Астрономы нашли подтверждение присутствия жизни на Венере

Современная Венера (слева) и гипотетическая молодая Венера (справа) NASA/Jet Propulsion Laboratory-Caltech

Сегодня международная группа астрономов объявила об открытии в облаках Венеры редкой молекулы: фосфина. На Земле этот газ образуется только или в ходе производственных процессов, или в результате жизнедеятельности микробов, живущих в средах, лишенных кислорода.

Об этом пишет ESO.

Уже много десятилетий астрономы предполагали, что облака в верхних слоях атмосферы Венеры могут содержать микроорганизмы. Здесь они далеки от испепеляющего жара венерианской поверхности, но зато должны быть устойчивы к очень высокой кислотности. Регистрация фосфина может указывать на присутствие внеземной жизни.

"Когда мы получили в спектре Венеры первые свидетельства присутствия фосфина, то испытали настоящий шок!" – говорит руководитель группы Джейн Гривз (Jane Greaves) из университета Кардиффа в Великобритании. Она с сотрудниками впервые нашла следы фосфина (соединения водорода и фосфора) в спектрах, полученных с телескопом Джеймса Клерка Максвелла (JCMT) в Восточно-Азиатской обсерватории на Гавайских островах. Чтобы подтвердить это открытие, понадобилось задействовать 45 антенн Большой Атакамской миллиметровой и субмиллиметровой антенной решетки (ALMA) в Чили, более чувствительного телескопа, который Европейская Южная обсерватория (ESO) эксплуатирует на партнерских началах. Оба астрономических инструмента наблюдали Венеру на длине волны около 1 мм, значительно превышающей длины волн света, доступного человеческому глазу. На таких волнах могут эффективно регистрировать излучение только телескопы, установленные на большой высоте.

Так выглядят молекулы фосфина в атмосфере Венеры глазами художника ESO / M. KORNMESSER / L. CALÇADA & NASA / JPL / CA

Международная группа, в которую входят исследователи из Великобритании, Соединенных Штатов и Японии, оценивает концентрацию фосфина в облаках Венеры как очень малую – всего около двадцати молекул на миллиард. Анализируя свои наблюдения, ученые провели расчеты, чтобы понять, могли ли такие количества молекул образоваться в результате естественных небиологических процессов на планете. В числе альтернативных источников этого вещества рассматривалось воздействие солнечного света, выброс в атмосферу минералов с поверхности Венеры, вулканические извержения и молнии, однако, ни одна из этих гипотез не позволяла даже приблизиться к полученным экспериментальным данным. Эти небиологические источники, как оказалось, способны произвести не более одной десятитысячной от наблюдаемого количества фосфина.

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По оценке исследователей, чтобы создать наблюдаемую концентрацию фосфина на Венере, земные организмы должны были бы использовать примерно 10% своей максимальной способности его производить. Как известно, земные бактерии извлекают фосфаты из минералов или биологического материала, добавляют к нему водород и, наконец, выделяют фосфин. Любые организмы на Венере будут, вероятно, очень отличаться от земных, но и они тоже могли бы быть источником фосфина в венерианской атмосфере.

Открытие фосфина в облаках Венеры было совершенно неожиданным, но исследователи уверены в своих результатах. "К нашему огромному облегчению, условия сопутствующих наблюдений Венеры на ALMA оказались благоприятными – Венера находилась на небе под удачным углом. Обработка данных, однако, потребовала больших ухищрений – ALMA, как правило, не занимается поисками крайне слабых эффектов в очень ярких объектах, таких, как Венера", – говорит член группы Анита Ричардс (Anita Richards) из Британского регионального центра ALMA и Манчестерского университета. "В конечном счете, мы убедились, что в обеих обсерваториях наблюдалось одно и то же — слабое поглощение на длине волны газообразного фосфина, в тех областях атмосферы, где его молекулы подсвечиваются снизу лежащими там более горячими облаками", – добавляет Гривз, руководительница исследования, результаты которого публикуются сегодня в журнале Nature Astronomy.

Еще один член группы, Клара Соуза Сильва (Clara Sousa Silva) из Массачусеттского технологического института в США, занимается исследованиями фосфина как газообразного "биомаркера" присутствия бескислородных форм жизни на планетах вокруг других звезд – ведь химия "нормальной" жизни производит очень малые его количества. Она так комментирует это открытие: "Найти фосфин на Венере было неожиданным подарком! Это открытие поднимает множество вопросов, главный из которых – как в этих условиях вообще могут выживать какие-либо организмы? На Земле некоторые микробы выдерживают концентрацию кислоты в окружающей среде до 5% — но ведь венерианские облака состоят из кислоты почти целиком".

Ученые, входящие в группу, считают свое открытие значительным, так как они смогли исключить многие альтернативные версии происхождения фосфина. Однако, они признают, что подтверждение присутствия "жизни" на Венере потребует гораздо больше времени и усилий. Хотя в верхней атмосфере Венеры температура в облаках вполне комфортная, всего каких-то 30° по Цельсию, они состоят из невероятно концентрированной — около 90%— серной кислоты. Для любых известных микробов выжить в такой среде было бы труднейшей задачей.

Леонардо Тести (Leonardo Testi), астроном ESO и руководитель операций ALMA от стран Европы (European Operations Manager), не принимавший участия в новом исследовании, говорит: "Наши современные представления о химии фосфина в атмосферах каменистых планет исключают возможность его небиологического образования на Венере. Подтверждение существования жизни в атмосфере Венеры было бы гигантским прорывом в астробиологии. Поэтому необходимо продолжать теоретические и наблюдательные исследования, чтобы исключить возможность образования фосфина на каменистых планетах химическим путем, отличным от того, которым это происходит на Земле".

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Дальнейшие наблюдения Венеры и каменистых планет вне Солнечной системы, в том числе при помощи строящегося сейчас в ESO Чрезвычайно Большого телескопа, смогут помочь выяснить, как именно образуется на них фосфин. Эти исследования внесут свой вклад в поиски признаков жизни вне Земли.

Перевод: Space Room Космос и Астрономия