факторов, которые могут влиять на граждан Украины, экономику нашего государства во время коронавируса.

Ну, пожалуй, надо взглянуть на несколько моментов.

Если уже действительно-таки были переговоры с Международным валютным фондом относительно того, что закон о запрете реприватизации банков должен быть принят, то, конечно, тем людям, которые проводили такие переговоры надо было быть уверенными, что закон, который требует Международный валютный фонд, и тот закон, который выписывается кем-то в нашем государстве, является тем компромиссным законом, который даст возможность разблокировать отношения с Международным валютным фондом и который, однозначно, для нашей страны сегодня является чрезвычайно важным. Но соответствует ли то, за что проголосовали народные депутаты Украины, тем договоренностям, уже очень скоро увидим!

Хотя опять же, если услышать заявления руководителей нашей страны - политической элиты, где они говорили о том, что средства от МВФ в первую очередь должны идти в прямое наполнение бюджета, то это говорит о том, что средства сразу пойдут в расходование. То есть это не те средства, которые реально могли бы дать возможность стабилизировать экономику и стимулировать те отрасли, которые еще могут двигаться вперед. Но, как видим, этого не происходит. Антикризисный закон, принятый вчера, ничем реально действенным стране не поможет.

Зато неожиданно появился закон о рынке ЗЕМЛИ.

Который на сегодня уже и проголосован!

Проголосован под прямым внешним давлением, без привлечения профессионального сообщества, без наполненного земельного кадастра, без проведенной оценки и разграничения земель, без их реальной передачи местным общинам, "украв" у украинцев более десяти миллионов государственной сельскохозяйственной земли.

Перед этим предыдущая власть во главе с предыдущим президентом окончательно зачистили поле от политической конкуренции и от возможности обычному человеку купить землю. Планомерно уничтожив фиксированный сельскохозяйственный налог, специальный режим НДС, добив систему кооперации, а уже нынешние забрали все другие компенсаторные механизмы и в начало кризиса, когда фермер без всякой поддержки едва засевается, спасая Украину от голода, мародеры откровенно воруют у обедневшего народа землю! Последний и основной ресурс!

К сожалению, те, кто так интенсивно двигали закон о рынке земли последние месяцы и годы, - это далеко не те люди, которые бы хотели закона, который бы урегулировал земельные отношения по принципу земельного законодательства стран Европейского Союза.

Они делали это с собственной выгодой, лоббируя интересы тех, кто был бы первым бенефициаром первой волны капитализации на земле. Потому что собственно земля в порядки - порядки - раз больший капитал, чем то, что было приватизировано в виде советских предприятий в девяностых годах.

А что касается вопроса требований Международного валютного фонда, так он никогда не подчеркивал, что должен быть принят закон, который дает возможность холдингам покупать 10, 20, 30 или 200 тыс. га земли. Международный валютный фонд всегда говорил очень просто: вы должны завершить земельную реформу! И как пример всегда приводил земельное законодательство стран Европейского Союза. И именно сейчас власть могла бы принять ЗАКОН О СТРАТЕГИИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, а не "закон о грабеже".

А что сделано? Украден последний актив Украины, стратегический объект национального значения. Тихо и под шумок пандемии.

И не надо прятаться за требованиями МВФ и пугать украинцев дефолтом, ведь МВФ создал фонд в 1 триллион долларов для помощи странам в борьбе с коронавирусом. Украинскому правительству нужно было только обосновать необходимость такой помощи, как это сделали другие страны, которые уже получают помощь на борьбу с коронавирусом.

Видим, что "предыдущие" и "сегодняшние" просто ждали подходящего времени, и они дождались!

Что же касается отношений с внешними кредиторами…

То здесь вопрос не только в привлечении дополнительных средств, где президент говорит то 5, то 8, то 10 млрд долл., здесь также есть вопросы выплаты внешнего долга нашего государства, который довольно немалый. То есть и долг, и обслуживание, насколько мы понимаем, внешние кредиторы сегодня не готовы реструктуризировать, а еще похоже, что не только сам долг, но и проценты по привлеченным денежным средствам. Поэтому вопрос очень непростой.

И осложнен еще и потому, что фактически премьер-министр - абсолютно новый человек в сфере государственного управления. И жаль, что для нас уже стало привычной ситуация, когда люди, которые приходят к большой власти в нашем государстве, не имеют ни опыта, ни необходимого профессионального уровня, для того, чтобы управлять такими вещами, как экономика сорокамиллионной страны.

