100 дней президентства: Чего ожидать от внешней политики Байдена?

Джо Байден REUTERS

В первые 100 дней своего пребывания в должности уже бывший президент США Дональд Трамп подписал ворох указов, направленных на отмену и демонтаж ключевых элементов наследия президента Барака Обамы и продвижение платформы "Америка прежде всего", что нарушило долголетний баланс двухпартийного консенсуса по внешней политике. Как свою деятельность будет выстраивать нынешний заседатель Овального кабинета Джо Байден?

Об этом пишет Foreign Policy.

Как ожидается, новый президент США Джо Байден развернет эту политику назад с целью противостоять огромному количеству новых угроз национальной безопасности – от продолжающейся пандемии коронавируса до резкого роста напряженности между США и Китаем и проблемы Ирана, который находится на пороге производства ядерного оружия.

Но внутриполитические дела, связанные со вторым делом об импичменте Трампа в Сенате, могут замедлить законодательную повестку Байдена, которую советники президента надеялись продвинуть в первый же день. Как говорят советники, Байден намерен действовать быстро и смело. "Он не думает о двухлетнем временном горизонте, ему важно сделать многое в течение первых нескольких месяцев".

По словам бывших высокопоставленных официальных лиц и экспертов США, сочетание угроз национальной безопасности и резких разногласий между партиями представляет собой серьезную проблему для новой администрации. Но во внешней политике Байдену необходимо будет немедленно перейти к восстановлению союзов, заверив мир, что Америка вновь готова принять лидерство. С другой стороны, как говорят эксперты, Байдену действительно нужно переосмыслить, что означает внешняя политика США, – а не просто продолжить начатое Обамой.

В целом ожидания внешнеполитической программы нового президента США, согласно комментариям различных экспертов, можно суммировать следующим образом.

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КИТАЙ – ПРОБЛЕМА НОМЕР ОДИН

Ожидается, что жесткий подход Трампа к Китаю сохранится и при Байдене, хотя менее явно и при более тесной координацией с союзниками. Одной из наиболее насущных проблем будет ответ Пекина на решение администрации Трампа отменить давние добровольные ограничения на контакты между официальными лицами США и их коллегами на Тайване, который Китай рассматривает как часть своей территории.

Другая первоочередная задача заключается в том, как отреагировать на усилившееся преследование прав человека в Гонконге, где в этом месяце были арестованы десятки оппозиционных законодателей и активистов.

Трамп оставил Байдену торговую войну с Китаем, и новый президент, исходя из его комментариев в декабре New York Times, пока не будет делать никаких немедленных шагов по отмене тарифов. В то время как Трамп был озабочен торговым дефицитом с Китаем, Байден много говорил и писал о "внешней политике для среднего класса", которая защищает рабочие места и промышленность США от кражи интеллектуальной собственности. Один из ключевых людей, который будет формировать политику Байдена в отношении Китая, это Курт Кэмпбелл, назначенный координатором Белого дома по Индо-Тихоокеанскому региону.

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Но некоторые бывшие официальные лица США опасаются, что последние события оставили несмываемое пятно на репутации Америки как у союзников, так и у противников, что обострит соперничество США с Китаем. "Ожидание, что Байден вернет нас туда, где мы были при Обаме, совершенно нереалистично", – говорит Бретт Бруен, бывший профессиональный дипломат и директор по глобальному взаимодействию в Белом доме во время Обамы. "Плотина американской дипломатии, надеющейся сдержать растущие угрозы и подъем Китая, будет продолжать давать утечки из-за потрясений во время президентства Трампа и событий 6 января".

НИКАКОЙ ПЕРЕЗАГРУЗКИ С РОССИЕЙ

Несмотря на необъяснимую расположенность Трампа к своему российскому коллеге, его администрация проводила агрессивную политику, направленную на изоляцию Москвы и усиление экономических санкций за ее роль во вмешательстве в выборы, кампании дезинформации и продолжающуюся войну на Украине. Ожидается, что Байден и дальше будет придерживаться твердой позиции с Москвой – это подтверждает приход таких "ястребов", как Виктория Нуланд и Андреа Кендалл-Тейлор, которые займут ключевые должности в Государственном департаменте и Совете национальной безопасности соответственно.

"Здесь, я думаю, у администрации Байдена не будет трудностей", – говорит Дэниел Фрид, дипломат в отставке, который работал помощником госсекретаря по европейским и евразийским делам при бывшем президенте Джордже Буше.

Байден унаследует обширный список первых вызовов национальной безопасности, связанных с Россией. Менее чем через две недели после инаугурации Байдена истекает срок действия нового договора о СНВ с Россией. И Байден, и Россия выразили готовность продлить договор. Другие вызовы будут включать ответ на взлом российскими хакерами как минимум дюжины федеральных агентств США; газопровод "Северный поток-2", соединяющий Россию с Германией, который близится к завершению, несмотря на лихорадочные попытки Вашингтона помешать осуществлению этого проекта; а также отравление и арест лидера российской оппозиции Алексея Навального.

