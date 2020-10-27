5G: Огромные ожидания и неприятная реальность

Вышка 5G компании Huawei в Пекине Фото из открытых источников

Во всем мире ждут развитие сети связи пятого поколения, хотя и не без страха, однако эта технология вряд ли будет широко применена из-за дороговизны.

Об этом пишет Петр Чернышов на своей странице в Facebook.

Я знаю, что население многих стран ждет прихода 5G как чуда - которое позволит много всего улучшить. Недавний запуск iPhone 12, который поддерживает 5G - конечно увеличивает оптимизм.

Те битвы, которые ведет сейчас Трамп и вообще Америка с компанией Huawei и в целом с Китаем (именно по поводу 5G) - вроде как говорят, что от этой технологии зависят судьбы всей планеты - ну, или как минимум Западной цивилизации.

Так вот - я хочу доставить вам всем неприятную новость. Все очень грустно с 5G.

Если кратко:

5G нужно только производителям оборудования (читай Huawei и Eriksson нашего мира); Клиентам - то есть нам с вами - это не нужно вообще; Телеком операторы могут сильно пострадать от финансовых последствий этой технологии, если будут вести себя слишком агрессивно.

Расскажу вам про Китай...

В этой стране решили внедрить 5G быстро и агрессивно. Под громкую музыку Компартия Китая объявила, что это самый важный проект страны и запустили его в сентябре 2019 года. Одни из первых в мире!

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И на сегодня в стране уже 410 тысяч базовых только 5G станций. (Для сравнения - в Украине всех базовых станций на сегодня примерно 40 тысяч).

Начну с того, что в августе 2020 года один из трех больших китайских операторов объявил, что с 9 вечера до утра будет выключать свои 5G базовые станции - потому что почти никто их не использует. Остальные два оператора вскоре сделали то же самое. Неожиданно?

С этой технологией есть две большие проблемы. Первая - в городах станцию надо строить через каждые примерно 200-300 метров, чтобы был хороший сигнал. Причина - чем выше частота волны - тем меньше дальность покрытия. Чтобы достичь такого же покрытия как сейчас есть у 4G - надо всего им построить примерно 10 млн станций 5G на страну. И эта проблема всем была известна и понятна - производители оборудования заранее потирали свои ладошки ожидая огромных продаж.

Вторая проблема (о ней почему-то никто заранее не подумал) - технология работает так, что станция 5G потребляет примерно в три раза больше электричества, чем станция 4G. В начале операторы решили, что с развитием технологии как-то найдутся способы радикально уменьшить потребление электричества - но облом! Поэтому, подсчеты в Китае показывают, что если построить 10 млн станций, то тотальный счет за электричество будет примерно 29 млрд дол. в год - что в 10 раз больше годовой прибыли лидера рынка.

По этим двум причинам - никто сейчас не торопится строить много станций 5G. Ведь реальные бенефиты от них пока что непонятны. Кроме того, что клип из Интернета загрузится к вам на телефон в 3-5 раз быстрее, чем на 4G. Ну и что?

5G - это такое классическое в бизнесе SOLUTION IN SEARCH OF A PROBLEM - то есть технологическое решение уже есть - а проблему, которую оно решает - пока что не придумали.

Недавний опрос в Китае показал, что 73% населения не понимает зачем им 5G технология и не собирается покупать новый смартфон с ней.

А что сделали операторы? Правильно - обратились к Правительству с просьбой субсидировать их затраты на электричество. И я не исключаю, что в Китае могут на это пойти - чтобы не потерять имидж лидера в новых технологиях.

А вот теперь примените все, что написано выше для ситуации бедной страны. И успокойтесь на тему 5G. Его у нас долго не будет!

Петр Чернышов