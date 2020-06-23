Airbus vs Boeing, или Что не так с ГП "Антонов"

Авиастроение не умерло и имеет все шансы на возрождение Фото из открытых источников

Некоторые считают, что авиастроение в Украине не нуждается в государственной поддержке, ведь такие кампании как Airbus и Boeing развивались самостоятельно. Однако это не соответствует действительности. Как правительства стран поддерживали производителей самолетов?

Об этом пишет Павел Вернивский на своей странице в Facebook.

Зачем помогать Антонову? Ведь Airbus и Boeing никто не помогает.

Вероятно, все, кто так думает, не слышали ранее про торговые споры между Boeing и Airbus. И где они постоянно обвиняют друг друга в финансовой поддержке правительства.

А знаете, как все начиналось? В 1992 США и ЕС подписали соглашение о размерах государственной помощи для авиации.

По этому соглашению европейцы для программ по разработке новых самолетов должны были ограничить государственное финансирование до 33% от общей стоимости программы.

Со своей стороны для американцев было условие, что непрямая поддержка в виде государственных контрактов от НАСА, Федерального управления авиации или программ Министерства обороны США не должна превышать 3% от общего товарооборота всей отрасли.

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Можете себе это представить? Дураков там не было. И обе стороны прекрасно понимали, как и где государство может поддерживать отрасль. Потому обе стороны решили согласовать ограничения по этой поддержке.

А дальше начались трения и претензии друг к другу.

Европейцы начали обвинять США, что с 1992 по 2003 Boeing получил поддержки в 25 млрд дол. В основном эта поддержка была в виде военных контрактов и контрактов от НАСА, финансирования исследований и разработок и налоговых льгот.

Только в 2003 Boeing получил поддержки в размере 2,7 млрд дол, что составляло не 3%, а целых 12% общего товарооборота. Причём эта поддержка пошла на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, - Ред.) и позволила Boeing снизить затраты на исследования и разработку новых самолетов. В Airbus подсчитали что за 2001 по 2003 они потратили 9,8 млрд собственных средств на исследования и разработки, а Boeing инвестировал всего 2,8 млрд собственных средств. Остальные получал от правительства.

Ещё огромную роль для Boeing европейцы считают военные контракты и контракты НАСА. К примеру, в 2004 Boeing заключил контракт с ВМФ США на 44 млрд.

Так же, европейцы обвиняли американцев, что разработку нового лайнера Boeing 787, который изначально назывался 7E7, финансировали отдельные штаты. Вашингтон (3,2 млрд долларов), Канзас (0,5 млрд долларов), Оклахома (0,35 млрд долларов).

В свою очередь в 2006, американцы подали иск в ВТО за то, что европейцы просубсидировали своего производителя на сумму 22 млрд дол! К примеру, разработку самолёта A380 полностью финансировалась за счёт средств четырёх государств: Германии, Франции, Испании и Великобритании. К слову, эти страны также являются крупнейшими акционерами Airbus, что по сути делает производителя межгосударственным предприятием.

В результате длительного расследования ВТО признал, что ЕС действительно поддерживал своего производителя.

Европейцы же сделали встречный иск в ВТО, что американцы поддерживали Boeing. И так же выиграли его

Самое забавное здесь, что хотя ВТО признали незаконной поддержку отрасли с обеих сторон, но как европейцы, так и американцы проигнорировали решение ВТО и, вместо того, чтобы прекратить поддержку, ещё больше ее усилили.

Это история настолько известная, что я думал, о ней слышали все. Оказывается нет. А потом рождаются мифы про авиапроизводство, которое не зависит от господдержки.

Павел Вернивский