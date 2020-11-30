Апокалиптическая катастрофа: Как гигантское цунами превратило Англию в остров

Скалы в Шотландии Frank Winkler from Pixabay

Когда-то в Северном море была земля с мягким климатом и богатой фауной - Доггерленд. Она соединяла восточную часть сегодняшней Англии с европейским континентом. Но около 8000 лет назад эту землю со всеми ее обитателями постигла ужасная катастрофа. Гигантские цунами и последующее таяние ледников превратили Британию в остров.

Об этом пишет Die Welt.

Долгое время ученые предполагали, что цунами, вызванное оползнем Стурегга 8000 лет назад, окончательно затопило массив Доггерленд в Северном море. Но новые анализы буровых кернов говорят, что возможен и другой сценарий событий.

Это напоминает одну из версий легенды о знаменитой Атлантиде: посередине моря был большой остров. Благодаря мягкому климату и пологому рельефу жителям жилось там легко. Им было одинаково удобно пользоваться дарами моря и добывать пищу на холмистых равнинах в глубине острова.

Эта земля называлась Доггерленд. Она занимала обширные части нынешнего Северного моря. Но приблизительно 8000 лет назад на нее обрушилась апокалиптическая катастрофа. Остров, по размеру равный Мекленбургу-Передней Померании, исчез в море (площадь земли ФРГ Мекленбург-Передняя Померания составляет 23 293 км², – Ред.).

Доггерленд около 8000 г. до н.э Infografik WELT

Как это произошло, вот уже несколько лет пытается выяснить группа британских ученых из Университета Брэдфорда. При этом они исследуют и так называемый оползень Стурегга, вызвавший около 8000 лет назад гигантское цунами. Недавно ученые изложили предварительные итоги своей работы в специализированном журнале Geosciences.

Ученые проанализировали буровые керны, а также результаты гидролокационного картирования морского дна и пробы грунта, поднятые исследовательским судном с морского дна недалеко от восточного побережья Англии. Обнаруженные в осадочной породе фрагменты растений и животных позволили, с одной стороны, создать представление о географии Доггерленда, а с другой стороны – довольно точно определить их возраст.

Судя по всему, это был зеленый холмистый ландшафт c обширными равнинами, плодородной землей, широкими реками и озерами, которые после окончания последнего – так называемого Вислинского – оледенения около 15 тысяч лет назад возникли в засушливых регионах на юге. Реки Эмс, Эльба и Рейн текли в то время совершенно иначе, чем сегодня. Темза впадала не в Северное море, а в Рейн, который в свою очередь в районе современной Бретани впадал в Атлантический океан. Широкий перешеек соединял Англию с европейским континентом.

Доггерленд также сначала не был островом. Но вода тающих ледников постепенно покрывала все новые части суши, и в итоге эта земля оказалась окруженной морем. Анализы цветочной пыльцы, обнаруженной в буровых кернах, показали, что характерная для ледникового периода тундровая растительность в Доггерленде уже давно сменилась смешанными лесами, где обитали не только олени, но и такие крупные млекопитающие, как шерстистые носороги, туры и кабаны. Вот почему Доггерленд был прекрасным местом для охотников и собирателей Среднего палеолита.

Но приблизительно в 6200 году до н. э. этот зеленый рай постигла гигантская катастрофа. Около 450 квадратных километров континентального шельфа Стурегга у побережья современной Норвегии отломились на глубине от 150 до 400 метров. Как пишет историк культуры Линда Мария Кольбау, 1780 кубических километров осадочного грунта, горной породы и обломков скал в несколько этапов сползли в глубины моря на участке протяжённостью в 200 километров.

Это вызвало ряд цунами, прокатившихся по обширным территориям Северного и Норвежского морей и дошедших даже до побережья Гренландии. Геологические отложения свидетельствуют, что высота волн достигала 10-12 метров, а на Фарерских и Шетландских островах – даже 20 метров. При этом, как предполагалось до сих пор, вода перелилась через Доггерленд и смыла все живое с его поверхности.

Но теперь ученые из Брэдфорда и их коллеги намереваются опровергнуть этот сценарий. Следы осадочных пород в юго-западной части Доггерленда свидетельствуют скорее о том, что цунами затопило не весь остров. Вероятно, натиск цунами сдержали леса и рельеф местности.

"Собранные нами данные говорят, что сначала ландшафт оправился от наводнения. То есть, окончательное исчезновение Доггерленда произошло лишь спустя некоторое время после стуреггского оползня", – говорит участник исследования Винсент Гаффни из университета Брэдфорда. Анализы показывают, что над хаотичным слоем породы, оставленным цунами, есть следы новой флоры и фауны.

По оценкам ученых, стуреггская катастрофа в одночасье уничтожила около четверти жителей Доггерленда. Остальные уцелели, но условия их жизни значительно ухудшились. Отступившее море опустошило обширные части острова и привело к их засолению. Обширные территории превратились в болота. Исчезли многочисленные леса, а с ними и животные.

Остатки раковин и деревьев в буровых кернах свидетельствуют о катастрофе. Но верхние слои грунта говорят о том, что жизнь на острове продолжалась еще несколько столетий. Какова она была, сказать трудно – сохранилось слишком мало археологических следов поселений. Скелеты, найденные в соседней Ютландии, позволяют лишь сделать вывод, что борьба за все более скудные жизненные ресурсы в конце мезолита велась уже насильственными методами.

В результате таяния последних больших ледников уровень воды около 5500 года до н. э. поднялся настолько, что последние части Доггерленда были затоплены водой. От него остались лишь скалы Хельголанда. А Англия, утратив последний перешеек, превратилась в остров.

Флориан Штарк

Перевод: ИноСМИ