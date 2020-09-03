75 лет со дня окончания Второй мировой войны: Пять ключевых событий, приведших союзников к победе

Подписание Акта о капитуляции Японии 2 сентября 1945 года на американском линкорне "Миссури" Фото из открытых источников

Статья напоминает о пяти ключевых событиях, которые привели к окончанию Второй мировой войны. Одно из них — ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. По мнению автора, ход войны переломили союзники, а сама война завершилась на палубе американского военного корабля 2 сентября 1945 года.



Об этом пишет History.

Эти пять ключевых событий привели к завершению Второй мировой войны.

Вторая мировая война закончилась через шесть лет и один день после вторжения Германии в Польшу первого сентября 1939 года, которое спровоцировало второй глобальный конфликт XX века. К тому времени, когда Вторая мировая война завершилась на палубе американского военного корабля 2 сентября 1945 года, она унесла жизни примерно 60-80 миллионов человек, то есть, около 3% населения планеты. Подавляющее большинство тех, кто погиб в самой смертоносной войне в истории, были мирными жителями, включая шесть миллионов евреев, убитых в нацистских концентрационных лагерях во время Холокоста.

Прибегнув к своей стратегии "блицкрига" ("молниеносной войны"), Германия в первые месяцы войны захватила Нидерланды, Бельгию и Францию и вынудила британские войска и войска других государств-союзников численностью более 300 тысяч человек эвакуироваться из континентальной Европы через Дюнкерк. В июне 1941 года немецкий диктатор Адольф Гитлер нарушил свой договор о ненападении, подписанный с Советским Союзом, и начал операцию "Барбаросса", в ходе которой нацистские войска дошли до ворот Москвы.

К тому времени, когда США вступили во Вторую мировую войну после бомбардировки японцами Перл-Харбора, немецкие войска оккупировали значительную часть Европы от Черного моря до Ла-Манша. Однако союзники переломили ход войны, а следующие важные события положили конец Второй мировой войне.

1. Германия воевала на два фронта

Стремительно продвинувшись по территории всей Европы в первые три года войны, измотанные войска стран гитлеровской коалиции были вынуждены обороняться после того, как советская Красная армия дала им отпор в ожесточенной битве под Сталинградом, которая продолжалась с августа 1942 по февраль 1943 года. В ходе кровопролитных боев за город, названный в честь советского диктатора Иосифа Сталина, погибло почти два миллиона человек, в том числе десятки тысяч жителей Сталинграда.

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Когда советские войска начали наступление на Восточном фронте, западные союзники захватили Сицилию и южную Италию, что привело к падению правительства итальянского диктатора Бенито Муссолини в июле 1943 года. Затем союзники открыли Западный фронт, осуществив высадку десанта в Нормандии шестого июня 1944 года. Закрепившись на севере Франции, союзные войска 25 августа освободили Париж и менее чем через две недели — Брюссель.

2. Битва в Арденнах

Когда советские войска вошли в Польшу, Чехословакию, Венгрию и Румынию, западные союзники продолжали продвигаться на восток, и Германия оказалась зажатой с обеих сторон. Гитлер был вынужден вести войну на два фронта в условиях истощения ресурсов, и его положение становилось все более отчаянным. В надежде прорвать линии обороны союзников он приказал начать последнее наступление на Западном фронте. 16 декабря 1944 года нацисты начали внезапное наступление на участке вдоль 130-километрового горно-лесного массива в Арденнах у границы Бельгии с Люксембургом.

В ходе наступления немецким войскам удалось продвинуться на запад, но союзники еще полтора месяца удерживали линию обороны, ведя бои в условиях минусовой температуры, из-за чего солдаты страдали от переохлаждения, обморожения и некроза кожи стопы. Американские войска выдержали натиск остатков немецкой армии, которая некогда составляла мощь Германии. Но во время этого сражения, которое стало для американцев самым кровопролитным за время Второй мировой войны, они потеряли убитыми около 20 тысяч человек. Сражение, известное как битва в Арденнах, оказалось последним рывком, агонией Германии, когда советская Красная армия начала зимнее наступление на Восточном фронте, в результате которого к весне она вышла к реке Одер, на участок, расположенный менее чем в 80 километрах от Берлина, столицы Германии.

