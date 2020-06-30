Артем Франков: "Уважаемые арбитры, а сколько еще вы намерены терпеть пресс со стороны Костюченко и прочих "непубличных личностей"?"

Официальный сайт УПЛ

Главред журнала "Футбол" Артем Франков в своем Telegram-канале прокомментировал слова Олега Протасова об украинском судействе.

"Странное у меня впечатление от выступления Олега Протасова по поводу судейства. Странное и нехорошее. Объясняю почему.

С одной стороны, таких слов, таких высказываний по острой и наболевшей теме ждешь. Не по содержанию – по самому факту комментария. Тут вот в чем дело.

Во-первых, Протасов остался, похоже, единственным спикером Дома Футбола, этакой заклепкой для амбразур. Остальные руководители ФФУ/УАФ вовсе молчат как минимум по четырем причинам: 1) нечего сказать; 2) могут задать неприятный вопрос, и тогда будет вдвойне нечего сказать; 3) можно нечаянно чего-то ляпнуть, и тогда совсем arschloch; 4) понимают в футболе гораздо хуже Протасова или вообще ничего в нем не понимают. И это молчание как бы намекает…

Во-вторых, с того самого момента, как пару лет назад глава судейского комитета Лучано Лучи разочаровался в своих попытках разъяснить спорные моменты матчей УПЛ и Кубка, наш арбитраж окончательно вернулся к раздражающему состоянию "вещь в себе, которая всё глотает безвыходно внутрь". То есть Протасов своим выступлением заполнял сразу два информационных вакуума!

Другая сторона проблемы – что именно Протасов сказал. И вот тут начинается…

Не буду обсуждать работу конкретного арбитра на конкретном матче, хотя прав на это у меня на порядок больше, чем у Протасова, – я в отличие от него не стеснен рамками официального поста в ФФУ/УАФ и мои слова не могут быть истолкованы как попытка аппаратного давления на судейский комитет. Но об этом – чуть ниже, а тут – чистая терминология: "ряд спорных решений". Видите ли, спорные решения не обязательно неправильные! Так почему же "арбитраж в этом матче не соответствовал его уровню"?!

Я к тому веду, что ляпать языком подобные приговоры без предъявления и анализа обвинительного акта, – это еще хуже, чем молчать. Тем более речь идет о высказываниях, четко подпадающих под определение "конфликт интересов" и "не садись не в свои сани". Олег Валерьевич, вы смотрели нарезку моментов и это ваше мнение или же вы ретранслировали чужое? Правда ведь, второй вариант?

Но дальше – еще хуже, много хуже:

"Отдельные решения арбитра вызвали резонанс среди представителей футбольного сообщества".

Вчитайтесь внимательно в этот шедевр бюрократического жанра, смердящий так, что хоть святых выноси! Тут и КПСС с КПУ припомнишь, и нынешнюю ничуть не менее оголтелую борьбу за права не пойми кого... Каких еще представителей? Олег Протасов как никто другой – ведь он и играл, и тренировал – должен знать копеечную цену пресловутого "резонанса сообщества". Бог мой, неужели он и вправду всерьез…

И вот тут мы подошли к главному. К сожалению, к самому что ни есть главному и неприглядному.

"Комитет арбитров УАФ – независимая структура. У комитета и его руководителя Лучано Лучи есть полная поддержка со стороны руководства УАФ. Никто не вмешивается в их кадровые вопросы, вопросы ротации арбитров и их наказания".

Попытка убедить нас – видимо, тех самых представителей, которые и создают резонанс, – "в том, что руководство ФФУ/УАФ не вмешивается в кадровые вопросы, ротацию арбитров и их наказание – это классический arschloch, то есть грубое слово по-немецки. Говоря дипломатичнее, грешит в лучшем случае попыткой выдать желаемое за действительное, в худшем – прямым враньем. Любой достаточно сведущий в нашем футболе, независимо от принадлежности к какому-то клубному или политическому лагерю, в ответ словам "судьи полностью независимы" будет долго и смачно, со всхлипываниями и присвистами, хохотать. Полагаю, Олег Валерьевич уже испытал это на достаточно близких ему людях и получил очевидный эффект. Не влияют они на судей, ага…

Короче, Протасов сам себе верит? Вопрос риторический.

О прямом воздействии пятого этажа Дома Футбола на всё, в том числе на судейский корпус, о наказаниях неугодных и протаскивании угодных – как людей, так и решений, не говорит разве что совсем уж ленивый или запуганный.

