"АнтиКоломойский" закон о банках: Зеленский выступил против олигарха и победил?

Президент Украины Владимир Зеленский в защитной маске в качестве профилактической меры против коронавирусной инфекции COVID-19 принял участие во внеочередной сессии парламента в Киеве, 30 марта 2020 года EPA-EFE

Президент Владимир Зеленский едва ли не впервые проявил политическую волю и смог собрать голоса за закон о запрете возврата средств национализированных банков путем прямых политических договоренностей. Фракция "Слуга народа" раскололась? А президент разорвал свои отношения с миллиардером?

Об этом пишет Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Зеленский победил Коломойского в первом чтении

Совершенно неожиданно президент Владимир Зеленский перевернул ситуацию в Верховной Раде, лично прибыл в Раду и сумел собрать в своей фракции 198 голосов для голосования в первом чтении за "антиКоломойский" закон о банках. Впервые Зеленский собрал голоса путем прямых политических договоренностей с группами во фракции и согласования некоторых кадровых решений. Впервые Зеленский выступил против Коломойского и впервые собрал голоса без Коломойского.

Да, еще утром ситуация для Зеленского выглядела безнадежной. Законопроект о банках даже не поставили в порядок дня для голосования - "Слуги народа" не гарантировали успеха голосования. Учитывая, что собственная фракция отказывается поддержать главного "слугу народа" даже после специального телеобращения президента, казалось, ситуация уже непоправима, и закон о запрете возврата средств национализированных банков будет провален. А это означало - будут провалены переговоры с МВФ. А это значит - украинская власть недееспособна и впереди дефолт - партийный, политический и государственный. Но часть "слуг народа" решила играть на понижение и заставить Зеленского идти на переговоры с Коломойским.

Надо отдать должное Зеленскому, он не сложил руки и начал делать то, чем раньше не занимался, - вести переговоры с "кураторами" групп во фракции и в парламенте. Президент выслушал все хотелки и принял ряд решений по обстановке.

И вот результат - 198 голосов "Слуг". К ним добавились голоса "ЕС" и "Голоса", а также "Довира" - всего 267. В размен пойдет ряд должностей в силовом и фискальном блоке, за которые возьмут на себя ответственность ряд депутатских групп.

В ключевом голосовании фракция "СН" оказалась расколота.

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Впрочем, не стоит думать, что Зеленский разорвал отношения с Коломойским. Сегодня Зеленский отозвал из парламента кандидатуру Ольги Буславец на пост министра энергетики, которую в близких к Коломойскому кругах считают креатурой Рината Ахметова. А на пост министра здравоохранения "слуги народа" проголосовали за Максима Степанова - кума партнера Коломойского Игоря Палицы. Никаких демаршей и попыток срыва голосования сегодня не было. Поэтому история с Коломойским не закончена.

И нельзя исключить, что кто-то не попытается во втором чтении дописать в закон какие-нибудь переходные положения или тому подобные уточнения смысла.

Однако с этого дня значение и влияние ряда депутатских групп заметно возрастет.

И следует отметить очень активную позицию патриотической части фракции "СН" - это тоже герои дня. Респект Єгор Чернєв

Впрочем, игра забывается, а запоминается результат. Первый тайм игры с МВФ и Коломойским Владимир Зеленский выиграл и проявил при этом свою волю. Посмотрим, как пойдет дальше, ждем результат после второго тайма.

Юрий Бутусов