А кони все скачут и скачут, а избы горят...

25 процентов мировых черноземов принадлежат Украине sputnikimages.com

История циклична… Очень тяжелые годы начала XX-го века стали огромным вызовом для украинского народа.

Тогдашняя украинская держава была разорвана между различными империями на Западе и Востоке. Государство и народ, который 7 лет в войне, истощенный войной, где основную часть армии составляли люди, которые должны, по идее, работать на земле, когда не только война, но и болезни стали основной причиной смертей людей.

60 процентов граждан вымирали от не известных на то время болезней. 20% - от голода. 17-20% во время войны или погибли, или ранены, или умерли впоследствии. Это было очень и очень трудное время.

Неурегулированный земельный вопрос…

И когда крестьянам большевики обещали то, что всем дадут землю, они поверили и поддержали эту идею, а потом выяснилось, что на самом деле земли не дали. На самом деле земля "перекочевала" в колхозные образования, которые не были свойственны для украинского народа и начали вызывать ряд противоречий. Тем более, понимая то, что нужно наращивать с/х производство, а на тот период времени, в 19-ом, 18-ом, 17-ом годах, на самом деле производство с/х продукции только падало.

На самом деле рано или поздно это привело бы к тому, что продуктов питания не хватало бы. В тот же период времени как западные, так и восточные соседи смотрели на украинскую землю именно как на "кладовую", из которой можно взять необходимые продукты питания.

Немцы отправили свою армию, которая якобы помогала украинцам, но платой за то, что немецкая армия была на территории нового украинского государства – Украинской Народной Республики, – было как раз обязательство поставлять продукты питания.

Восток с большевиками видел в Украине основной источник обеспечения продуктами питания. Поэтому и Востоку и Западу нужно было одно – то, что выращивается руками украинцев на украинской земле.

Но сами украинцы ни первым, ни вторым не нужны были вовсе.

Зарождение первых политических партий консерваторов, мощной Украинской земледельческо-демократической партии, партии социалистов, социал-демократов, националистов, анархистов собственно были уничтожены также в этом большом стремительном потоке. Не сформировалась политическая система государства, которую узурпировало за очень короткий период времени большое Советское государство с образованием Советского Союза в 1922 году и с фактически насильным затягиванием украинцев и многих других народов в новое образование.

И, возможно, причина и нынешнего "патологического" недоверия украинцев власти еще и в том, что Украина не имела своей государственности, власти, которую она считала своей. Всегда была чужая — Российская империя, СССР, коллективизация, голодомор. Поэтому украинцы никогда власть не наделяли той сакральностью, которая, скажем, была и есть в России.

Шел 1921-й год. Весна - надо сеяться, а посевного материала не хватает. Почему? Потому что он в виде продуктов разъехался по всему миру. Мир воевал, и каждая нация переживала за свой родной народ.

И, наверное, мало бы кто в мире знал бы об этих реалиях, если бы не появлялись люди, которые начали говорить правду о том, что происходит на самом деле в Украине.

Гарет Джонс. Недавно мир увидел прекрасный фильм "Цена правды", в котором говорится о том, как в 30-е годы СССР посещает молодой британский журналист Гарет Джонс с целью взять интервью у Сталина. Став свидетелем беспощадного террора и народных страданий, Гарет, рискуя жизнью, пишет статью об абсолютно другой стороне советской утопии.

Были и есть сегодня много таких людей, которые исследуют, ищут правду о том, что же на самом деле произошло в двадцатых, тридцатых годах прошлого века.

Джеймс Мейс. Американский историк, исследователь, который изучал голодомор и провел много времени в Украине, говорил простые вещи, о том, что украинцам нужно объединяться вокруг своих ценностей, потому что будет много вызовов и их нужно будет пройти.

На днях преждевременно ушла из жизни Ирина Бекешкина, украинский социолог, одна из самых авторитетных ученых, человек, который искренне любил свой народ и Украину. Не стало, пожалуй, самого выдающегося социолога, ученого социологии нашего государства годов независимости. Она была действительно тем человеком, который заложил основу доверия к социологии как науке в нашей стране. Одни выборы, вторые, третьи…

Но что говорит профессиональная социология в нашем государстве, оно подтверждается. Я думаю, что последние интервью Ирины Бекешкиной многое и многим могут что-то рассказать.

И очень хочется именно сегодня вспомнить ее слова, вспомнить слова Человека, который знал о украинском общество почти все (от настроений, предпочтений, предостережений о закономерностях функционирования):

"Украинец висит над пропастью и держится одной рукой за европейский берег, другой рукой – за российского орла. Да, сейчас он еще там, в пропасти, но обеими руками должен держаться за европейский берег, и выбраться из пропасти он может только туда".

Итак, переходя от истории к современному тревожному настоящему и пожиная такие неутешительные, как видим, последствия, в первую очередь, нужно искать причины.

Планета и природа устали от человечества. Американские ученые вчера вместе с коллегами из разных стран еще раз подтвердили, что вирус, который получил название "коронавирус COVID-19", по своим спецификациям не искусственное образование. Это геном, созданный природой. Самое страшное же, как известно, оружие - невидимое.

Итак, природа хочет отдохнуть.

Еще наступит мир с природой в определенный период времени, но он будет тогда, когда люди поймут, благодаря Кому и Чему они живут на сегодняшний планете!

А "пандемия коронавируса COVID-19" – это урок для человечества и Украины. И мы должны понимать, что каждая нация, каждый народ, каждое государство в подобной ситуации будет думать исключительно о себе.

Поэтому базовые вещи, ЗЕМЛЯ и ЛЮДИ, возвращаются опять же на такую же важную величину, которой они были в начале XX-го века.

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Сегодня надо заботиться о своем народе, о своей нации и о том, как двигаться дальше.

Это большие вызовы, но одновременно у нас появляется очередной шанс через 100 лет создать действительно мощную экономику на основе мелкого и среднего бизнеса, где должны прийти к власти структурированные политические силы, которые несут в себе идеологию, стратегию и конкуренцию команд.

И именно тогда начнется новая Украина, которая в сегодняшнем мире еще раз поймет, что можно ездить на велосипеде или летать на самолете, можно одевать брендовый костюм или обычные ботинки, но каждый человек, который просыпается или рождается, с первого дня хочет есть.

Нам Бог подарил 25 процентов мировых черноземов, мы самое большое по территории государство в Европе, у нас с Францией больше всего пахотной земли.

Пора проснуться и понять, что это то, что подарено Богом, что должно быть основой нашего государства и нашей стабильной успешной экономики.

Выращивать, перерабатывать, создавать рабочие места и кормить мир. Это то, для чего мы призваны в мир, это наше предназначение. Но сначала надо накормить свой народ!

Поэтому мы должны пережить эти тяжелые времена. Все, кто может работать на земле, на приусадебных участках, купить дом, ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ В СЕЛО! Март, май, апрель - отсчет не такой большой. Эти три месяца кормят год.

Засеемся, посадим, соберем урожай! И пройдем все вызовы!

Цена нефти никогда не сравнится с ценой хлеба. Нефть либо есть, либо ее нет. А хлеб должен быть каждый день.

Виталий Скоцик