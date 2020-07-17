Астрофизикам удалось уточнить возраст Вселенной
Сколько лет Вселенной? Астрофизики обсуждают этот вопрос на протяжении десятилетий. Телескоп "Atacama Cosmology Telescope" позволил это выяснить.
Об этом пишет In-space.
Данные, собранные 6-метровым телескопом "Atacama Cosmology Telescope", позволили уточнить возраст Вселенной – он составляет 13,79 миллиарда лет ± 21 миллион лет. Полученный результат соответствует оценкам, основанным на измерениях реликтового излучения спутником ESA "Planck", и ставит под сомнение выводы одной из исследовательских групп, заявившей в прошлом году, что Вселенная на сотни миллионов лет моложе.
"Мы привыкли считать, что Вселенной около 13,77 миллиарда лет, плюс-минус 40 миллионов лет. Теперь мы уточнили ее возраст. Возможно, 21 миллион лет звучит как большая неопределенность, но на самом деле это очень точно. Представьте себе доктора, осматривающего 50-летнего пациента, который, исходя из его текущего состояния, а не из истории болезни, оценивает его возраст с точностью до 25 дней!" – рассказывают участники проекта.
Телескоп "Atacama Cosmology Telescope", расположенный в пустыне Атакама на севере Чили, оснащен очень чувствительной камерой, которая фиксирует поляризованный свет. Он настроен на работу на длинах волн около нескольких миллиметров, и самое яркое для него на небе – это тепловое свечение, оставшееся от плазмы, которая заполнила раннюю Вселенную.
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"Яркость неба говорит нам о структуре ранней Вселенной. Поляризация – о движении. Вместе данные дают очень подробную картину. Наши наблюдения продолжаются. Следующая большая цель – найти крошечные нарушения четности в картине поляризации. Если мы увидим это, то это ключ к гравитационному излучению, генерируемому в самые ранние моменты рождения Вселенной. Многие проекты, а не только мы, ищут этот сигнал", – заключают участники наблюдений.