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ВЕРНУТЬСЯ К ПЕРЕГОВОРАМ С ИРАНОМ

Подобно тому, как Трамп выполнил обещание отменить ядерный пакт времен Обамы с Ираном, Байден пообещал вернуться к дипломатии с Тегераном. Но учитывая, что прошлый пакт находится на грани издыхания, а Иран продвигает возрождение своей программы создания ядерного оружия, продолжить с того места, где остановился Обама, не будет так просто, как возродить договор.

Администрация Трампа совсем недавно объявила еще один раунд санкций, что усилило напряженность с Тегераном в последние дни Трампа. В сентябрьской статье для CNN Байден написал: "Я предлагаю Тегерану надежный путь назад к дипломатии. Если Иран вернется к строгому соблюдению ядерной сделки, Соединенные Штаты присоединятся к соглашению в качестве отправной точки для последующих переговоров". Сейчас у Ирана в 12 раз больше обогащенного урана, чем разрешено в рамках ядерной сделки, что дает ему значительно больше рычагов влияния за столом переговоров.

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Хотя советники Байдена намекают, что новая администрация может попытаться отменить некоторые санкции, наложенные Трампом против Ирана и поддерживающих его групп, такие как недавнее объявление террористической группировкой хуситов в Йемене, Байден может захотеть заключить новую ядерную сделку. При этом некоторые бывшие чиновники ожидают, что новый президент применит более жесткий подход к Тегерану, используя санкции эпохи Трампа.

"Мы увидим, как Байден попытается использовать некоторые из наиболее радикальных позиций, которые Трамп сделал в отношении Китая, Ирана и Кубы, чтобы добиться дополнительных уступок и презентовать это как свой успех, а не просто возрождение договора времен Обамы", – говорит Бруен.

ОКОНЧАНИЕ ВЕЧНЫХ ВОЙН?

Политика Байдена в Ираке и Афганистане будет строиться на основе, заложенной Трампом и предусматривающей вывод войск из региона. Как и его предшественник, Байден пообещал положить конец "вечным войнам", имея в виду дорогостоящую, продолжавшуюся почти два десятилетия военную экспансию США на Ближнем Востоке. Но, как и в случае с Трампом и Обамой, есть большая разница между обещанием положить конец войнам и фактическим их окончанием.

"Этим "вечным войнам" необходимо положить конец", – заявил Байден в сентябре прошлого года, прежде чем добавить: "Я поддерживаю вывод войск. Но вот проблема: терроризм и [Исламское государство]". Администрация Трампа может похвастаться тем, что нанесла сокрушительные удары по халифату Исламского государства, но она же оставляет Байдену шаткую ситуацию на Ближнем Востоке. Сирийский лидер Башар аль-Асад все еще находится у власти и поддерживается Россией и Ираном, и есть высокая напряженность в отношениях с Турцией из-за продолжающейся поддержки США курдских боевиков, которые участвовали в кампании против Исламского государства.

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Менее чем за неделю до инаугурации Байдена исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер объявил, что американские вооруженные силы сократили свои войска в Афганистане и Ираке до 2500 человек в каждой стране, несмотря на всплеск насилия со стороны талибов. "Таким образом, силы США в стране достигают самого низкого уровня с 2001 года", – сказал Миллер в пресс-релизе от 15 января, отметив, что Соединенные Штаты продолжат выполнять свою контртеррористическую миссию в обеих странах и страна может сократить численность войск до нуля к маю, если позволят условия на местах.

ПРОТЯНУТЬ ОЛИВКОВУЮ ВЕТВЬ ЕВРОПЕ

С одной стороны, Байдену легко улучшить отношения с Европой после четырех лет злоупотреблений со стороны Трампа. "Я думаю, ему не нужно много делать. Ему достаточно просто появиться", – говорит Марина Кальюранд, бывший министр иностранных дел Эстонии, которая теперь представляет свою страну в Европейском парламенте.

Байдену по-прежнему придется иметь дело с продолжающимися диспутами, и хотя тон, безусловно, изменится, ожидается, что новый президент будет продолжать подталкивать союзников по НАТО к увеличению расходов на оборону. Но он также может быстро пересмотреть и обратить вспять усилия Трампа по сокращению на треть численности американских войск, дислоцированных в Германии. Менее ясно будущее присутствие США в Польше и странах Балтии, которые надеялись на более широкое ротационное присутствие американских войск. "Для России намного сложнее застрелить американского или немецкого солдата, чем эстонского солдата. Это факт", – говорит Кальюранд.

Байден, возможно, может более убедительно дать отпор ультраправому экстремизму в Европе после того, что произошло в Вашингтоне 6 января. Но некоторые европейцы считают, что им необходимо продолжать курс на уменьшение зависимости континента от дипломатической и военной мощи и экономического влияния США. "Недоверие не уйдет сразу", – сказал один высокопоставленный немецкий чиновник. "Независимо от того, что будет дальше, Америка теперь всегда будет страной, которая избрала Трампа".

