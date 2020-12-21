Азербайджан покупает грозную "Черную пантеру", а там и до "Алтая" рукой подать

Южнокорейский танк K-1 во время военных учений в Паджу, Южная Корея, 4 сентября 2017 год AP Photo

На мировых оружейных рынках появятся новые игроки, потеснив тех, кто считал производство и экспорт сложных вооружений своей монополией.

Об этом пишет Haqqin.

Несколько дней назад один из ведущих российских военных экспертов Павел Фельгенгауэр выступил с интересным заявлением. По словам эксперта, Азербайджан хочет приобрести у Южной Кореи 100 новейших танков К2, известных среди военных специалистов как "Чёрная пантера".

Как сообщают источники из Варшавы, южнокорейская оборонная компания Hyundai Rotem планирует совместно с польским правительством разработать и произвести 800 основных боевых танков K2 Black Panther к 2023 году.

Примечательно, что польская версия южнокорейского танка K2PL будто переоборудована специально под конкретные запросы Варшавы: для удовлетворения конкретных пожеланий польских военных, условий центральноевропейского театра военных действий, а также интеграции в машину компонентов польского производства, таких, как системы командования и управления. Клиентоориентированность полная — любые изменения за приемлемую цену.

Но и это еще не все, не успели военные эксперты обжиться с мыслью о появлении нового мощного конкурента на танковом рынке, кто бы ожидал такого от Hyundai, как пришли новости из Норвегии и Омана.

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Сначала в Осло заявили, что заинтересованы в "Черной пантере" южнокорейского производства, а тут и султанат Оман заявил о готовности заключить контракт на астрономическую сумму $ 885 миллионов для покупки 76 "Черных пантер", которые заменят в вооруженных силах султаната британские "Челленджер-2" и американские M60.

И вскоре южнокорейские СМИ поспешили сообщить, что "Черная пантера" пустынной версии уже испытана на полигонах королевства и продемонстрировала отменный климат-контроль внутреннего отсека, а также доказала высокую надежность системы охлаждения силовой установки. Покупателю в числе прочего очень понравилась цветовая гамма маскировочной окраски и внешний дизайн.

И это далеко не единственные успехи южнокорейских промышленников в деле продаж своего оружия иностранным государствам. 155-мм самоходная артиллерийская установка K9 Thunder принята на вооружение в Индии, Норвегии, Финляндии и Эстонии.

Забавно получилось с двухместным сверхзвуковым учебно-боевым самолётом KAI T-50 Golden Eagle ("Золотой орел"), разработанным, кстати, в кооперации с Lockheed Martin, Коммерсанты из Сеула позиционировали его вначале KAI исключительно как учебный самолет, который, однако, может выполнять боевые задачи.

В реальности же "Золотой орел" оказался прямой альтернативой американскому истребителю F-15 Eagle (просто "Орел"), но с гораздо меньшим ценником. ВВС Ирака и Филиппин приобрели по 16 "Золотых орлов" для обучения своих пилотов, но вскоре выяснили, что KAI T-50 обладает высокой боеспособностью и имеет "приятные" низкие эксплуатационные расходы.

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Иракцы сразу же на "Золотых орлах" начали атаковать боевиков ИГ. А президент Филиппин Родриго Дутерте лично распорядился проследить за закупками новых "Золотых орлов". Ибо "в 2017 году глава государства убедился, насколько эффективен KAI T-50 в борьбе с боевиками-джихадистами в городе Марави". В итоге за вроде бы учебным южнокорейским самолетом выстроилась очередь, а несколько сделок по американским F-15 были приостановлены.

"Пройдя через массовое промышленное развитие, Южная Корея все чаще использует оружие и технологии, которые конкурируют с тем, что поставляет Европа и США", — отмечает старший научный сотрудник Саймон Веземан из Стокгольмского института исследований проблем мира. И "Черная пантера" K2 полностью попадает под это определение.

"Танк Black Panther не имеет замечательных инновационных особенностей, он, скорее, характеризуется обдуманным и сообразным выбором самых лучших и самых перспективных решений, имеющихся в настоящее время для всех его аспектов. С этой точки зрения, он может рассматриваться как воплощение отвечающих современным требованиям технологий основных боевых танков", — считают специалисты. И в этом его, пожалуй, самая сильная сторона, обеспечивающая благоприятные перспективы на мировых рынках.

Необходимо добавить, что в июле 2008 года Южная Корея и Турция подписали ряд правительственных и промышленных соглашений, по которым технологии танка Black Panther обеспечат базу для разработки турецкого основного боевого танка нового поколения, получившего обозначение ALTAY — крайне перспективного проекта, имеющего непростую историю.

Напомним, что танк был назван в честь генерала армии Фахреттина Алтая (1880-1974), командовавшего 5-м кавалерийским корпусом во время войны за независимость Турции 1919-1923 годов.

В 2019 году канцелярия президента Турции Реджепа Эрдогана включила в правительственном документе танк "Алтай" в список образцов вооружения и военной техники 2020 года. В своем выступлении в октябре 2019 года Этхем Санджак, старший акционер турецко-катарской компании BMC, предприятия-изготовителя "Алтая", сказал, что танк будет принят на вооружение в течение 24 месяцев.

Однако Запад сделал все, чтобы сорвать эту программу. Турецкая сторона намеревалась снабдить Altay немецким двигателем MTU и трансмиссией RENK, но переговоры с немецкими производителями за последние пару лет провалились из-за эмбарго на поставки оружия в Турцию. Аналогичная проблема у Турции возникла с Францией, которая должна была поставлять броню для танка Altay.

В конце ноября стало известно, что турецко-катарская компания BMC, головная в этом проекте, обратилась к Hyundai Rotem для решения проблем с силовой установкой для танка Altay. Как сообщается, BMC ведёт непрямые переговоры в области оборонных технологий через Hyundai Rotem с двумя южнокорейскими концернами: производителем двигателей Doosan и S&T Dynamics.

Словом, есть все основания предполагать, что танку Altay, отлично проявившему себя на испытаниях, где он накатал свыше 4 тысяч километров, в кооперации с южнокорейцами — быть. А это, в свою очередь, означает, что на мировых оружейных рынках появятся новые игроки, потеснив тех, кто традиционно считал производство и экспорт сложных вооружений своей монополией.

Дмитрий Рой

Перевод: ИноСМИ