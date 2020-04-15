Александр Колтунович: Программа деятельности, или Интеллектуальный плинтус правительства и Зе-команды в целом

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13 апреля уже второй Кабмин Зе-команды подал и зарегистрировал в Верховной Раде проект Постановления о Программе деятельности Кабинета министров. На десяти страницах изложены четыре ключевых блока видения развития страны на кратко- и среднесрочную перспективу, а именно:

стимулирование экономики в период постпандемии;

повышение стандартов жизни;

развитие безопасной страны;

эффективное государство.

Как видим, Программа деятельности Кабинета министров больше похожа на поздравительную открытку, нежели на комплексную программу модернизации приоритетных секторов и ускоренного роста национальной экономики, преодоления бедности и повышения благосостояния граждан.

При этом, если в Программе деятельности Кабинета министров (авторства Гончарука) присутствовали хоть некоторые расчеты относительно прогнозных параметров основных макроэкономических показателей развития страны, то в нынешнем документе (авторства Шмыгаля) напрочь отсутствуют вообще какие-либо расчеты, цифры и конкретика по ключевым макропоказателям и отраслям промышленности. Следовательно, переданная для утверждения в парламент Программа деятельности – результат интеллектуальной неспособности и планки/плинтуса этого Кабинета министров и всей Зе-команды в целом.

Как председатель профильного подкомитета по государственной экономической политике я неоднократно обращал внимание предыдущего и нынешнего правительства, как и депутатов монобольшинства, на необходимости смены экономического курса/модели развития страны, подчёркивая, что предложенная Программа правительства предлагает сырьевой сценарий развития экономики до 2025 года. Приводились интегральные композитные индикаторы развития экономики Украины в краткосрочном периоде.

Напомню, что первый Кабмин всё той же Зе-команды прогнозировал в результате реализации предложенной ими экономической политики достижение ряда макроэкономических показателей, а именно: роста ВВП на 40% за 5 лет, правда в 2019 году получил рост лишь в 3,2%; планировали 50 млрд долл. прямых иностранных инвестиций – по итогам 2019-го получили 2,53 млрд долл.; обещали увеличение объема экспорта товаров до 90 млрд долл. – получили лишь 50 млрд долл. Сюда следует отнести и рекордное сокращение рабочих мест по итогам прошлого года на 300 тыс. вместо обещанного 1 миллиона новых, а также невыполнение бюджета, начиная с сентября-2019 и по сегодняшний день.

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ подготовила собственную экономическую программу, направленную на радикальное изменение экономического курса, преодоление тарифного геноцида и бедности. С целью борьбы с распространением эпидемии, защиты граждан и помощи национальной экономике ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ также предложила план решительных антикризисных мер. Впрочем, в условиях нежелания Зе-команды учитывать предложения и законодательные инициативы других парламентских фракций, кардинально изменить эконмическую и социальную политику в стране смогут исключительно внеочередные президентские и парламентские выборы.

Александр Колтунович,

народный депутат Украины,

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ

Оригинал на сайте партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"