Вадим Костюченко – вам что-то говорит это имя? Тот самый скандальный персонаж с фальшивым дипломом (ау, Печерский суд и прочие органы!), который не только по указанию Павелко является смотрящим за арбитражем в целом, но даже согласовывает персональный состав судейских бригад на каждый матч. Это и есть секрет Полишинеля, о котором намекнул в своем комментарии Игорь Суркис. Кстати, интервью с Протасовым наверняка тоже Костюченко рецензировал. Как главный идеолог и конструктор оборонительных сооружений Андрея Павелко на медийных площадках. Угадывается и слог, и стиль, и лексика. А главное – вполне осязаемые цели и задачи такого кураторства. Правда, в последнее время эти пропагандистские редуты слабеют и разрушаются буквально на глазах. Того и гляди кто-то из поднадзорных рефери проявит непослушание и самовольно выйдет "за флажки". А почему нет? Может, у людей тоже накипело и вот-вот крышку сорвет…

"Надеюсь, что комитет арбитров примет эту информацию к сведению и сделает соответствующие выводы".

Мощно задвинул Протасов, внушает. А вы им позвоните, Олег Валерьевич! А то вдруг они ваше интервью не прочитают, мало ли... Хотя зачем – уже Вадим Константинович наверняка звонили-с, применяя характерный аппаратный матерок, несколько теряющийся в переводе на итальянский.

Так что же мы видим перед собой? ЦУ арбитрам в неприкрытом и самом что ни есть неприглядном виде! Предлагаю мирный и традиционный выход: валите всё на журналистов, которые неправильно поняли и исказили.

"К футбольному арбитражу всегда были претензии – так сложилось исторически. Конечно, мы все хотим, чтобы количество ошибок арбитров было минимальным, в идеале – чтобы их не было вообще. Именно для этого УАФ внедрила систему ВАР в матчах чемпионата и Кубка Украины.

Пока система используется только на ключевых матчах чемпионата, но УАФ работает над тем, чтобы с сезона-2021/2022 ВАР был задействован на всех матчах УПЛ. В то же время в отдельных случаях судьи, по моему мнению, неэффективно используют систему ВАР, что приводит к неудовлетворенности качеством арбитража".

Неэффективно... Вроде как и не поспоришь, только уточнишь – а в чем заключается эта неэффективность по мнению конкретного чиновника ФФУ/УАФ? У нас ведь что получается: вбухали миллион евро не поймешь куда под предлогом обучения восьмерых арбитров, с помпой внедрили, небось, еще и плюшки с пирожками друг другу раздали, а на выходе – хуже, чем было?! Любой болельщик без исключения, наблюдающий то, что порой превращается у нас в вакханалию безответственности, задаются вопросом – это и есть тот ВАР, за который футбольный мир воевал много лет? Или это всё же украинский, весьма специфический "вариант ВАРа"?!

Понятно, что проблема не в технике, а в ее применении. Раздражают не сами по себе задержки, хотя и пятиминутные паузы отнюдь не красят игру, и без того изувеченную пустыми трибунами, но слишком частые моменты, когда арбитру приходится изменять свое решение. И вот тут приходится печально констатировать, что система ВАР, похоже, с явной помощью ФФУ/УАФ до предела запугала наших арбитров. Они относятся к ВАР не как к помощнику в сложных ситуациях, а как к способу избежать последующих начальственных окриков и воплей. Этакому роднику живительной влаги, позволяющий пережить жуткое испытание под названием "футбольный поединок", а там петух прокукарекает и снова рассветет…

В создании подобной атмосферы вокруг арбитража – львиная доля "заслуги" ФФУ/УАФ и тех, кто на данном этапе, к сожалению, определяет ее деятельность. Давление со стороны СМИ, конечно же, присутствует, но это тема вечная, и опытные арбитры давным-давно научились выносить ее за скобки. Куда страшнее, когда тебя обкладывают со всех сторон – критика со стороны прессы превращается в травлю, а защиты в Доме футбола, в родном комитете не сыщешь днем с огнем.

Не могу не спросить напоследок с тайной и отчаянной надеждой: уважаемые арбитры, а сколько еще вы намерены терпеть всё это свинство по отношению к вам и Игре? Пресс со стороны Костюченко и прочих "непубличных личностей"? Высказывания Протасова, которые ни в какие ворота не лезут? Неужели вы настолько разобщены и запрятаны по норам и норкам, что не способны дать отпор разгулявшимся чинушам?..

Плохо, если так. Ну а пока – информационный прорыв в деле судейства явно не удался, обернувшись саморазоблачением и тьмой новых вопросов, большей частью крайне неприятных. Ждем новых попыток чиновного стриптиза", - написал Франков.

Артем Франков