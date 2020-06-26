Антирекорд по заболеваемости COVID-19: Распространение коронавируса прогрессирует во Львовской области

Украинские работники аэропорта и пограничники проверяют температуру тела прибывающих пассажиров в международном аэропорту имени Данила Галицкого во Львове EPA-EFE

Уже неделю Львовская область занимает первое место в Украине по количеству новых выявленных случаев COVID-19 за день. Почему эта область стала горячей точкой распространения коронавирусной инфекции?

Об этом пишет Deutsche Welle.

Еще в апреле Львов считался образцовым городом по соблюдению жителями карантина, введенного для сдерживания распространения коронавируса. По данным исследования мобильных компаний "Индекс соблюдения самоизоляции жителями различных регионов страны", львовяне оказались наиболее добросовестными во всей стране. Однако ныне Львовская область стала рекордсменом в Украине по количеству больных COVID-19. По состоянию на 25 июня она опередила по этому показателю Киев и Черновицкую область - во Львовской области зафиксировано всего 4627 больных коронавирусной болезнью, в Киеве - 4613, на Буковине - 4531.

Из-за роста количества больных COVID-19 в профильных больницах Львовской области стало не хватать мест. Например, во Львовской областной инфекционной больнице, рассчитанной на 200 пациентов с коронавирусом, на днях доставляли кровати, чтобы поместить 205 больных. Правда, 24 июня там появилось 25 свободных мест. Заместитель директора этой больницы Игорь Берник говорит, что ротация пациентов происходит медленно, поскольку увеличилось количество "тяжелых" больных, которые лечатся более длительное время. Нынешние пациенты, по его словам, отличаются от тех, кто поступал еще весной. "Тогда категория пациентов была более молодой. Многим было до 55-ти лет. У них было меньше сопутствующих заболеваний, и они быстрее выздоравливали", - говорит врач. Сейчас в больницах Львовской области стационарно лечится 820 больных COVID-19.

Причины роста

Рост количества больных коронавирусной болезнью во Львовской облгосадминистрации связывают с недисциплинированностью жителей. "Где-то после Пасхальных праздников люди стали больше выходить на улицы, ходить на работу, посещать торговые центры и в то же время перестали придерживаться карантинных требований: ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Это стало одной из причин, почему у нас произошел такой рост заболеваемости", - объясняет руководитель областного департамента здравоохранения Орест Чемерис.

В то же время руководитель комиссии по чрезвычайным ситуациям Львовского городского совета Галина Сличная считает, что неправильная коммуникация, которая дала украинцам ложный сигнал, началась на уровне Кабинета министров. "Когда в правительстве начали говорить, что мы имеем стабильность, у нас - все в порядке, мы будем ослаблять карантин, людей "как отпустило". Мы увидели, что начало происходить в городе - люди массово вышли на улицу", - говорит Галина Сличная.

Тормозило ПЦР-тестирование

Статистическое увеличение количества больных также объясняют тем, что недавно во Львове начали делать больше тестов на полимеразно-цепную реакцию (ПЦР). До этого анализы задерживали, и пациентам приходилось ждать результаты до двух недель - некоторые из них фактически болели, но не попадали в статистику. В последние же дни Львовской области помогают лабораторные центры из Тернополя, Кропивницкого, Киева, и теперь результаты поступают через 2-3 дня. Впрочем, в ежедневной статистике новых больных все еще до 20 процентов тестов с предыдущих дней.

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Как объясняет инфекционист Игорь Берник, очередь возникала из-за того, что на первых этапах ПЦР-анализы часто назначали без необходимости, только чтобы перестраховаться, что перегружало лабораторную сеть, и анализы накапливались. Кроме того, он говорит, что люди с подозрением на COVID-19, которые ждали две недели результат теста, не всегда придерживались самоизоляции, что тоже способствовало распространению инфекции.

Рост был ожидаем

Профессор и эксперт Всемирной организации здравоохранения по реагированию на биологические угрозы Наталья Виноград считает, что в росте количества больных во Львовской области ничего удивительного нет. "Львовская область является приграничной территорией. Здесь - большие миграционные процессы. Такие же высокие показатели сейчас и на Закарпатье. Люди вернулись из-за границы, сидели, не двигались, а потом стали выходить… Плотность, количество населения и миграционные процессы - это компоненты, которые влияют на статистику", - объясняет Наталья Виноград. Кроме того, по ее словам, рост числа заболевших наблюдается во всех странах, которые перешли к адаптивному карантину, и Украина не исключение.

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Вместе с тем эксперт ВОЗ убеждена, что карантин сняли слишком быстро. "Надо выход из карантина растягивать. И должна быть лабильность. Что-то пошло не так - возвращаемся назад. Поскольку возбудитель - непредсказуем, надо быстро реагировать на изменения", - говорит медик. Кроме того, Виноград считает, что нужен более жесткий контроль над нарушителями карантинных мероприятий, так, как это делают в других странах.

Искать нарушителей начали активнее

Во Львовском городском совете утверждают, что из-за роста количества больных усилили проверки карантинных требований в общественных местах. Теперь в каждом районе города работают по две мобильные группы, состоящие из представителей Госпродпотребслужбы и полиции. Правда, 23 июня, проверив почти 200 заведений, такие бригады составили только два протокола о нарушениях.

"Мы не хотим, чтобы нас обвиняли в том, что мы как-то жмем на предпринимателей. Поэтому очень часто такие группы реагируют лишь предупреждением. Иногда этого достаточно. Если видим нарушение во второй раз, тогда штрафуем", - объясняет Галина Сличная.

Виктория Приход