Итак, все очень сложно! Тем более, как можно готовить изменения в государственный бюджет, где ключевыми министерствами на данном этапе являются как раз Министерство здравоохранения и Министерство финансов, а в них в третий раз за полгода меняются министры. Министры идут на замену, вместе с тем кто-то где-то пишет изменения в государственном бюджете на 2020 год, которые касаются прежде всего деятельности этих двух ключевых министерств.

Итак, что мы видим на сегодня в двух основных направлениях?

І. Первое – это то, что называется "АНТИКРИЗИСНЫЙ ПАКЕТ", который предлагает Кабинет министров Украины, и второе - это собственно изменения в бюджет на 2020 год.

Антикризисный пакет!

Если мы обратим внимание на то, как действовали в данной ситуации Китай, Великобритания, Франция или действуют на сегодня Соединенные Штаты Америки со своим антикризисным пакетом на 2,2 триллиона долларов, или Германия, которая задействовала антикризисный пакет в 870 миллиардов евро.

Они пошли преимущественно таким путем: во-первых, основную часть этих денег выделили на предоставление новых кредитов, беспроцентных кредитов, тем компаниям, которые сегодня создают рабочие места, которые могут двигать экономику вперед. Это делалось прежде всего для того, чтобы эти предприятия не увольняли людей, чтобы они наращивали производство, платили налоги и платили заработные платы.

Такими отраслями на сегодня в нашем государстве, безусловно, являются аграрное производство, перерабатывающая промышленность, металлургия, транспортная и строительная отрасль. Поэтому именно в этих направлениях нужно было бы сработать таким образом, чтобы:

а) сделать каникулы по уплате кредитов и процентов по кредитам до июля месяца, как минимум в аграрном секторе;

б) сделать доступными кредиты под 5,7,9 процентов, что и пыталось делать предыдущее правительство, и мы видели, сколько заявок было от разных предприятий, прежде всего от маленьких и средних, которые хотели и хотят до сих пор получить этот кредит, для того чтобы не останавливаться и двигаться вперед.

Так, первая часть - это опять же освобождение от кредитов, от процентов на определенный период времени, но не остановка предприятий и уменьшение в данном случае налоговых поступлений. Вторая - это доступ к новым кредитам, которые дают возможность двигаться дальше и наращивать производство.

II. Чрезвычайно важная вещь - это ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА относительно выплат заработных плат своим сотрудникам с той целью, чтобы они их не увольняли. Это было одно из ключевых требований в "американском пакете", где почти 170 миллиардов долларов было предоставлено малому и среднему бизнесу, но с обязательством не увольнять работающих в течение четырех месяцев. Таким образом государство пытается удержать и сохранить предприятия, а еще, безусловно, "сохранить" людей на предприятии даже в такое непростое время.

III. ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, или прямое финансирование отрасли здравоохранения.

Америка, таким образом, выделила 150 миллиардов долларов на прямое финансирование учреждений здравоохранения: частных, государственных и научно-исследовательских институтов. Это все то, что дает возможность быстро находить вакцины, производить в своей стране маски, защитные костюмы, аппараты вентиляции легких и много других вещей, которые нужны. То есть принцип и алгоритм действий мира, мировых стран, которые борются с пандемией, известны.

К сожалению, правительство нашего государства пошло по-другому…

Из того, что мы видим сегодня, антикризисного пакета, который предлагается нашим правительством Верховной Раде, это, конечно, уменьшение расходов государственного бюджета, и в то же время, например, создание совершенно непонятного нового Фонда по борьбе с коронавирусом, который должен действовать в структуре Министерства финансов с новым министром. Мало того, этому Фонду передаются совершенно непонятные функции, такие, например, как социальные выплаты отдельным категориям населения, в частности пенсионерам. Хотя уже сегодня существуют государственные фонды, которые уже занимаются непосредственно этими вопросами.

97 млрд гривен идет в этот Фонд, и мне так кажется, что очень скоро в отношении использования этих денег будут работать НАБУ и САП, и много других антикоррупционных подразделений. Потому что это очень большие средства, которые фактически "в ручном режиме" будут распределяться в нашей стране.

Повторяю, ни одна страна, которая проводила антикризисные и антипандемичные мероприятия, не делала такого эксперимента, который делает на данный момент Украина.

Конечно, мелкие вещи, такие как: продление моратория на проведение неналоговых проверок, освобождение от штрафов и пени по единому социальному взносу, также сам мораторий, запрет проверки по нему и подобные вещи нам помогут как мертвому припарка… То есть они никаких шагов реально для того, чтобы стимулировать экономику, не делают.

