Астрономы поймали сигнал из самой далекой галактики из известных

GN-z11 – самая далекая галактика из известных NASA, ESA, and P. Oesch (Yale University)

В ходе анализа данных наблюдений галактики GN-z11, астрономы случайно заметили в ней яркую вспышку, возможно, связанную с гамма-всплеском.

Об этом пишет In-Space.

Используя телескоп "Keck I", международная команда астрономов провела наблюдения очень древней галактики GN-z11, свет от которой шел к Земле 13,4 миллиарда лет. Полученные данные позволили подтвердить, что она находится на красном смещении (z) ~11, то есть является самым далеким от нас астрофизическим объектом в известной Вселенной. Однако еще более важным достижением стала фиксация сигнала продолжительностью несколько минут, который пришел из ее окрестностей и интерпретируется как ультрафиолетовая вспышка, связанная с гамма-всплеском. Две статьи (раз, два), описывающие исследование, представлены в журнале Nature Astronomy.

"Эти результаты важны для понимания образования самых первых звезд и галактик в очень ранней Вселенной", – сообщил редакции Ин-Спейс Ляньхуа Цзянь, ведущий автор исследования из Института Астрономии и Астрофизики им. Кавли (Япония).

Галактика не первого поколения

Согласно общепринятой космологической модели, вскоре после Большого взрыва Вселенная пережила эру "темных веков", в конце которой начали формироваться крупномасштабные структуры, что привело к рождению звезд и галактик.

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Первые звезды образовались примерно через 150 миллионов лет после Большого взрыва, а галактики – спустя еще 100 миллионов лет. В то же время начали формироваться и расти "семена" сверхмассивных черных дыр. Эти астрофизические объекты постепенно реионизировали Вселенную.

Телескопы Keck I и Keck II Keck Observatory

Эпоха реионизации длилась несколько сотен миллионов лет и представляет собой один из важнейших фазовых переходов. Основная цель будущих телескопов – понять этот период космической истории и обнаружить свет самых первых объектов.

"Спектроскопические наблюдения галактики GN-z11 проводились в ближнем инфракрасном диапазоне. Полученные из них данные свидетельствуют о высоком содержании в ней металлов, то есть элементов, отличных от водорода и гелия. Это означает, что GN-z11 не является галактикой первого поколения, в которой их содержание было бы минимальным", – отметил Ляньхуа Цзянь.

Мощный взрыв в ранней Вселенной

В ходе анализа данных астрономы случайно заметили в них яркую вспышку в GN-z11, получившую обозначение GN-z11-flash. Она проявилась в виде компактного непрерывного спектра на одном изображении с продолжительностью менее 3 минут.

"Спектр демонстрирует заметные особенности теллурического поглощения, указывающие на то, что вспышка возникла над атмосферой Земли. Мы провели всесторонний анализ происхождения GN-z11-flash и исключили возможность того, что она пришла от каких-либо известных источников, таких как искусственные спутники или движущиеся объекты в Солнечной системе", – пояснил Ляньхуа Цзянь.

Гамма-всплески могут быть вызваны взрывом сверхмассивной звезды, коллапсирующей в черную дыру, из ближайшего окружения которой мощные джеты устремляются в противоположные стороны, ускоряя электрически заряженные частицы. Они, в свою очередь, взаимодействуют с магнитными полями и излучением, создавая гамма-лучи DESY, Science Communication Lab

Дальнейшее изучение вспышки показало, что она, возможно, связана с гамма-всплеском в GN-z11, поскольку ее спектр, яркость и длительность согласуются с такой интерпретацией. Этот результат может означать, что гамма-всплески – огромные выбросы энергии, прародителями которых, вероятно, являются сверхновые, – происходили уже через 420 миллионов лет после Большого взрыва.