НЕТ КОМПРОМИССОВ ДЛЯ САУДОВСКОЙ АРАВИИ

Несмотря на яростные возражения со стороны Конгресса США, в том числе союзников президента-республиканца, администрация Трампа полностью поддержала Саудовскую Аравию, отбиваясь от попыток законодателей остановить военную поддержку США войны в Йемене. И Трамп отказался, несмотря на данные разведки США, привлечь к ответственности наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана за убийство саудовскими агентами журналиста Washington Post Джамаля Хашогги.

Команда Байдена ясно обозначила другой курс. "При администрации Байдена-Харрис мы переоценим наши отношения с Королевством, прекратим поддержку США военных действий Саудовской Аравии в Йемене и убедимся, что Америка не продает ценности в обмен на продажу оружия или покупку нефти", – сказал Байден в октябре прошлого года в заявлении, посвященном годовщине убийства Хашогги. Многие эксперты, близкие к переходной команде Байдена, ожидают, что новый президент прекратит военную поддержку США кампании Саудовской Аравии в Йемене и приостановит массовые продажи оружия как Саудовской Аравии, так и соседним Объединенным Арабским Эмиратам. Но, учитывая геостратегическое значение Эр-Рияда для Соединенных Штатов, неясно, сильно ли изменит Байден отношения США и Саудовской Аравии.

ЧТО ДЕЛАТЬ С НАСЛЕДИЕМ ТРАМПА В ОТНОШЕНИИ ИЗРАИЛЯ

При Трампе Израиль сфокусировал на себе еще больше внимания со стороны внешней политики США. Трамп прекратил помощь палестинцам, признал претензии Израиля на Иерусалим и переместил туда посольство США – все это указывает на тесную связь его администрации с Израилем. Администрация Трампа также помогла в нормализации отношений между Израилем и четырьмя арабскими странами – Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Суданом и Марокко – дипломатические прорывы, которые высокопоставленные должностные лица Трампа называют историческим переломом в истории Ближнего Востока.

Администрация Байдена, вероятно, займет более беспристрастную позицию. Байден, который критически относился к изменениям Трампа, назвал его решение перенести посольство в Иерусалим "близоруким и легкомысленным", но сказал в ходе предвыборной кампании, что сохранит посольство там. Он также пообещал восстановить помощь США и финансирование развития Западного берега и сектора Газа, которые были урезаны при Трампе.

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Байден вновь заявил о своей поддержке решения о сосуществовании двух государств, которому угрожал злополучный мирный план администрации Трампа. Но здесь есть серьезные препятствия. 14 января Трамп приказал Центральному командованию США включить Израиль в свою зону ответственности, и за этот шаг давно ратовали произраильские группировки, что стало последней из ряда предпринятых в последнюю минуту попыток повлиять на внешнеполитическую повестку Байдена. А 11 января Израиль объявил о планах строительства 800 новых домов для поселенцев на оккупированном Западном берегу, что стало еще одной проблемой для новой администрации.

ОТСУТСТВИЕ ХОРОШИХ ВАРИАНТОВ ПО СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ

Несмотря на большие надежды, возлагаемые администрацией Трампа на разрешение северокорейской проблемы, и пару ярких встреч на высшем уровне между Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, Северная Корея только что показала что-то похожее на новую баллистическую ракету, запускаемую с подводных лодок, бросив вызов будущей администрации Байдена.

"Обычно Северная Корея показательно делает что-то в первые несколько месяцев новой южнокорейской или американской администрации", – говорит Брюс Клингнер, эксперт из Heritage Foundation и бывший аналитик ЦРУ. Клингнер отметил, что раньше такие провокации Северной Кореи заставляли предыдущие администрации занять жесткую позицию. В своей впечатляющей речи на прошлой неделе на 8-м съезде партии Ким обнародовал амбициозные планы по разработке нового оружия, дав понять, что новая администрация в Вашингтоне не изменит поведения режима.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Одним из самых больших разворотов в политике станет изменение климата. Трамп долго преуменьшал последствия изменения климата, несмотря на неопровержимые научные данные и все более катастрофические стихийные бедствия. Он отозвал Соединенные Штаты от участия в Парижских климатических соглашениях 2015 года, направленных на сокращение глобальных выбросов парниковых газов, и отменил экологические нормы США. Байден, который назвал изменение климата "реальной угрозой нашего времени", как ожидается, присоединится к Парижским соглашениям в первый день своего пребывания в должности и назначит бывшего госсекретаря Джона Керри своим специальным посланником президента по вопросам климата.

РЕШЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПАНДЕМИИ

Байден объявил о создании группы из 13 советников по вопросам здравоохранения для управления ответными мерами на пандемию коронавируса, и Соединенные Штаты немедленно возобновят членство во Всемирной организации здравоохранения.

Перевод в сокращении от CAAN.