3. Капитуляция Германии

После бомбардировок Дрездена и других немецких городов, в результате которых погибли десятки тысяч мирных жителей, западные союзники перешли Рейн и двинулись на восток, к Берлину. Приближаясь к столице, союзные войска увидели весь ужас Холокоста, освобождая такие концентрационные лагеря, как Берген-Бельзен и Дахау. Потерпев крах на обоих фронтах и поняв, что поражение неизбежно, 30 апреля 1945 года Гитлер покончил жизнь самоубийством в своем бункере, расположенным глубоко под землей под Рейхсканцелярией.

Назначенный преемником Гитлера гроссадмирал Карл Дениц начал переговоры о перемирии и седьмого мая поручил генералу Альфреду Йодлю подписать акт о безоговорочной капитуляции всех немецких войск, которая должна была вступить в силу на следующий день. Однако Сталин отказался признавать этот акт о капитуляции, подписанный в штаб-квартире американского генерала Дуайта Эйзенхауэра во французском Реймсе, и заставил немцев подписать на следующий день другой акт в оккупированном советскими войсками Берлине.

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4. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

Даже после победы союзников в Европе Вторая мировая война продолжалась на Тихоокеанском театре военных действий. Американские войска медленно, но неуклонно продвигались к Японии после того, как в июне 1942 года победа в битве на Мидуэе изменила ход войны. Сражения при Иводзиме и Окинаве зимой и весной 1945 года были одними из самых кровопролитных в этой войне, и в американской армии предполагали, что любое вторжение на японский материк будет сопровождаться потерями до одного миллиона человек.

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16 июля 1945 года, спустя несколько недель после первого успешного испытания атомной бомбы, проведенного в Аламогордо, штат Нью-Мексико, президент Гарри Трумэн, который вступил в должность менее чем за четыре месяца до смерти Франклина Рузвельта, разрешил применить ее против Японии в надежде на скорейшее прекращение войны. Шестого августа 1945 года американский бомбардировщик В-29 "Энола Гэй" сбросил атомную бомбу на промышленный город Хиросиму, в результате чего погибло около 80 тысяч человек. Десятки тысяч впоследствии умерли от радиационного облучения. Поскольку сразу же после бомбардировки Хиросимы Япония не капитулировала, США три дня спустя сбросили более мощную атомную бомбу на Нагасаки, в результате чего мгновенно погибло 35 тысяч человек и еще 50 тысяч после этого.

5. Объявление войны Советским Союзом и капитуляция Японии

На фоне бомбардировок Хиросимы и Нагасаки положение Японии становилось все более тяжелым, когда восьмого августа Советский Союз официально объявил войну и вторгся в оккупированную Японией Маньчжурию на северо-востоке Китая. Поскольку Высший военный совет не смог принять решения, японский император Хирохито решил, что его страна должна капитулировать. В полдень 15 августа (по японскому времени) император в своем первом радиовыступлении объявил о капитуляции Японии.

Вторая мировая война закончилась второго сентября, когда американский генерал Дуглас Макартур принял официальную капитуляцию Японии на борту американского линкора "Миссури", стоявшего на якоре в Токийском заливе вместе с флотилией из более чем 250 военных кораблей союзников.

После церемонии подписании Акта о капитуляции, положившего конец мировой войне, продолжавшейся 2194 дня, Макартур произнес речь, которую транслировали по радио на весь мир. Он сказал: "Сегодня пушки молчат. Закончилась великая трагедия. Одержана великая победа".

Кристофер Кляйн

Перевод: ИноСМИ