И, конечно, опять же, повышение лимитов для упрощенцев первой, второй, третьей групп - это соответственно 2 млн, 5 млн, 7 млн грн, что выглядит, как минимум, странно, ведь когда резко падает спрос на рынке, когда фактически львиная часть упрощенцев работала в ресторанном бизнесе, заведениях быстрого питания, производства продуктов питания, в сфере предоставления услуг. И говорить о каких-то повышениях, когда они просто остановились… Согласитесь, неуместно!

Относительно ряда мероприятий медицины, то там предлагается освобождение от НДС с оборота профильных лекарств и медицинских средств. Неплохо, но главное, чтобы они были в продаже и в доступе в аптеках.

Поэтому из всего, что предлагается сегодня, реального "пакета", который бы повторял те "пакеты", которые сделали страны Западной Европы, Северной Америки или же Китая, и близко нет.

То, что мы наблюдаем, есть собственное перераспределение средств государственного бюджета, где все меньше того, что может реально поддержать экономику и людей нашей страны.

Что же мы видим в бюджете дальше?

Очень интересные вещи…

97 млрд грн идут у нас к непонятному по функциям Фонду борьбы с коронавирусом. Он еще и не создан, то есть нужен еще определенный период времени, чтобы он заработал, но что там будут за люди, как он будет работать - это для нас вопрос...

19,7 млрд грн, которые выделяются в пенсионный фонд. Более 1 тыс. грн единовременной выплаты получит каждый пенсионер, который имеет сумму меньше 5 тысяч гривен… Насколько это поможет сегодня старикам - также очень сложный вопрос. Гораздо эффективнее было бы, чтобы эти деньги ушли в форме доступных кредитов тем, кто работает, они заплатили бы налоги, а из собранных налогов государство могло бы реально доплатить тем самым пенсионерам ту же тысячу гривен, а возможно, и больше.

То есть здесь целое искусство управления происходящими процессами.

Что мы дальше видим? Мы видим то, что из Министерства регионального развития фактически забирается 9,9 млрд гривен. Это одна из самых крупных сумм, которая извлекается из одного взятого направления. Из этой суммы более 7,5 млрд - это средства, которые были в Государственном фонде регионального развития. То есть это говорит о том, что децентрализация, о которой так много говорилось, фактически останавливается в нашей стране. Зато увеличивается финансирование областных администраций, в среднем на 30 млн грн каждая. То есть кто-то во власти возвращается к ручному управлению в данной ситуации, а не работая собственно через советы и вновь образованные общины, которые на сегодня уже запущены в работу в нашем государстве.

Ну, и конечно, беспокоит то, что на 1,5 млрд грн уменьшается финансирование ЦИК, как раз в направлении субвенций местным бюджетам на проведение местных выборов в октябре 2020 г.

О чем это говорит?

Это говорит о том, что кто-то где-то готовится к тому, что государство будет руководиться в ручном режиме, и очень возможно, что местных выборов осенью вообще не будет.

А еще видим, что под нож попали такие направления, как культура, наука, искусство и образование.

Также непонятно перераспределение расходов в отношении спорта! В одних статьях они почему-то урезаны, а к другим статьям они добавлены. Но при этом понятно, что ни Олимпийских игр, ни Чемпионата Европы, ни других крупных спортивных соревнований в этом году не будет.

А в целом то, что происходит с распределением бюджетных средств, вызывает больше вопросов, чем ответов.

То есть все, что можно сказать сегодня, - это то, что правительство не понимает, как справляться с ситуацией, и какую роль выполняет президент во всех процессах - до конца также непонятно. Потому что, имея фракцию более 250 депутатов своей политической силы, он не может сегодня собрать даже кворум для заседания профильных комитетов для рассмотрения жизненно необходимых законопроектов.

Поэтому что могу советовать всем!

Держаться вместе, соблюдать правила карантина и стараться не заразиться этой болезнью.

Держитесь все земли!

Вчера Организация ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства заявила о том, что ближайшие месяцы в мире будут проблемы с поставкой продуктов питания, так как разрушены логистические потоки.

И наш призыв: #КупиХатуНаСелі сегодня чрезвычайно актуален!

Пока вы еще можете поехать и засеять огород, участок земли - делайте это!

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Справка. Цены на капусту выросли за последнюю неделю на 86%, на гречку - 50% на хлеб - 20%.

Все будет только дорожать. Поэтому, как минимум, обеспечьте себя продуктами питания и тем местом, где вы сможете пережить эти непростые месяцы.

Карантин будет продолжаться, он будет длиться долго, набирайтесь терпения, берегите себя и давайте надеяться, что когда-нибудь в Украине все-таки будет профессиональная власть, а не просто те, кто хотят ею быть!

Виталий Скоцик