Анатолий Бурмич: Попытки представителей США, ЕС и НАТО вмешаться в реформу СБУ недопустимы!

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В настоящее время заканчивается миссия рабочей группы по подготовке к подаче в зал Верховной Рады на первое рассмотрение законопроекта №3196 о реформировании Службы безопасности Украины. На начало сентября рабочей группой совместно с СБУ был подготовлен текст этого законопроекта, который полностью отвечает требованиям Конституции, Закона "О национальной безопасности Украины", других законов, опыту европейских и североамериканских стран, нынешней ситуации в Украине и вообще здравому смыслу. Все пожелания экспертов, групп были максимально учтены, и законопроект мог набрать необходимое количество голосов в Верховной Раде.

Однако появившееся непонятно на каком основании письмо может зажечь новые дискуссии и отбросить принятие закона на неопределенный срок. Никакими документами, письменными соглашениями участие лиц, подписавших письмо, в реформировании украинской спецслужбы не предусмотрено. Лично я, как народный депутат Украины, рассматриваю это письмо как вмешательство в законотворческий процесс суверенного государства с элементами давления и шантажа.

Ликвидация направления работы Службы безопасности Украины по выявлению подрывной деятельности иностранных спецслужб на канале борьбы с коррупцией и организованной преступностью приведет к уязвимости и ослаблению страны, ее суверенитета. Как известно, вербовки агентов среди украинских граждан осуществляются, как правило, среди коррупционеров и представителей межгосударственных организованных преступных формирований.

Предлагаемый подписантами письма переход от статуса военнослужащих к гражданским противоречит Конституции и приведет к открытости работы спецслужбы, а в нынешних условиях внутренних и внешних конфликтов – к снижению эффективности работы СБУ.

Мы будем отстаивать свое видение реформы СБУ и превращение этого главного в системе безопасности страны органа в эффективный рычаг защиты суверенитета и независимости Украины. Для этого мы подали в Раду другой законопроект о реформе СБУ №3080.

Анатолий Бурмич