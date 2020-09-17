30 миллионов инфицированных COVID-19 в мире: Это много или мало?

Мужчина идет перед картонными фигурами основателя Советского Союза Владимира Ленина (слева), президента Китая Си Цзиньпина (справа) и президента США Дональда Трампа возле стенда сувенирного магазина в Москве EPA-EFE

По официальной статистике ВОЗ в мире насчитывается около 30 миллионов инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19. Много ли это, и действительно ли это отражает суть вещей?

Об этом пишет Андрей Волянский на своей странице в Facebook.

Конечно, мало, это около 0,4% населения Земного шара. Если бы эта цифра была правдивой, то это бы означало, что мир еще не вступил в пандемию. Только прикоснулся к первой волне. Кончиком пальца попробовал, не холодная ли вода. По официальной статистике больше всего инфицированных в Катаре - 4% населения, из больших стран - 2% населения в США и Бразилии. Украина на 83-м месте - 0,37%.

Но эти цифры лишь приблизительно отражает количество позитивных ПЦР-проб. Инфицированных гораздо больше. Сколько? Думаю, в 5, возможно в 10 раз больше, скажем, 300 миллионов, 4% населения Земли. В странах, прошедших первую волну антитела обнаруживаются у 10-20%, в некоторых локациях и выше.

Какой критерий наиболее объективен? Количество летальных исходов. Хотя нахождение коронавируса не всегда означает, что причиной смерти стало COVID-19, лучшего инструмента для статистической обработки пока не вижу. В мире погибло на сегодня 945 тысяч человек, в течение последних месяцев количество летальных исходов в сутки достоверно отображается линейной зависимостью – y=5500x+500 000 (суммарное количество смертей на 28 июня). С началом холодного сезона в Северном полушарии возможен отрыв от этой прямой, но, на мой взгляд, в пределах 10 000 смертей в сутки. Т. е. по итогам 2020 года мир получит 1,5-2 миллиона смертей, связанных с коронавирусом. Это 3% мировой летальности (58-59 миллионов). А это много или мало? Сопоставимо со смертностью от туберкулеза и СПИДа. И, не стоит забывать о том, что избыточная летальность, вызванная пандемией, будет постепенно компенсироваться, т. к. в течение ближайших нескольких лет уменьшится количество смертей от разных причин. Упрощенно: меньше умрет от инфарктов и инсультов, т. к. их убил (убьёт) коронавирус.

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В Украине все менее радостно, т. к. только сейчас, благодаря 6-месячному жесткому карантину начинает разворачиваться первая волна. Никакой линейной зависимости нет, идет экспоненциальный рост, характерный для начала волны. Сентябрьские средние 40 летальных исходов в сутки, к сожалению, очень скоро трансформируются в 50-100, возможно 200 ежедневных смертей на протяжении холодного сезона. Это выведет нас на 10-15 тысяч смертей на 1-е января 2021 года и 20-40 тысяч летальных исходов по итогам холодного сезона.

Первостепенная задача для Украины: минимизировать возможные потери!

Практически это означает: защитить от заболевания и смерти группы риска, в которых летальность доходит до 10%!

Нужно прекратить играть в "Зарницу" – делить страну на красных, помаранчевых, желтых и зеленых. МОЗУ, неоднократно меняя критерии, полностью обесценил свою систему адаптивного карантина. Нужно прекратить блокировать транспорт и работу предприятий. Нужно прекратить нагнетать панику и социальную сегрегацию. Думаю, искусственно созданный страх умереть у миллионов людей – не лучший способ преодоления пандемии.

Как защищать группы риска? Именно в этом должна состоять суть адаптивного карантина. Нужны отдельные гайды (руководства) для гипертоников, диабетиков, астматиков, пожилых, беременных и т. п. Все это давным-давно размещено на сайтах министерств здравоохранения успешных в борьбе с пандемией стран (Сингапур, Кувейт). Просто скопируйте. Нужно активно задействовать пока еще мощные вторичные и третичные этапы медицинской помощи, всю эту армию кардиологов, пульмонологов, эндокринологов и пр. для активного наблюдения людей с хронической патологией. Возродить профосмотры. Дать деньги на лечение групп риска. Выделить переболевших (только по официальным данным 12 тысяч медработников уже переболело), их нужно направлять на оказание помощи группам риска. Не просто тестировать на наличие антител, а активно использовать иммунных. Эти люди уже не заболеют, никаких достоверных подтверждений повторного инфицирования мир пока не получил, единичные случаи не должны мешать адаптировать систему преодоления пандемии.

Андрей Волянский