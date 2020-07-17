Астрофизикам удалось уточнить возраст Вселенной

Черная дыра, видение художника NASA/JPL-Caltech

Сколько лет Вселенной? Астрофизики обсуждают этот вопрос на протяжении десятилетий. Телескоп "Atacama Cosmology Telescope" позволил это выяснить.

Об этом пишет In-space.

Данные, собранные 6-метровым телескопом "Atacama Cosmology Telescope", позволили уточнить возраст Вселенной – он составляет 13,79 миллиарда лет ± 21 миллион лет. Полученный результат соответствует оценкам, основанным на измерениях реликтового излучения спутником ESA "Planck", и ставит под сомнение выводы одной из исследовательских групп, заявившей в прошлом году, что Вселенная на сотни миллионов лет моложе.

"Мы привыкли считать, что Вселенной около 13,77 миллиарда лет, плюс-минус 40 миллионов лет. Теперь мы уточнили ее возраст. Возможно, 21 миллион лет звучит как большая неопределенность, но на самом деле это очень точно. Представьте себе доктора, осматривающего 50-летнего пациента, который, исходя из его текущего состояния, а не из истории болезни, оценивает его возраст с точностью до 25 дней!" – рассказывают участники проекта.

Часть новой карты самого древнего света во Вселенной, созданной по данным телескопа "Atacama Cosmology Telescope". Представленный участок покрывает область пространства шириной 20 миллиардов световых лет. Свет, излучаемый всего через 380 000 лет после Большого взрыва, отличается поляризацией (представлен здесь красным или синим цветом). Астрофизики использовали расстояние между этими вариациями для расчета новой оценки возраста Вселенной ACT Collaboration

Телескоп "Atacama Cosmology Telescope", расположенный в пустыне Атакама на севере Чили, оснащен очень чувствительной камерой, которая фиксирует поляризованный свет. Он настроен на работу на длинах волн около нескольких миллиметров, и самое яркое для него на небе – это тепловое свечение, оставшееся от плазмы, которая заполнила раннюю Вселенную.

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"Яркость неба говорит нам о структуре ранней Вселенной. Поляризация – о движении. Вместе данные дают очень подробную картину. Наши наблюдения продолжаются. Следующая большая цель – найти крошечные нарушения четности в картине поляризации. Если мы увидим это, то это ключ к гравитационному излучению, генерируемому в самые ранние моменты рождения Вселенной. Многие проекты, а не только мы, ищут этот сигнал", – заключают участники наблюдений.